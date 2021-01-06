Отследить посылку УкрПочты (Почта Украины)

УкрПочта http://www.ukrposhta.com
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Укрпочта — Национальный оператор почтовой связи

Публичное акционерное общество «Укрпочта» — единственный национальный оператор почтовой связи в Украине. Сеть почтовой службы составляет более 11 тыс. отделений в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах, Мариуполе и других городах, поселках и селах страны. Работу отделений обеспечивают почти 72 тысячи сотрудников компании. Предприятие имеет один из самых больших автопарков, а это 3,5 тыс. автомобилей. Клиенты «Укрпочты» сегодня могут получить 50 услуг.

История Укрпочты

С 1947 года компания является членом Всемирного почтового союза (ВПС), а позже присоединилась к Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop и Регионального содружества в области связи.

Как отдельное предприятие «Укрпочта» функционирует с 1994 года. Тогда в ее структуру вошли 26 почтамтов, 54 городских и 482 районных узла почтовой связи, 11875 сельских отделений, 98 передвижных отделений, 204 пункта почтовой связи.

В 1999 году объединение почтовой связи было реорганизовано в унитарное предприятие — Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта», вместе с этим произошло обновление индексации в стране.

В 2017 году государственная компания была реорганизована в публичное акционерное общество. И уже на начало 2018 года Ukrposhta отправила:

  • 186,5 млн писем;
  • 21,1 млн посылок;
  • 2,9 млн отправлений c объявленной стоимостью.

А также было выплачено:

  • 10,3 млн почтовых переводов
  • 68,2 млн пенсий и социальной помощи

Свою миссию главная почта Украины видит в том, чтобы потребители имели доступ к высококачественным почтовым, финансовым и другим услугам.

Как отследить посылку Укрпочты?

Чтобы отследить посылку «Укрпочты», нужно несколько шагов:

  • зайти на сервис поиска почтовых отправлений Posylka.net;
  • на главной странице сайта ввести в поле поиска трек номер экспресс-накладной (ТТН, или трек-кода);
  • нажать Поиск.

В онлайн-режиме система начнет автоматический поиск писем и посылок, а в течение минуты на вашем экране появится вся актуальная информация по вашему отправлению.

На нашем сайте вы также можете найти посылку не только Ukrposhta, но и других служб доставки, таких как Новая почта, Ин Тайм, DHL и др. Сервис включает в себя более 600 почтовых компаний мира.

А если вы установите на смартфон мобильное приложение Posylka.net через Google Play или APP Store то сможете получать уведомления о любом изменении в статусе вашего отправления. Для этого достаточно всего один раз вбить трек-номер.

Что такое трек-номер?

Трек-номер или трек-код — это уникальный номер, который позволяет идентифицировать почтовое отправление. Номер присваивается при регистрации посылки в системе почтовой компании (в отделении или на сайте в личном кабинете пользователя). По этому номеру можно легко проследить посылку пока она находится в пути.

Каждая почтовая компания, в том числе и «Укрпочта», имеют собственные образцы трек-номеров, по которым можно отследить груз.

Все отправления, пересылаемые национальным почтовым оператором в пределах Украины, состоят из 13 цифр, например:

3760067409170
Стоит помнить, что номер декларации, или номер ТТН — это тот самый трек-код, благодаря которому сервис быстро находит отправления.

Трек-коды международных посылок тоже имеют 13 символов, среди которых 4 буквы (по две в начале и в конце) и 9 цифр.

XXXXXXXXXXXXX

Вид номеров международных отправлений «Укрпочты»:

  • небольшой пакет — Rx123456785UA;
  • обычная посылка — Cx123456785UA.

Две последние буквы в номере указывают на страну отправления посылки:

  • RR006479633RU — Россия;
  • RR365547978PL — Польша..

Где найти трек номер Укрпочты?

Найти его можно на чеке, который отправителю отдает оператор после оплаты услуги доставки.

Трек-номер присваивается только заказным письмам и бандеролям, а также посылкам и грузам от 30 кг.

