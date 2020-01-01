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Як відстежити поштове відправлення, посилку, лист, вантаж, товар або замовлення?

Posylka.net — великий електронний сервіс відстеження поштових відправлень. Онлайн-інструмент дозволяє відслідкувати місцезнаходження посилки, листа, вантажу, відправлення з усього світу.

Усі поштові та кур’єрські компанії мають власні офіційні веб-портали, де ви можете відстежити посилку чи вантаж за номером. Для цього необхідно просто ввести трек-номер у спеціальну форму, що зазвичай міститься на головній сторінці. Проте як тільки відправлення перетинає кордон країни-відправника, прослідкувати за посилкою зручніше на офіційному сайті служби, відповідальної за доставку в країні-отримувачі.

Якщо це бюджетне відправлення, то доставкою займаються національні поштові оператори. Усі офіційні сайти користуються державною мовою своєї країни, іноді можуть мати англомовну версію. Тому розібратися в інтерфейсах та статусах буває вкрай складно.

Сайт Posylka.net полегшує моніторинг трек-номерів різних логістичних компаній та робить можливим відстеження внутрішніх реєстрованих поштових відправлень по Україні та за кордоном.

Онлайн-пошук поштового відправлення, посилки, листа, товару, вантажу або замовлення по трек-номеру?

Щоб відстежити поштове відправлення, його потрібно спочатку зареєструвати. Наприклад, листи, листівки, дрібні пакети та бандеролі можна відправляти без квитанцій та отримувати без розписки. Такі відправлення називаються простими, їх не можна проконтролювати та знайти через онлайн-сервіси.

Пошук поштових відправлень стає можливим лише після їх реєстрації. До відправлень, що підлягають обов’язковій реєстрації, належать посилки, кожна з яких отримує індивідуальний код-ідентифікатор для відслідковування.

Крім того, такий код можуть отримати й рекомендовані листи, бандеролі, які потім буде просто відстежити в режимі онлайн.

Що таке трек-код (номер)?

Трек-номер (з англ. tracking number) — це цифровий або буквено-цифровий індивідуальний номер, що присвоюється зареєстрованому поштовому відправленню. Трек-код дозволяє швидко відслідкувати рекомендований лист, бандероль, посилку, вантаж та дізнатися їх місцезнаходження.

Структура трек номера

Номери внутрішніх та міжнародних відправлень між собою відрізняються. Відправлення в межах однієї країни має числовий трек-номер. Міжнародний ідентифікатор (за стандартом S10) містить 13 символів та має таку структуру:

  • До 2кг

    R X123456781 CN

  • від 2 до 20 кг

    C X123456781 CN

  • EMS-посилки

    E X123456781 CN

Що означають цифри та літери?

R/C/E – вказують на тип відправлення.

Х – літери від A до Z роблять код унікальним.

123456781 – комбінація цифр надає коду унікальності.

CN – код-ідентифікатор країни-відправника відповідно до стандарту S10 UPU (у даному випадку — Китай).

Якщо пересиланням займаються комерційні експрес-перевізники (UPS, DHL тощо), то структура трек-номера може відрізнятися від міжнародного стандарту.

Наприклад, DHL Global Mail має таку структуру: GM 12345678912345678, де GM — вид доставки, 17 цифр – унікальний код. Саме за цим номером можна простежити посилку, поки вона перебуває у країні-відправнику. Після цього експорту вантаж отримує міжнародний код у форматі S10 для подальшого відстеження посилки.

Розшифровка буквених позначень міжнародного трек-номера

Перша літера — тип відправлення посилки:

A — не застрахована посилка (понад 2 кг)

R — рекомендоване відправлення (до 2 кг)

V — рекомендоване застраховане відправлення (до 2 кг)

C — звичайна посилка (від 2 кг)

L — авіаційне відправлення (до 2 кг)

E — експрес-сервіс пошти EMS (до 2 кг)

Друга літера — спосіб чи транспорт доставки вантажу:

A, B — авіація (до 2 кг)

C — авіабандероль (тривале оформлення на митниці)

T —авіаконверт

R —залізниця чи морську судно

P — вид китайського першого класу.

Як відстежити трек-номер міжнародного відправлення без літер

Трек-номери без літер найчастіше формуються в Китаї. І трапляється таке через кілька причин:

  • Перша — відправник надіслав посилку через невелику приватну кур’єрську доставку, щоб заощадити на доставці. Тоді на сторінці замовлення продавець повинен надати посилання на сайт поштової чи транспортної компанії, якою був відправлений товар. Саме на цьому сайті ви без проблем можете відслідкувати посилку за цифровим трек-кодом.
  • Друга — продавець вирішує зекономити кошти і надає інтернет-магазину вигаданий номер. Адже в ціну товару закладається вартість доставки, а якщо посилка безтрекова — значить вартість доставки низька. Найчастіше безтрековим способом йдуть недорогі товари. Таку посилку відстежити неможливо, однак вона вчасно надійде на пункт призначення і ви її отримаєте.
  • Третя — продавець просто помилився і відправив неправильний номер. У цьому випадку краще написати відправнику, щоб він надав вам правильний трек та посилання на сайт транспортної служби. У 90% випадків будь-яку ситуацію можна вирішити за допомогою звичайного спілкування з продавцем товару.
  • Четверта — продавець намагається вас обманути, вказавши недійсний цифровий трек-код та неправильний сайт. Хоча таке трапляється досить рідко. Вам залишається почекати визначений термін, а у разі неотримання посилки, ви можете відкрити суперечку, щоб повернути свої гроші.

