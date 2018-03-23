Отследить посылку Почты Австралии

Национальный почтовый оператор Австралии на сегодняшний день лидирует в сфере экспресс-доставки. Компания активно развивается, ежегодно расширяет перечень предоставляемых услуг и имеет большое количество дочерних предприятий, одним из которых является «Sai Cheng Logistics International». Работа почты Австралии, как в прошлом, так и сейчас, считается культурным наследием и гордостью страны. Идя в ногу со временем, особое внимание предприятие уделяет онлайн-бизнесу, внедряет новейшие технологии и сотрудничает с почтовыми службами разных стран. Отследить посылку из Австралии сегодня не составляет труда – для этого разработана качественная система отслеживания по трек-номерам.

Почта Австралии: отслеживание посылок

Несомненным достоинством почты Австралии является возможность отслеживать посылку даже после пересечения границы – далеко не все современные почтовые службы могут этим похвастаться, а пользователям приходится переходить с сайта на сайт в попытках найти свою посылку. Почта Австралии отслеживание почтовых отправлений осуществляет с помощью трек-номеров. Если вы совершаете покупку в онлайн-магазине любой страны, продавец обязан сообщить вам трек-номер, также его можно увидеть на странице вашего заказа или в квитанции – номер представляет собой комбинацию букв и цифр. У почты Австралии отследить посылку можно на официальном сайте, где есть возможность пользоваться не только англоязычной, но и русскоязычной версией. Чтобы узнать местоположение посылки достаточно ввести трек-номер в специальное окно. Данный сайт отличается удобным интерфейсом, поэтому справиться с отслеживанием посылки сможет даже неопытный пользователь ПК. С сайтом можно работать и без регистрации, но у зарегистрированных пользователей появляется возможность сохранять сразу несколько трек-номеров и получать своевременные уведомления о перемещениях посылок. Постоянные пользователи сайта отмечают высокую скорость оповещений об изменениях статуса заказа.

Качественный сервис и быстрая доставка

Почта Австралии заботится о том, чтобы все отправления были доставлены в минимальные сроки. При этом можно не волноваться об аккуратности пересылки – товар не будет поврежден или вскрыт, а вероятность утери посылки крайне мала и, как правило, касается уже работы почтовых служб страны-получателя. Компания контролирует весь процесс пересылки, берет на себя огромное количество задач и успешно с ними справляется. Почта Австралии отслеживанием почтовых отправлений занимается уже не первый год, и, несмотря на уже достигнутые результаты, продолжает улучшать сервис. Кроме того, в компанию входят 73 центра, она старается охватить весь спектр работы, поэтому включает в себя не только почтовые отделения, но и перерабатывающие заводы, офисы, колл-центры, склады и многое другое. Каждый день почта Австралии обслуживает более миллиона клиентов, а успехи в сфере почтовых отправлений, курьерской доставки и экспресс-почты принесли компании мировую известность.