Если же вы оформляете отправление онлайн и ждете приезда курьера для забора посылки, то трек-номер для ее отслеживания появится в вашем личном кабинете.

Важно знать, что простым письмам и бандеролям не присваивают трек номер, поэтому проверить их местонахождение невозможно.

Почему посылка Укрпочты может не отслеживаться?

Причин невозможности отследить отправление Ukrposhta может быть несколько:

  • прошло мало времени после регистрации посылки;
  • посылка еще не пришла в Украину (для международных отправлений);
  • ошибочно был введен номер в поле поиска (попробуйте позже еще раз);
  • неправильно выбран перевозчик.

Последнее часто происходит, когда клиент заказал посылку из Китая и не знает, какая именно почта ее доставляет, поэтому пытается найти груз на официальном сайте «Укрпочты». В таком случае всегда лучше пользоваться сайтом-агрегатором Posylka.net, где собраны все известные почтовые службы мира. Система сразу перебросит на страницу того перевозчика, который доставляет ваше отправление. Вам нужно только ввести трек-номер.

Как узнать где посылка по фамилии получателя?

К сожалению, «Укрпочта» не позволяет отследить посылки по фамилии получателя. Ежедневно компания пересылает очень большое количество отправлений, и самый доступный способ их поиска в системе — это унифицированный трек номер. Поэтому найти посылку можно только по этому номеру.

Как найти заказ по номеру телефона?

Найти заказ по телефону также невозможно. Поиск доступен только по трек номеру.

Отслеживание заказных писем и денежных переводов

Заказные письма и бандероли можно отследить на сайте Posylka.net, официальном сайте компании, через мобильное приложение или чат-бот в мессенджерах.

А вот отследить денежный перевод нельзя, потому что ему не присваивается номер ТТН. Но можно рассчитать, когда придут деньги. Средний срок доставки переводов до 7 дней.

Услуги Укрпочты

Национальный почтовый оператор предоставляет почтовые и финансовые услуги, а также предлагает воспользоваться онлайн-сервисами.

Укрпочта Экспресс

Вы можете пересылать отправления весом от 0,25 кг до 30 кг в кратчайшие сроки. Стоимость экспресс-доставки зависит от расстояния.

Услуга позволяет:

  • выбрать того, кто будет оплачивать посылку — отправитель или получатель;
  • пересылать отправления, не посещая отделения: адресная доставка и курьерский забор;
  • получать посылки стоимостью до 50 000 грн наложенным платежом;
  • не платить дополнительно за объявленную стоимость и SMS/Viber-сообщение получателю.

Вы можете приобрести экспресс-бокс (картонную коробку). Стоимость доставки входит в цену Ukrposhta Express box:

  • 0,25 кг — 23 грн;
  • 1 кг — 29 грн;
  • 5 кг — 38 грн.
С экспресс-доставкой ваш товар будет идти до 2-х дней в пределах области, и от 3-х — в пределах Украины, если вы успеете оформить отправление в 14:00 ч.

Доставка за границу

Через Ukrposhta можно отправлять посылки в 230 стран мира. Ведь перевозчик является членом Всемирного почтового союза и сотрудничает со 192 национальными почтовыми операторами. Товары доставляются наземным и воздушным транспортом.

Для отправления принимаются:

  • письма — до 2 кг;
  • мелкие пакеты — до 2 кг;
  • бандероли — до 5 кг;
  • посылки — до 30 кг.

Оформить экспорт товара и доставку за границу можно с любого отделения компании.

Больше информации об этой услуге можно найти на сайте Ukrposhta.

Письмо, открытка

Письма и открытки через Ukrposhta можно отправить в любой уголок мира. Письма отправляются в конвертах, открытки — на специальных бланках и являются открытыми письменными сообщениями. На таких отправлениях обязательно должны быть наклеены почтовые марки, которые свидетельствуют об оплате услуги.

Вы можете отправить простое или заказное письмо/открытку, а также письмо с объявленной ценностью за пределы Украины. Простое письмо достаточно вложить в конверт с маркой и бросить в специальный ящик для писем.

