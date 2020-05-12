Отследить посылку China EMS (ePacket)

China EMS специализируется на внутренней и международной экспресс-почте, является крупнейшим логистическим провайдером, представленным в 31 провинции Китая. Важной особенностью компании является то, что она гарантирует надежную и быструю доставку товаров курьерскими службами. Отследить посылку epacket легко и удобно для жителя любой точки земного шара – это можно сделать на сайте или через мобильное приложение. ePacket – популярный способ доставки заказов из разных интернет-магазинов, в том числе и на такой платформе, как AliExpress.

Отслеживание посылок epacket

Сотрудничая с большим количеством интернет-магазинов, EMS China разработала удобную систему отслеживания почтовых отправлений в любую страну. Для отслеживания epacket достаточно знать международный трек-номер, состоящий из комбинации букв и цифр. Найти его можно на странице вашего заказа на сайте магазина или поинтересовавшись у продавца. Чаще всего, после оплаты заказа сообщение с трек-номером приходит на электронную почту. EMS China позволяет отслеживать одновременно до 20 посылок, причем компания разработала удобный способ оповещений – информация обо всех изменениях местоположения посылки высылается на электронную почту или смс-сообщением. Это позволяет существенно сэкономить время и избавляет от необходимости часто посещать сайт. Качественная работа ресурса позволяет покупателям всегда быть в курсе состояния заказа, ситуации, когда epacket трек не отслеживается, бывают крайне редко. По любым вопросам можно обратиться к специалистам компании, а максимально удобное е пакет отслеживание обеспечивает мобильное приложение. Все услуги по отслеживанию заказа предоставляются бесплатно, а приложение запускается любым смартфоном на платформе Android и IOS. Доставка заказа с AliExpress через ePacket осуществляется намного быстрее, чем стандартная – около двух-трех недель. Информация о посылке предоставляется с момента оплаты покупки и до подтверждения доставки, также сохраняется история предыдущих заказов. ePacket позволяет отследить посылку независимо от страны-получателя, информация всегда точная и актуальная.

Сервис, которому можно доверять

Оформлением и доставкой посылок занимается подразделение международной компании EMS. В Китае оно функционирует уже почти 30 лет, накапливая опыт и постоянно улучшая свой сервис, на сегодняшний день компания насчитывает более 16 миллионов сотрудников. Как правило, доставка посылки осуществляется курьером по адресу. Постоянные клиенты интернет-магазинов обычно предпочитают именно такой способ доставки, поскольку переплата за ePacket минимальная, но при этом можно быть уверенным в том, что посылка не потеряется в пути, не будет повреждена и доставят ее вовремя. Задержка доставки может произойти из-за проблем на таможне, но благодаря сервису отслеживания посылок покупатель будет об этом предупрежден. Использование ePacket при заказе товаров в китайских интернет-магазинах гарантирует качество отслеживания и максимальную скорость доставки.