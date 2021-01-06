Отследить посылку УкрПочты (Почта Украины)

С 1947 года компания является членом Всемирного почтового союза (ВПС), а позже присоединилась к Ассоциации европейских государственных почтовых операторов PostEurop и Регионального содружества в области связи.

Как отдельное предприятие «Укрпочта» функционирует с 1994 года. Тогда в ее структуру вошли 26 почтамтов, 54 городских и 482 районных узла почтовой связи, 11875 сельских отделений, 98 передвижных отделений, 204 пункта почтовой связи.

В 1999 году объединение почтовой связи было реорганизовано в унитарное предприятие — Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта», вместе с этим произошло обновление индексации в стране.

В 2017 году государственная компания была реорганизована в публичное акционерное общество. И уже на начало 2018 года Ukrposhta отправила: