Трек-номер почтового отправления будет указан на квитанции (чеке), которую выдаст почтовая служба. Если покупка была сделана в интернет-магазине, то номер появится в личном кабинете на странице заказа.

Не стоит путать номер заказа и номер отслеживания: первый присваивается сразу после совершения покупки, а второй только после того, как продавец зарегистрирует груз у оператора.