Заказные письма с объявленной ценностью нужно принести в отделение и отдать оператору. Вы сможете отследить заказное письмо, потому что во время регистрации на «Укрпочте» оно получает трек-номер.

Заказать можно также дополнительные услуги:

  • SMS-подтверждение о вручении;
  • уведомление о вручении;
  • доставка курьером (с посыльным).

Бандероль

В бандероли пересылаются книги, документы, канцелярские товары и фотопродукция. Отправление упаковывается в специальные конверты, коробки, полиэтиленовую пленку, крафтовую бумагу.

На простую бандероль наклеивают марки. Если размеры позволяют, отправление можно оставить в почтовом ящике. Если габариты не позволяют этого сделать, бандероль отдают оператору в отделении.

Чтобы отправить заказную бандероль или посылку с объявленной ценностью, нужно обратиться к оператору или заказать курьера. Такой бандероли присваивается трек-код, и вы сможете ее отследить в системе. Дополнительно заказывается услуга уведомления о вручении через SMS и курьерская доставка.

Финансовые услуги

Ukrposhta предоставляет финансовые услуги. К ним относятся денежные переводы:

  • с карточки домой;
  • с карточки в отделение;
  • с карты на карту
  • международные почтовые;
  • внутренние почтовые.

Также клиенты могут воспользоваться сервисом международных и внутренних платежных систем, оплатить услуги онлайн, получить социальные выплаты, пенсии. В отделении Ukrposhta можно снять наличные через POS-терминалы и заказать услуги страхования.

Онлайн-сервисы

Для своих клиентов Ukr почта предлагает воспользоваться такими онлайн-сервисами:

  • мобильное приложение — позволяет оформлять, отслеживать отправление, рассчитывать стоимость посылки, переводы, искать отделения и индексы;
  • чат-бот — используется в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger; кроме услуг, которые можно получить в мобильном приложении, позволяет общаться с оператором;
  • личный кабинет — кроме основных услуг, клиенты могут получить скидки.

Секограмма

Для людей с нарушениями зрения, Ukrposhta предлагает услугу секограмму. Такие отправления могут направляться учреждениями и организациями в адрес слепых. Максимальный вес секограммы — 7 кг. Простая секограмма «Укрпочты» не регистрируется, поэтому ее трекинг недоступен. Рекомендованная секограмма отправляется в отделении. Ей присваивается номер ТТН, с помощью которого легко найти отправление в пути.

Укрпочта SmartBox

«Укрпочта SmartBox» предлагает целый комплекс уникальных услуг по единой цене. Вам не нужно платить отдельно за вес, расстояние или габариты посылки, стоять в очереди и общаться с оператором. Достаточно купить смартбоксы по выбранному тарифу и оставлять коробку прямо в отделении.

Оформить услугу можно онлайн в личном кабинете на сайте компании.

Вы можете заказать до 500 специальных коробок от 35 грн/шт. Кроме того, услуга «Укрпочта SmartBox» предусматривает отслеживание отправления через чат бот и SMS-сообщения.

Укрпочта Стандарт

Экономный вариант доставки любого отправления. Стоимость зависит от расстояния и веса посылки. Преимущества пакета Стандарт:

  • низкие цены — 18,2 грн;
  • оформляются с объявленной ценностью;
  • можно отправлять от 100 г;
  • доставка в самые отдаленные уголки Украины.

До востребования

Доставка «До востребования» или на склад означает, что отправление прибудет на адрес отделения почтовой связи или участок курьерской доставки. Оттуда получатель сам забирает свой груз. Услуга доступна для всех тарифных пакетов.

Таможенно-брокерские услуги

Услуга предоставляется корпоративным клиентам и включает в себя консультации по вопросам:

  • таможенного оформления (перечень документов);
  • нетарифного регулирования (выдача разрешений, сертификатов, заключений).

Компания помогает также подобрать коды товаров в соответствии с УКТВЭД.

чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить письмо на адрес customs-broker@ukrposhta.ua, или позвонить по телефону: +38 (098) 786-16-60

Отправления массой более 30 кг

«Укрпочта» предлагает транспортировку груза массой от 30 до 550 кг. Отправления принимаются на паллетах.

