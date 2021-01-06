Отследить посылку УкрПочты (Почта Украины)

Каждый получатель вправе отказаться от посылки, которая пришла на его имя. Тогда отправителю нужно обратиться с заявлением к
оператору отделения и оплатить дополнительные услуги. Также посылка возвращается отправителю после того, как закончится срок
хранения отправления в отделении.
Если вам нужно вернуть свой груз из-за границы, вы должны написать в отделении заявление. Однако этот документ принимают не
все страны. Вернуть посылку вы сможете из России, Аргентины, Пакистана, Китая, Израиля, Швейцарии, Мексики, Германии, Чехии,
Ливана, Франции, Норвегии.
А вот Австралия, Австрия, США, Канада, Великобритания, Гонконг, Дания, Финляндия, Швеция такие заявления не принимают.