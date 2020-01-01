Як відстежити поштове відправлення, посилку, лист, вантаж, товар або замовлення?

Усі поштові та кур’єрські компанії мають власні офіційні веб-портали, де ви можете відстежити посилку чи вантаж за номером. Для цього необхідно просто ввести трек-номер у спеціальну форму, що зазвичай міститься на головній сторінці. Проте як тільки відправлення перетинає кордон країни-відправника, прослідкувати за посилкою зручніше на офіційному сайті служби, відповідальної за доставку в країні-отримувачі.

Якщо це бюджетне відправлення, то доставкою займаються національні поштові оператори. Усі офіційні сайти користуються державною мовою своєї країни, іноді можуть мати англомовну версію. Тому розібратися в інтерфейсах та статусах буває вкрай складно.

Сайт Posylka.net полегшує моніторинг трек-номерів різних логістичних компаній та робить можливим відстеження внутрішніх реєстрованих поштових відправлень по Україні та за кордоном.