Максимальные размеры груза:

  • паллеты — до 120 см × 80 см;
  • высота товара — 180 см.
Заказать услугу можно по номеру контакт-центра 0 800 300 545
Больше деталей на официальном сайте компании

Курьерская доставка

Если нет времени, чтобы оформить или забрать отправление в отделении, можно заказать услуги курьера. Сервис доступен для всех тарифных пакетов.

Для заказа курьера онлайн перейдите в раздел Курьерская доставка на сайте компании и заполните специальную форму. Можно позвонить в контакт-центр. Больше информации об услуге можно найти на сайте перевозчика.

Упаковка

Любое отправление должно быть надежно упаковано. Для этого используются конверты, коробки, крафтовая бумага, полиэтиленовая пленка. Однако можно приобрести готовые упаковочные материалы:

Вид упаковки Габариты, вес
Коробки

от 0,3 до 30 кг
Немаркированные конверты

от 114 × 162 мм до 229 × 324 мм
Конверт из крафтовой бумаги

229 × 324 × 40 мм
Полиэтиленовые пакеты с клапаном и силиконовой лентой

от 190 × 240 мм до 400 × 580 мм
Пакеты с воздушной вставкой

от 100 × 165 мм до 350 × 470 мм
Воздушно-пузырчатая пленка

1000 × 1000 мм
Мешок полипропиленовый

105 × 55 мм
Пакет «Майка»

300 (2 × 75) × 500, 18 мкм
450 (2 × 90) × 700, 25 мкм

Все упаковочные материалы, кроме воздушно-пузырчатой пленки, мешков и пакетов «Майка», можно приобрести в розницу и оптом (от 500 или 5000 шт.).

Доставка из интернет-магазинов

Онлайн-шоппингом теперь можно заниматься из любого уголка Украины: Ukrposhta доставит вам товар даже в самое отдаленное село. К тому же многие торговые площадки предлагают бесплатную доставку «Укрпочты». Полный перечень интернет-магазинов можно найти на официальном сайте компании.

Как найти ближайшее почтовое отделение?

Перейдите в раздел «Услуги» на страницу Найти отделение, выберите нужный формат поиска:

  • по индексу — нужно ввести индекс;
  • по региону — нужно ввести название страны, регион, город.
На экране появится адрес, контакты, график работы отделения.

Как узнать свой почтовый индекс?

Узнать индекс можно на сайте Posylka.net. Для этого перейдите в Справочник индексов и выберите страну, регион город. Система автоматически определяет индекс указанного адреса. Если вам известен только индекс, по нему можно найти соответствующий адрес. Поиск доступен для Украины, Беларуси, России, Казахстана.

Аналогичным способом можно найти индекс и на официальном сайте Ukrposhta

В разделе «Услуги» → «Найти индекс»

Как отправить посылку Укрпочтой?

Для отправления посылки через Ukrposhta нужно прийти в любое отделение компании, или заполнить на сайте онлайн-форму вызова курьера. Отправка груза более 30 кг заказывают по телефону горячей линии.

Для оформления отправления необходимо знать индекс и адрес получателя.

Упаковать товар можно самостоятельно, либо приобрести готовую упаковку у оператора в отделении.

При отправке укажите следующую информацию:

  • тип услуги: экспресс, стандарт, SmartBox;
  • вес, габариты посылки;
  • объявленную ценность;
  • кто будет оплачивать посылку;
  • данные об отправителе и получателе.

Как подписать посылку?

Чтобы посылка быстрее дошла, ее нужно подписать разборчивым почерком. В правой нижней части отмечается:

  • фамилия, имя, отчество человека, которому отправляете посылку;
  • улица, номер дома и квартиры;
  • населенный пункт (город, поселок, село);
  • район и область (если необходимо);
  • индекс;
  • страна.

Посылки, пересылаемые в пределах Украины, подписываются на украинском языке. Международные отправления — на языке страны получателя или латинскими буквами. Причем название страны должна быть написана также и на украинском языке большими буквами.

