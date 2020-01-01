Відстежити посилку Joom

Китайський інтернет-магазин Joom — величезний сервіс для віртуальних покупок. Розпочав свою роботу у 2016 році та дуже швидко став відомий у всьому світі. Частковою заслугою в цьому є додаток для Android та IOS, що став найпопулярнішим додатком для покупок товарів із Китаю за версією Google у рік створення.
Посилки з Joom відправляються різними поштовими й транспортними компаніями. Ви можете скористатися безкоштовною доставкою або платною, вибрати серед кількох компаній; SF-Express, YunExpress, Пошта Китаю, FlytExpress тощо. Після того, як посилка передається поштовій службі, їй присвоюється унікальний номер відправлення, що відрізняється від номера замовлення. Щоб відстежити посилку поза інтернет-магазином «Джум», потрібно забути про номер замовлення, і використовувати тільки номер відстеження.
Трек-номер складається з 16 цифр та літер (найчастіше англійського, але іноді й російського алфавіту) і присуджується індивідуально кожному поштовому відправленню.
Відстежити свою посилку можна безпосередньо на сайті Joom. Однак відстеження поштових відправлень не є основним завданням сервісу. Тому інформація із сайту про відправлення товару продавцем потрапляє в базу пізніше, і покупець отримує запізнілу інформацію.
Відслідкувати посилку Joom на сайті самого магазину можна в такий спосіб:
Однак нічого конкретного ця інформація в собі не несе, адже позначення «в дорозі» може тривати довго й стосуватися багатьох точок на карті. Після перетину кордону вантаж змінює трек-код, адже місцева поштова служба встановлює йому новий.
Якщо водночас сталася прив’язка, ви зможете відстежити посилку в іншій країні за новим номером, інакше на сайті Joom зробити це неможливо. Тому краще одразу скористатися сторонніми сервісами. На території України далі слід перейти на сервіс «Укрпошти».
Сервіс posylka.net дозволяє швидко відстежити посилку з Китаю Джум, не переходячи водночас із сайту однієї поштової служби на сайт іншої. Сервіс має доступ до баз даних поштових і транспортних служб з усього світу, тому прив’язка трекерів відбувається автоматично. Веб-ресурс дозволяє знайти всю інформацію, що не доступна на сайті Joom: дату присвоєння коду, час відправлення, місце перебування товару тощо.
Для відстеження посилки з Джум на нашому сайті потрібно зареєструватись або авторизуватись. Потім ввести трек-номер у рядок під логотипом компанії та натиснути Enter. Поруч із назвою інтернет-магазину покажеться інформація про приблизні терміни доставки.
9 тыс. отзывов
Количество скачиваний