Відстежити посилку China EMS (ePacket)

ePacket — особливий спосіб доставки від компанії China EMS, яка спеціалізується на внутрішніх та міжнародних експрес-перевезеннях. Найбільший логістичний провайдер представлений у 31 провінції Китаю.

Спосіб доставки був створений для електронної торгівлі (e-commerce), щоб зробити доставку швидшою та доступнішою для клієнтів, при отриманні їх покупок в інтернет-магазинах і на торгових майданчиках, які відправлялися з Китаю й Гонконгу.

Спочатку ePacket був створений для доставки в США. Однак він настільки швидко став там популярним, що China Post EMS почала розширювати його на міжнародному рівні. Список країн, що мають доступ до ePacket, стає дедалі більше й наразі нараховує майже 50.

Відстежити поштове відправлення e-Packet легко з будь-якої точки світу. Це можна зробити на на сайті або через мобільний додаток. Ems ePacket — популярний спосіб доставки з різних інтернет-магазинів, у тому числі й з AliExpress.

China EMS: відстеження посилок

Під час співпраці з великою кількістю інтернет-магазинів, EMS China розробила зручну систему відстеження пересилання поштових відправлень у будь-яку країну. Для відстеження China EMS (ePacket) достатньо знати міжнародний трек-номер, який складається з комбінації букв та цифр. Знайти його можна на сторінці вашого замовлення на сайті магазину або поцікавитися в продавця.

Найчастіше після оплати замовлення повідомлення з трек-номером надходить на електронну пошту. EMS China дозволяє відстежувати одночасно до 20 посилок, причому компанія розробила зручний спосіб оповіщення — інформація про всі зміни місцезнаходження посилки надсилається на електронну пошту або SMS-повідомленням. Це дозволяє суттєво зекономити час та позбавляє від необхідності часто відвідувати сайт.

Переваги сервісу

Низька вартість доставки.

Максимально зручне відстеження поштового відправлення забезпечує мобільний додаток, який запускається будь-яким смартфоном з Android та IOS.

Доставка з AliExpress через ePacket триває від 7 до 20 днів.

Інформація про посилку надається з моменту оплати товару та до підтвердження доставки. Крім того, зберігається історія попередніх замовлень.

Відслідкувати поштове відправлення можна незалежно від країни-отримувача, інформація завжди точна та актуальна.

Формат номеру відстеження ePacket

Номер відстеження EMS (ePacket) містить 13 символів, які починаються з літери «L». Потім іде інша літера, 9 цифр, та літери «CN». Отже, номера відстеження мають такий вигляд: Lx000000000CN. Найчастіше трек-номери доставки починаються літерами «LM», «BZ», «LX», «LN», «LW», «LZ», «LQ», «LK», «LF». Саме вони вказують на те, що ваш товар відправлений через ePacket.

Скільки часу триває доставка ePacket

В Україну товар із Китаю через компанію China EMS доставляється в середньому від 7 до 20 робочих днів. Проте деякі посилки можуть бути затримані через свята, негоду чи інші причини. Якщо ви довго не отримуєте свій вантаж, зв’яжіться з China EMS якнайшвидше. Служба підтримки обов’язково відповість вам та допоможе розв’язати проблему.

Як відстежити поштове відправлення ePacket

Є кілька способів відстежити поштове відправлення e-Packet. По-перше, це можна зробити на офіційному сайті служби, або на одному зі сторонніх сервісів відстеження. Якщо вам важко користуватися меню англійською чи китайською мовами, відслідкувати посилку можна на нашому порталі Posylka.net. Перевага сервісу в тому, що незалежно від місцезнаходження відправлення, інформація повністю з’явиться на вашому екрані. Адже ресурс дозволяє відстежити посилку з будь-якої країни будь-якою транспортною компанією.

Якщо відправлення не відстежується

Якщо посилку відстежити неможливо, значить вона не була зареєстрована та внесена до системи відстеження. У такому разі варто спробувати відслідкувати відправлення через кілька днів. У випадку, коли система не може знайти посилку понад 10 днів, сміливо відкривайте суперечку. Це говорить про те, що ви отримали неправильний трек-номер.