В таком же порядке необходимо написать информацию об отправителе. Данные пишутся в верхней левой части лицевой стороны отправления.

Если получателем или отправителем является юридическое лицо, нужно указать полностью название компании/организации/предприятия, должность, фамилию и имя руководителя.

Как упаковать посылку?

Отправитель может сам выбирать тип упаковки посылки. Однако нужно помнить, что упаковочные материалы должны обеспечивать целостность товара в пути. Для упаковки можно использовать конверты, ящики, пленку, мешки, футляры и пр. Стеклянные предметы, жидкие и порошкообразные вещества, мех, живые организмы и т.д. пересылаются только в специальных упаковках. Более подробно эта информация описана на официальном веб-ресурсе перевозчика.

Как подписать конверт?

Открытки и конверты подписываются разборчивым почерком. В нижней правой части лицевой стороны конверта или почтовой карточки нужно написать фамилию, имя получателя, его адрес (улица, номер дома, квартиры, населенный пункт, район, область), индекс и страну (на украинском языке).

Письма за границу подписываются латинскими буквами и арабскими цифрами. Если на конверте используется язык страны назначения, надо продублировать название страны на украинском языке.

В верхнем левом углу на лицевой стороне конверта пишут адрес отправителя: ФИО, улица, номер дома/квартиры, населенный пункт, район, область, индекс, страна.

Какие сроки доставки Укрпочты?

Для разных видов отправлений установлены свои сроки доставки.

Вид отправления В пределах населенного пункта, дней В пределах области и между областными центрами, дней В пределах района и между районами, дней В пределах Украины, дней
Письма, бандероли с объявленной ценностью, посылки 4 5 6 7
Приоритетная простая письменная корреспонденция 2 2 3 4
Простая письменная корреспонденция 3 4 5 6

Как узнать стоимость посылки или письма?

Стоимость доставки любого отправления можно узнать с помощью онлайн-сервиса «Калькулятор».

Зайдите на страницу сервиса и выполните следующие действия:

  1. Укажите, куда планируете отправлять отправления: в пределах Украины или за границу.
  2. Укажите точки маршрута: из какого города в какой.
  3. Тип отправления: посылка или письмо.
  4. Укажите размеры и вес отправления.
  5. Если планируется наложенный платёж, укажите его сумму.
  6. Отметьте, по желанию, дополнительные услуги: вызов курьера, доставка курьером, СМС о получении.
  7. Нажмите «Рассчитать стоимость».
На экране появится ориентировочная сумма доставки. Чтобы узнать точную стоимость услуги, рекомендуется указывать индексы.

Как можно получить посылку?

Есть два варианта получения посылок «Укрпочты»:

  • в отделении — нужно обратиться лично;
  • через курьера — нужно заполнить форму на сайте и заказать услугу.

Чтобы забрать свое отправление у сотрудника компании, необходимо подготовить документ, удостоверяющий личность, а также деньги, если доставку оплачивает получатель.

Чтобы получить посылку из-за границы, на которую насчитали таможенные платежи, нужно их оплатить.

Какие документы нужны для получения посылки?

Щоб забрати свою посилку в оператора або кур’єра Ukrposhta, необхідно мати з собою один з документів, що посвідчують особу, наприклад:

  • украинский или загранпаспорт;
  • военный билет;
  • водительские права;
  • студенческий билет;
  • пенсионное удостоверение или др.

Кто может получить почтовое отправление/почтовый перевод кроме адресата (получателя)?

Получатель может дать право забрать посылку или почтовый перевод другому лицу по доверенности. Документ оформляется в соответствии с действующим законодательством. Отправления, которые пересылались по тарифам «Стандарт» и «Эконом» с объявленной ценностью до 300 грн, могут получить члены семьи адресата. Однако для этого необходимо показать работнику компании документ, подтверждающий родство.

Сколько дней хранится посылка на Укрпочте?

С момента прибытия в отделение посылка хранится 30 суток. Первые 5 дней отправление хранится бесплатно, а затем начисляется плата за услугу хранения. Когда срок хранения истекает, посылка отправляется отправителю.

