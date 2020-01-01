Як відстежити поштове відправлення, посилку, лист, вантаж, товар або замовлення?

Posylka.net — великий електронний сервіс відстеження поштових відправлень. Онлайн-інструмент дозволяє відслідкувати місцезнаходження посилки, листа, вантажу, відправлення з усього світу.
Усі поштові та кур’єрські компанії мають власні офіційні веб-портали, де ви можете відстежити посилку чи вантаж за номером. Для цього необхідно просто ввести трек-номер у спеціальну форму, що зазвичай міститься на головній сторінці. Проте як тільки відправлення перетинає кордон країни-відправника, прослідкувати за посилкою зручніше на офіційному сайті служби, відповідальної за доставку в країні-отримувачі.
Якщо це бюджетне відправлення, то доставкою займаються національні поштові оператори. Усі офіційні сайти користуються державною мовою своєї країни, іноді можуть мати англомовну версію. Тому розібратися в інтерфейсах та статусах буває вкрай складно.
Сайт Posylka.net полегшує моніторинг трек-номерів різних логістичних компаній та робить можливим відстеження внутрішніх реєстрованих поштових відправлень по Україні та за кордоном.
Щоб відстежити поштове відправлення, його потрібно спочатку зареєструвати. Наприклад, листи, листівки, дрібні пакети та бандеролі можна відправляти без квитанцій та отримувати без розписки. Такі відправлення називаються простими, їх не можна проконтролювати та знайти через онлайн-сервіси.
Пошук поштових відправлень стає можливим лише після їх реєстрації. До відправлень, що підлягають обов’язковій реєстрації, належать посилки, кожна з яких отримує індивідуальний код-ідентифікатор для відслідковування.
Крім того, такий код можуть отримати й рекомендовані листи, бандеролі, які потім буде просто відстежити в режимі онлайн.
Трек-номер (з англ. tracking number) — це цифровий або буквено-цифровий індивідуальний номер, що присвоюється зареєстрованому поштовому відправленню. Трек-код дозволяє швидко відслідкувати рекомендований лист, бандероль, посилку, вантаж та дізнатися їх місцезнаходження.
Номери внутрішніх та міжнародних відправлень між собою відрізняються. Відправлення в межах однієї країни має числовий трек-номер. Міжнародний ідентифікатор (за стандартом S10) містить 13 символів та має таку структуру:
До 2кг
R X123456781 CN
від 2 до 20 кг
C X123456781 CN
EMS-посилки
E X123456781 CN
R/C/E – вказують на тип відправлення.
Х – літери від A до Z роблять код унікальним.
123456781 – комбінація цифр надає коду унікальності.
CN – код-ідентифікатор країни-відправника відповідно до стандарту S10 UPU (у даному випадку — Китай).
Якщо пересиланням займаються комерційні експрес-перевізники (UPS, DHL тощо), то структура трек-номера може відрізнятися від міжнародного стандарту.
Наприклад, DHL Global Mail має таку структуру: GM 12345678912345678, де GM — вид доставки, 17 цифр – унікальний код. Саме за цим номером можна простежити посилку, поки вона перебуває у країні-відправнику. Після цього експорту вантаж отримує міжнародний код у форматі S10 для подальшого відстеження посилки.
Перша літера — тип відправлення посилки:
A — не застрахована посилка (понад 2 кг)
R — рекомендоване відправлення (до 2 кг)
V — рекомендоване застраховане відправлення (до 2 кг)
C — звичайна посилка (від 2 кг)
L — авіаційне відправлення (до 2 кг)
E — експрес-сервіс пошти EMS (до 2 кг)
Друга літера — спосіб чи транспорт доставки вантажу:
A, B — авіація (до 2 кг)
C — авіабандероль (тривале оформлення на митниці)
T —авіаконверт
R —залізниця чи морську судно
P — вид китайського першого класу.
Трек-номери без літер найчастіше формуються в Китаї. І трапляється таке через кілька причин:
І пам’ятайте, навіть якщо ви отримали простий цифровий трек-номер, у 95% ваша посилка до вас надійде. Китайський номер відправлення без літер можна відслідковувати на території країни. Коли вантаж перетинає кордон, вам залишиться лише почекати свого часу.
Усі міжнародні відправлення надсилаються у країну-отримувача двома способами:
Інформацію про перевізника повинен надавати продавець (відправник) — самомтійно ви можете визначити лише країну-відправника. Ці дані можна знайти в самому трек-номері: дві останні літери номера відправлення вказують на країну. Якщо ви знаєте компанію, що здійснює доставку, можна прослідкувати посилку.
Трек-номер поштового відправлення зазначений на квитанції, яку ви отримуєте у пункті поштової служби. Якщо ви здійснюєте покупку в інтернет-магазині, то номер з’являється в особистому кабінеті на сторінці замовлення.
Відправник дізнається трек-номер з квитанції (чеку) про сплату послуги доставки, яку отримує від оператора зв’язку. Отримувач номер відправлення дізнається або від самого відправника через електронну пошту, або в особистому кабінеті замовлення товару.
Не варто також плутати номер замовлення та номер відстеження. Між ними є кілька відмінностей:
Деякі продавці надсилають унікальний номер на електронну пошту. Якщо ні в особистому кабінеті, ні в електронній скриньці ви не бачите трек-код, запросіть його у продавця самостійно.
Кожне зареєстроване поштове відправлення проходить кілька етапів доставки. За цей час його статуси постійно змінюються. Така інформація стає доступною, коли ввести трек-номер у спеціальну форму відстеження.
За міжнародними стандартами існує майже 90 статусів, що можуть мати посилки та рекомендовані листи й бандеролі.
Найчастіше відправлення можуть мати наступні статуси:
Якщо пошук посилки є проблематичним, то це може свідчити про наступні причини:
У першому і третьому випадку доведеться чекати паперового сповіщення в поштову скриньку.
Якщо посилка загубилася, то потрібно подавати заяву на розшук. Коли термін захисту добігає кінця, а інформації про посилці немає, а продавець не може дати вам роз'яснень, то необхідно вимагати повернення.
Якщо посилка все ж перетнула кордон і затримується, то варто домовитися з продавцем про продовження терміну захисту.
Обов'язково перевіряйте вантаж. Якщо з якихось причин за 5 днів до закінчення терміну захисту покупців його немає, то відкривайте суперечку. Статуси про посилку, які ви можете отримати на нашому сервісі, послужать доказами на вашу користь.
Не варто панікувати у такому випадку. Навіть якщо ваше замовлення не відстежується жодним із способів, це не означає, що продавець не відправив вам його. Наберіться терпіння й чекайте. Скоріш за все, ваша посилка без проблем надійде до місця призначення. Адже невідомо, якими способами користуються іноземні продавці, щоб заощадити під час час доставки вашого товару. Саме тому й неможливе відслідковування ваших посилок.
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