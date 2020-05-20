Відстежити посилку Пошти Китаю (China Post)

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20.05.2020
Як довго йде доставка з Китаю в Україну?
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10.03.2020
Дуже зручне ВІДСТЕЖЕННЯ поислок і ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ З КИТАЮ!!!!!!
Як довго йде доставка з Китаю в Україну?
Дуже зручне ВІДСТЕЖЕННЯ поислок і ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ З КИТАЮ!!!!!!
China Post — китайська поштова служба, яка пропонує фінансові та логістичні послуги. Китайська пошта доставляє вантажі не лише у межах Китаю, тому діяльність компанії охоплює багато країн світу. За масштабами роботу China Post можна порівняти з USPS.
Відслідкувати посилку з Китаю можна різними способами, наразі доступні такі:
Відстежити вантаж з Китаю може абсолютно кожен. Опція цілком безкоштовна. Зазвичай, за посилкою в дорозі стежить або його відправник, або адресат.
Трек-номер — це унікальний запис, який надається поштовому відправленню для його ідентифікації. Присвоює трек-номер логістична компанія під час реєстрації вантажу. Жоден номер ніколи не повторюється.
Кожна поштова служба має власні трек-номери, а кількість знаків у них — від 11 до 14. У китайського оператора зв’язку номер складається з 13 числово-буквених елементів, які розташовуються у такому порядку:
2 латинські літери, 9 цифр, іще 2 латинські літери.
Приклад трек-номерів China Post, де 0 — умовна цифра:
Детальнішу інформацію про номери краще уточнити у відправника вантажу.
Щоб відстежити посилку з Китаю, треба:
На екрані з’явиться інформація про місцезнаходження вантажу. Якщо немає трек-номеру, можна скористатися номером декларації, який присвоюється товарам, що були придбані в інтернет-магазинах.
Однак, якщо складно користуватися порталом з англійською чи китайською, можна відстежити поштове відправлення на сайті Posylka.net.
Відстежити маленьку посилку з Пошти Китаю можна за трек-номером чи номером декларації. Принцип відстеження невеликих поштових відправлень такий самий, як і великих вантажів — на офіційній сторінці оператора чи на нашому сайті. Головна умова — посилка повинна бути зареєстрована у China Post і наявність у неї трек-номеру.
Термін очікування китайських поштових відправлень залежить від:
Напередодні вихідних та свят навантаження на службу доставки збільшується, тому бувають затримки. В середньому посилка з Китаю йде 40 днів. Більш точні дані можна дізнатися тільки в магазині, де й дадуть вам орієнтовні строки доставки.
Іноді стандартні трек-номери вантажів змінюються і пишуться без літер. Однак ця проблема невелика й дізнатися місце перебування посилки можна. Достатньо скористатися цілодобовим сервісом відстеження посилок Posylka.net. Сайт працює без затримок, завжди подає актуальну інформацію про china post air mail.
Навіть якщо невідомо, яка поштова служба прийняла ваш вантаж, достатньо одного трек-номера. Щоб відповідна інформація з’явилася на екрані потрібно:
Через кілька секунд ви дізнаєтеся про вантаж його поточний стан, статус, поштову службу, час перебування в дорозі.
Не варто панікувати. Відстежити вантажі з Китаю важко, коли вони вже перетнули кордон.
Зверніться до поштового відділення чи скористайтеся послугами сторонніх ресурсів пошуку поштових відправлень. Якщо не знаходите, краще почекайте. Навіть ті поштові відправлення, які неможливо відстежити, все одно доходять до своїх отримувачів.
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