Чтобы получатель мог вовремя забрать свой груз, сотрудники компании сообщают адресату о том, что посылка прибыла в отделение. Для этого в почтовый ящик получателю направляются письменные уведомления. С этим сообщением можно обратиться в отделение и получить посылку.

Можно ли переадресовать перевод (посылку, бандероль, перевод) на другой адрес?

Можно переадресовать все отправления, кроме посылок EMS. Однако для этого нужно обратиться в отделение с соответствующим заявлением. Плата за переадресацию насчитывается отдельно.

Какие почтовые отправления доставляются через абонентский почтовый ящик?

Через абонентский ящик доставляется:

  • простое почтовое отправление;
  • уведомление о прибытии почтовых отправлений и переводов, прибывающих в отделение;
  • повторное уведомления о прибытии груза или заказного письма и бандероли;
  • периодика.

Как вернуть посылку обратно?

Каждый получатель вправе отказаться от посылки, которая пришла на его имя. Тогда отправителю нужно обратиться с заявлением к оператору отделения и оплатить дополнительные услуги. Также посылка возвращается отправителю после того, как закончится срок хранения отправления в отделении.

Если вам нужно вернуть свой груз из-за границы, вы должны написать в отделении заявление. Однако этот документ принимают не все страны. Вернуть посылку вы сможете из России, Аргентины, Пакистана, Китая, Израиля, Швейцарии, Мексики, Германии, Чехии, Ливана, Франции, Норвегии.

А вот Австралия, Австрия, США, Канада, Великобритания, Гонконг, Дания, Финляндия, Швеция такие заявления не принимают.

Дополнительную информацию об услуге можно узнать на официальном сайте почтового оператора.

Какие товары нельзя пересылать почтой?

Ukrposhta не пересылает товары, запрещенные действующим законодательством Украины. К таким предметам относятся:

  • холодное и огнестрельное оружие, его части, боеприпасы;
  • взрывчатые вещества и изделия, которые вызывают нервно-паралитические расстройства, слезоточивость и тому подобное;
  • ядовитые, сильнодействующие, легковоспламеняющиеся и другие газы;
  • ядовитые и сильнодействующие вещества;
  • едкие, коррозионные и радиоактивные вещества;
  • инфекционные вещества;
  • военные товары;
  • порнографические товары;
  • останки людей и животных;
  • наркотики и психотропные вещества;
  • алкоголь и табачные изделия;
  • животные, растения и прочие товары.
Полный перечень запрещенных товаров можно найти на сайте перевозчика.

На сайте почтовой службы вы можете также ознакомиться с условиями перевозки товаров в другие страны. Для этого воспользуйтесь онлайн-формой. Выберите страну, группу и категорию товаров. Сервис предложит ознакомиться с общими условиями перевозки любого товара.

Укрпочта потеряла посылку: что делать?

Если ваш товар утерян, обратитесь в отделение к работнику компании с заявлением на розыск. Такое заявление должен писать отправитель. Добавить документ можно онлайн через личный кабинет. К заявлению необходимо приложить копию или фото чека.

Заявление подается в течение 6 месяцев с момента регистрации посылки в системе почтовой службы.

Услуга доступна только для международной доставки.

Как связаться с Укрпочтой?

Связаться с Ukrposhta можно несколькими способами:

  • позвонить по телефону горячей линии контакт-центра
  • написать письмо на электронный адрес
  • отправить сообщение социальных сетях компании: Фейсбук, Инстаграм;
  • написать обращение в чате Viber.

Все полезные ссылки находятся по ссылке Контакт-центр.

0 800 300 545 Телефон горячей линии контакт-центра
ukrposhta@ukrposhta.ua Электронный адрес

График работы Укрпочты

Каждое отделение компании работает по индивидуальному графику, у большинства из них режим работы гибкий и удлиненный специально для того, чтобы услуги были максимально доступными каждому клиенту.

О любых обновлениях в режиме работы компания постоянно информирует в разделе Новости.

Узнать точное время работы нужного вам отделения можно на официальном сайте.