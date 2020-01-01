Все почтовые отправления делятся на простые и регистрируемые.
К простым относятся письма, открытки, «мелкие пакеты», бандероли. Их можно отправлять без квитанции и получать без расписки, но контролировать перемещение простых отправлений нельзя.
Посылки являются регистрируемыми отправлениями, которым в обязательном порядке присваивается индивидуальный код идентификатор для отслеживания.
Такой код может быть у любого другого отправления, если его зарегистрировать (заказное письмо, заказная бандероль и т.д.) – в этом случае отследить почтовое отправление можно в режиме online.
Трек-номер (англ. Tracking number) – это индивидуальный цифровой или буквенно-цифровой номер, который получает регистрируемое почтовое отправление.
Благодаря этому номеру можно узнать местонахождение следующих видов пересылки:
Номер, который присваивается внутренним отправлениям, состоит из чисел. Международный идентификатор (по стандарту S10) содержит 13 символов и имеет следующую структуру:
До 2кг
R X123456781 CN
От 2 до 20 кг
C X123456781 CN
EMS-посылки
E X123456781 CN
R/C/E – указывают на тип отправления;
Х – буквы от A до Z, для уникальности кода;
123456781 – комбинация цифр для уникальности кода;
CN – код-идентификатор страны-отправителя согласно стандарту S10 UPU (в данном случае Китай).
Если пересылку курируют коммерческие экспресс-перевозчики (UPS, DHL и др.), то структура трек-номера может отличаться от международного стандарта.
Например, DHL Global Mail имеет такую структуру: GM 12345678912345678, где GM - вид доставки, 17 цифр – уникальный код. Именно по этому номеру можно проследить посылку, пока она внутри страны-отправителя. После экспорта пересылке присваивается международный код в формате S10 для дальнейшего отслеживания.
Трек-номер почтового отправления будет указан на квитанции (чеке), которую выдаст почтовая служба. Если покупка была сделана в интернет-магазине, то номер появится в личном кабинете на странице заказа.
Не стоит путать номер заказа и номер отслеживания: первый присваивается сразу после совершения покупки, а второй только после того, как продавец зарегистрирует груз у оператора.
Номер заказа обычно состоит из чисел, а трекинг, как мы выяснили, имеет в своей структуре буквы. Исключение составляют случаи, когда отслеживание предполагается только в стране-отправителе – здесь код также может быть числовым.
Некоторые торговцы высылают уникальный номер на электронную почту.
Если ни в личном кабинете, ни на почте номера нет, то запросите его у продавца самостоятельно.
Почтовые и курьерские службы имеют официальные сайты, на которых можно отследить посылку, введя трек-номер в поле для отслеживания (как правило, оно находится на главной странице сайта).
Как только груз покинет страну-отправителя, продолжить отслеживание посылки можно на официальном сайте службы, которая будет отвечать за посылку в стране-получателе. Для бюджетных отправлений – это, как правило, государственные почтовые операторы.
Все официальные сайты работают на языке страны (в лучшем случае они имеют англоязычную версию), поэтому разобраться в интерфейсе и статусах иногда довольно сложно.
Все международные отправления пересылаются в страну получателя двумя способами:
Через государственные почтовые службы (Россия – «Почта России», Украина – «Укрпочта», Китай – China Post, США – USPS и т.д.) либо через EMS. Получатель забирает груз в местном почтовом отделении.
Через международные курьерские службы (YunExpress, DHL, UPS и др.). Груз также забирается из местного почтового отделения, или доставляется на дом.
Информацию о перевозчике должен указать продавец – самостоятельно вы можете выяснить только страну-отправителя, посмотрев на латинские буквы в конце трек-номера. Зная компанию, курирующую груз, можно проверить почтовое отправление.
Наш сервис позволяет отследить посылку по треку, даже если вы не знаете, через какую службу она отправлена. Более того, вам не придется переходить с сайта на сайт – posylka.net автоматически определяет почтовые и курьерские службы как в стране-отправителе, так и в стране-получателе и предоставляет вам обобщенную информацию по вашему грузу на русском языке.
Вам всего лишь нужно знать трек-номер и ввести его в поле отслеживания.
Наш сервис имеет доступ к информации более 100 служб доставки по всему миру, поэтому вы легко сможете отследить посылку по номеру.
Сразу после получения кода отследить посылку не получится. Особенно это актуально для интернет-магазинов.
Груз сначала регистрируется, упаковывается и отправляется в сортировочный пункт (на все подготовительные процедуры уходит от 2 до 7 дней). Только после попадания посылки на сортировку она становится «видимой» для отслеживания.
2-3 недели
Международные посылки
в течение месяца
Мелкие пакеты
1-2 недели
EMS-отправления
3-7 дней
Экспресс-службы
Если посылка вообще не отслеживается или перестала отслеживаться, то это может свидетельствовать о том, что:
В первом и третьем случае придется ждать бумажного извещения в почтовый ящик.
Если посылка потерялась, то нужно подавать заявление на розыск. Когда срок защиты подходит к концу, а информации о посылке нет, и продавец не может дать вам разъяснений, то необходимо требовать возврат.
Если посылка все-таки пересекла границу и задерживается, то стоит договориться с продавцом о продлении срока защиты.
Обязательно контролируйте груз, и если по каким-то причинам за 5 дней до окончания срока защиты покупателей его нет, то открывайте спор. Статусы о посылке, которые вы можете получить на нашем сервисе, послужат доказательствами в вашу пользу.
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