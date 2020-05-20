Відстежити посилку Пошти Китаю (China Post)

China Post — китайська поштова служба, яка пропонує фінансові та логістичні послуги. Китайська пошта доставляє вантажі не лише у межах Китаю, тому діяльність компанії охоплює багато країн світу. За масштабами роботу China Post можна порівняти з USPS.

Відстеження поштових відправлень з Китаю

Відслідкувати посилку з Китаю можна різними способами, наразі доступні такі:

відстеження поштового відправлення через офіційну сторінку поштово-логістичної служби;

через спеціальні мобільні додатки;

за допомогою сторонніх веб-порталів.

Відстежити вантаж з Китаю може абсолютно кожен. Опція цілком безкоштовна. Зазвичай, за посилкою в дорозі стежить або його відправник, або адресат.

Що треба знати про трек-номери з Китаю

Трек-номер — це унікальний запис, який надається поштовому відправленню для його ідентифікації. Присвоює трек-номер логістична компанія під час реєстрації вантажу. Жоден номер ніколи не повторюється.

Кожна поштова служба має власні трек-номери, а кількість знаків у них — від 11 до 14. У китайського оператора зв’язку номер складається з 13 числово-буквених елементів, які розташовуються у такому порядку:

2 латинські літери, 9 цифр, іще 2 латинські літери.

Приклад трек-номерів China Post, де 0 — умовна цифра:

RW000000000CN – China Post Air Mail;

UD000000000CN – China Post Small Pocket Plus;

ZA000000000HK – прості посилки, створені спільно з АліЕкспрес та Поштою Росії;

LX000000000CN – ePacket от China Post;

VR000000000YP, UR000000000YP – відправлення Yanwen, часто отримують додатковий номер.

Детальнішу інформацію про номери краще уточнити у відправника вантажу.

Як відстежити посилку з китаю за трек-номером

Щоб відстежити посилку з Китаю, треба:

Зайти на офіційний сайт China Post. Для розуміння пошуку, скористайтеся онлайн-перекладачем. Знайти розділ «Відстежити» (у блоці «Онлайн-послуги»). Ввести у поле пошуку поштових відправлень з Китаю трек-номер. Натиснути «Пошук».

На екрані з’явиться інформація про місцезнаходження вантажу. Якщо немає трек-номеру, можна скористатися номером декларації, який присвоюється товарам, що були придбані в інтернет-магазинах.

Однак, якщо складно користуватися порталом з англійською чи китайською, можна відстежити поштове відправлення на сайті Posylka.net.

Як відслідкувати маленьку посилку з Китаю

Відстежити маленьку посилку з Пошти Китаю можна за трек-номером чи номером декларації. Принцип відстеження невеликих поштових відправлень такий самий, як і великих вантажів — на офіційній сторінці оператора чи на нашому сайті. Головна умова — посилка повинна бути зареєстрована у China Post і наявність у неї трек-номеру.

Скільки днів посилка йде з Китаю

Термін очікування китайських поштових відправлень залежить від:

країни-отримувача;

обраного способу доставки;

пори року та свят.

Напередодні вихідних та свят навантаження на службу доставки збільшується, тому бувають затримки. В середньому посилка з Китаю йде 40 днів. Більш точні дані можна дізнатися тільки в магазині, де й дадуть вам орієнтовні строки доставки.

Де відстежити посилку з Китаю без літер

Іноді стандартні трек-номери вантажів змінюються і пишуться без літер. Однак ця проблема невелика й дізнатися місце перебування посилки можна. Достатньо скористатися цілодобовим сервісом відстеження посилок Posylka.net. Сайт працює без затримок, завжди подає актуальну інформацію про china post air mail.

Навіть якщо невідомо, яка поштова служба прийняла ваш вантаж, достатньо одного трек-номера. Щоб відповідна інформація з’явилася на екрані потрібно:

зайти на веб-портал;

вказати у полі пошуку наявну у вас комбінацію з цифр;

підтвердити обробку запиту;

трохи почекати.

Через кілька секунд ви дізнаєтеся про вантаж його поточний стан, статус, поштову службу, час перебування в дорозі.

Якщо посилка з Китаю не відстежується

Не варто панікувати. Відстежити вантажі з Китаю важко, коли вони вже перетнули кордон.

Зверніться до поштового відділення чи скористайтеся послугами сторонніх ресурсів пошуку поштових відправлень. Якщо не знаходите, краще почекайте. Навіть ті поштові відправлення, які неможливо відстежити, все одно доходять до своїх отримувачів.