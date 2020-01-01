Відстежити посилку Аліекспрес (Aliexpress Shipping)

Служби поштових відправлень в Україні: як відстежити посилку з Aliexpress

Статистика показує, що обсяг відправлених листів в Україні зменшується на 15% щороку. При цьому кількість отриманих посилок постійно збільшується. Такі тенденції мають цілком логічне пояснення: спілкування сучасного суспільства у більшості випадків відбувається онлайн, а ринок електронної комерції постійно розширюється.

В останні роки популярність віртуальної торговельної платформи Aliexpress в Україні значно зросла. На сайті можна придбати різноманітні товари уроздріб, маленькими та великими партіями, що дуже зручно.

Недивно, що різноманітні служби поштових відправлень відкривають усе нові й нові відділення у найвіддаленіших куточках країни. Величезний сегмент товарів надходить із Китаю, тому послуга відстеження посилки з Aliexpress користується неабияким попитом. Сервіс Posylka.net спеціалізується на контролі відправлень і допомагає користувачам спостерігати за переміщенням вантажу в режимі реального часу.

Можливість відстеження посилки з Аліекспресу

Аби робити покупки на сайті «Алі», необхідно пройти процедуру офіційної реєстрації, ввівши актуальні особисті дані. Ця інформація необхідна, щоб відправлення не загубилося та надійшло точно за вказаною адресою.

Алгоритм обробки заявки після оплати товарів виглядає так:

продавець збирає замовлення за списком, упаковує його;

продавець передає вантаж поштовій компанії, вибраній покупцем під час проведення транзакції;

поштова служба присвоює посилці унікальний код відправлення, що може складатися з букв і цифр, або номер відстеження.

Щоб дізнатися місцезнаходження вантажу з Aliexpress, треба знайти номер відправлення посилки на сторінці замовлення. Зверніть увагу, що послугу безкоштовної доставки надають China Post , Aliexpress Shipping.

Чи можна відстежити посилку з Китаю за номером замовлення на Аліекспресі?

Номером замовлення називається комбінація символів, яку покупки отримують безпосередньо на сайті «Алі». Відстежити відправлення за цим кодом неможливо, оскільки він використовується виключно для внутрішньої обробки заявок на торговельній платформі.

Однак покупцям не варто хвилюватися. Зібравши замовлення, продавець з Aliexpress передає вантаж до транспортної служби, яка і маркує посилки індивідуальними кодами. Саме ці коди дають змогу з максимальною точністю встановити, де знаходиться покупка та коли вона надійде до пункту призначення.

Чи всі посилки з Аліекспресу можна відстежити?

Усі посилки, які надходять з «Алі», можна поділити на відстежувані та невідстежувані. Якщо сума замовлення незначна, клієнт отримує можливість заощадити на доставці та оформити невідстежуваний вантаж. У такому випадку за транспортування територією Китаю відповідають місцеві логістичні фірми, які показують переміщення посилки за треком. Після того, як вантаж передається China Post для пересилання за кордон, можливість відстеження вимикається.

Відстежувані поштові відправлення коштують дорожче, але покупець може у будь-який момент з’ясувати, де перебуває вантаж, та проаналізувати динаміку його переміщення за треком. Якщо ви замовляєте велику партію товару або особливо цінні речі (побутову техніку, ювелірні прикраси, меблі тощо), рекомендуємо оформлювати саме відстежувану посилку.

Aliexpress: надійне відстеження посилки

Компанія підпорядковується холдингу Alibaba Group і є не службою доставки, а китайським посередником, який допомагає координувати взаємодію кур’єрських сервісів, продавців та покупців. Aliexpress Standard Shipping надає клієнтам такі послуги:

відстежити товар з «Алі»;

контроль якості продукції;

пришвидшена доставка за тарифом «Преміум».

Aliexpress співпрацює лише з перевіреними продавцями, репутація яких не підлягає сумніву. Клієнтам слід враховувати, що послуги компанії оплачуються додатково, тому загальна вартість посилки зростає.

Терміни доставки залежать від тарифного плану, який вибирає користувач: стандартний пакет передбачає 15–45 діб, «Преміум-пакет» – 7 днів.

Доставка з Aliexpress та контроль переміщення вантажу за номером відстеження

Щойно посилка отримала власний трек-номер, у користувача з’являється можливість відстежувати поштове відправлення. На офіційному сайті «Аліекспрес» статус замовлення зміниться на «Відправлено».

Щоб дізнатися про місцезнаходження вантажу, клієнту необхідно ввести його унікальний код у спеціальному полі та натиснути «Відстежити посилку». На екран буде виведено актуальні дані про рух відправлення за треком, які регулярно оновлюються. На сьогодні випадків втрати посилок надзвичайно мало, оскільки поштові служби постійно вдосконалюють процес обробки заявок користувачів. Звертаємо вашу увагу, що номер відстеження у більшості випадків складається з цифр та букв, а номера замовлень формуються виключно з цифр.

Для тих, хто цінує оперативність та доступність, було створено профільний мобільний додаток, який дає змогу відстежувати посилки з «Алі» у максимально зручному форматі.

Відстеження посилок «Алі»: скільки чекати замовлення

Багато клієнтів хочуть відстежити вантаж, щоб точно знати, коли очікувати прибуття придбаних речей. В Інтернеті можна прочитати багато історій про те, як вантажі застрягали на кордоні чи взагалі губилися. На практиці таких випадків стає усе менше, адже кожна скарга клієнта спонукає транспортну компанію працювати над покращенням сервісу.

Середній термін транспортування посилок із Китаю до України становить від 15 до 30 діб. Відраховувати дні необхідно від моменту відправки вантажу продавцем. Чим нижча вартість товару, тим довше посилка діставатиметься до пункту призначення. Деякі вантажі їдуть 45 і навіть 60 днів. Якщо не хочете довго чекати, замовляйте доставку за преміальним тарифом.

Прибувши до України, вантаж зважується та надсилається за адресою отримувача, яку було зазначено під час реєстрації на Aliexpress. Транспортування по країні не займає багато часу, оскільки маршрути вже оптимізовані, а система доставки поставлена на потік.