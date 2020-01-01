Відстежити посилку Joom

Китайський інтернет-магазин Joom — величезний сервіс для віртуальних покупок. Розпочав свою роботу у 2016 році та дуже швидко став відомий у всьому світі. Частковою заслугою в цьому є додаток для Android та IOS, що став найпопулярнішим додатком для покупок товарів із Китаю за версією Google у рік створення.

Як відслідкувати посилку Joom

Посилки з Joom відправляються різними поштовими й транспортними компаніями. Ви можете скористатися безкоштовною доставкою або платною, вибрати серед кількох компаній; SF-Express, YunExpress, Пошта Китаю, FlytExpress тощо. Після того, як посилка передається поштовій службі, їй присвоюється унікальний номер відправлення, що відрізняється від номера замовлення. Щоб відстежити посилку поза інтернет-магазином «Джум», потрібно забути про номер замовлення, і використовувати тільки номер відстеження.

Трек-номер складається з 16 цифр та літер (найчастіше англійського, але іноді й російського алфавіту) і присуджується індивідуально кожному поштовому відправленню.

Відстежити свою посилку можна безпосередньо на сайті Joom. Однак відстеження поштових відправлень не є основним завданням сервісу. Тому інформація із сайту про відправлення товару продавцем потрапляє в базу пізніше, і покупець отримує запізнілу інформацію.

Відслідкувати посилку Joom на сайті самого магазину можна в такий спосіб:

зайдіть на сторінку замовлення через «Мої замовлення»;

під номером вашого замовлення в графі «Відстеження» будуть вказані номер, транспортна служба, приблизна дата доставки;

натисніть на кнопку «Відстеження»:

на екрані з’явиться статус вашого замовлення: «Відправлений», «В дорозі», «Перетнув кордон».

Однак нічого конкретного ця інформація в собі не несе, адже позначення «в дорозі» може тривати довго й стосуватися багатьох точок на карті. Після перетину кордону вантаж змінює трек-код, адже місцева поштова служба встановлює йому новий.

Якщо водночас сталася прив’язка, ви зможете відстежити посилку в іншій країні за новим номером, інакше на сайті Joom зробити це неможливо. Тому краще одразу скористатися сторонніми сервісами. На території України далі слід перейти на сервіс «Укрпошти».

Особливості відстеження посилки з Joom

Якщо посилка прямує з одного кінця світу в інший, то нових трек-номерів буде кілька. Вам доведеться переходити від сайту до сайту.

Відстежити посилку з Joom можна тільки за трек-кодом. Номер замовлення потрібен тільки системі сайту для обробки вашої покупки занесення її в базу.

На сайтах можуть бути затримки, пов’язані з проходженням товаром митниці.

Коли посилка прийде у відділення пошти вашого міста, разом із поштовим повідомленням ви отримаєте SMS-повідомлення.

Переваги роботи з Posylka.net

Сервіс posylka.net дозволяє швидко відстежити посилку з Китаю Джум, не переходячи водночас із сайту однієї поштової служби на сайт іншої. Сервіс має доступ до баз даних поштових і транспортних служб з усього світу, тому прив’язка трекерів відбувається автоматично. Веб-ресурс дозволяє знайти всю інформацію, що не доступна на сайті Joom: дату присвоєння коду, час відправлення, місце перебування товару тощо.

Для відстеження посилки з Джум на нашому сайті потрібно зареєструватись або авторизуватись. Потім ввести трек-номер у рядок під логотипом компанії та натиснути Enter. Поруч із назвою інтернет-магазину покажеться інформація про приблизні терміни доставки.