І пам’ятайте, навіть якщо ви отримали простий цифровий трек-номер, у 95% ваша посилка до вас надійде. Китайський номер відправлення без літер можна відслідковувати на території країни. Коли вантаж перетинає кордон, вам залишиться лише почекати свого часу.

Як дізнатися хто перевізник по трек номеру

Усі міжнародні відправлення надсилаються у країну-отримувача двома способами:

  • через державні поштові служби: Росія — «Почта России», Україна — «Укрпошта», Китай — China Post, США — USPS тощо), або через EMS. Отримувач може забрати вантаж у місцевому поштовому відділенні.
  • через міжнародні кур’єрські служби (YunExpress, DHL, UPS тощо). Посилки також можна забрати у місцевому поштовому відділенні, чи буде доставлений кур’єром за вказаною адресою (дім, офіс).

Інформацію про перевізника повинен надавати продавець (відправник) — самомтійно ви можете визначити лише країну-відправника. Ці дані можна знайти в самому трек-номері: дві останні літери номера відправлення вказують на країну. Якщо ви знаєте компанію, що здійснює доставку, можна прослідкувати посилку.

Як дізнатися номер поштового відправлення?

Трек-номер поштового відправлення зазначений на квитанції, яку ви отримуєте у пункті поштової служби. Якщо ви здійснюєте покупку в інтернет-магазині, то номер з’являється в особистому кабінеті на сторінці замовлення.

Де знайти номер для відстеження?

Відправник дізнається трек-номер з квитанції (чеку) про сплату послуги доставки, яку отримує від оператора зв’язку. Отримувач номер відправлення дізнається або від самого відправника через електронну пошту, або в особистому кабінеті замовлення товару.

Чим відрізняється номер посилки від номера замовлення (вантажу)

Не варто також плутати номер замовлення та номер відстеження. Між ними є кілька відмінностей:

  • номер замовлення — присвоюється одразу після здійснення покупки, складається з чисел;
  • номер відстеження (трек-номер) — з’являється після того, як продавець зареєструє вантаж у оператора, може містити в собі як самі лише цифри, так і цифри з літерами.

Деякі продавці надсилають унікальний номер на електронну пошту. Якщо ні в особистому кабінеті, ні в електронній скриньці ви не бачите трек-код, запросіть його у продавця самостійно.

Статуси міжнародних поштових відправлень

Кожне зареєстроване поштове відправлення проходить кілька етапів доставки. За цей час його статуси постійно змінюються. Така інформація стає доступною, коли ввести трек-номер у спеціальну форму відстеження.

За міжнародними стандартами існує майже 90 статусів, що можуть мати посилки та рекомендовані листи й бандеролі.

Найчастіше відправлення можуть мати наступні статуси:

  • прийом;
  • прибуття в ММПО;
  • експорт;
  • передано до митниці;
  • прибуло в сортувальний центр;
  • прибуло в місце вручення тощо.

Чому я не можу знайти і відстежити посилку?

Якщо пошук посилки є проблематичним, то це може свідчити про наступні причини:

  • продавець дав вам фіктивний номер, а сам відправив посилку повідомленням, що не можна відслідкувати поштове відправлення;
  • продавець зареєстрував відправлення, але посилку так і не відправив;
  • поштове відстеження посилки було можливо тільки в країні-відправника;
  • посилка загубилася на сортувальному пункті або на митниці.

У першому і третьому випадку доведеться чекати паперового сповіщення в поштову скриньку.

Якщо посилка загубилася, то потрібно подавати заяву на розшук. Коли термін захисту добігає кінця, а інформації про посилці немає, а продавець не може дати вам роз'яснень, то необхідно вимагати повернення.

Якщо посилка все ж перетнула кордон і затримується, то варто домовитися з продавцем про продовження терміну захисту.

Обов'язково перевіряйте вантаж. Якщо з якихось причин за 5 днів до закінчення терміну захисту покупців його немає, то відкривайте суперечку. Статуси про посилку, які ви можете отримати на нашому сервісі, послужать доказами на вашу користь.

Як довго чекати посилку?

  • Міжнародні посилки — від 2 до 3 тижнів.
  • Дрібні пакети — протягом місяця.
  • EMS-відправлення — від 1 до 2 тижнів.
  • Експрес-доставка — від 3 до 7 днів.
  • В межах країни — від 2 до 7 днів.

Що робити якщо посилка не відслідковується й занадто довго йде?

Не варто панікувати у такому випадку. Навіть якщо ваше замовлення не відстежується жодним із способів, це не означає, що продавець не відправив вам його. Наберіться терпіння й чекайте. Скоріш за все, ваша посилка без проблем надійде до місця призначення. Адже невідомо, якими способами користуються іноземні продавці, щоб заощадити під час час доставки вашого товару. Саме тому й неможливе відслідковування ваших посилок.