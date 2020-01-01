Відстежити посилку USPS

Як відстежити посилку з США в Україну

Державна поштова служба Сполучених Штатів Америки (USPS), утворена в 1775 році, наразі є найбільшим оператором поштового зв’язку в країні. Штаб-квартира компанія розташована у Вашингтоні (Колумбія), а штат налічує 546 тисяч співробітників. З 1971 року американський національний оператор обслуговує міжнародні пересилки. Наразі компанія відправляє листи, посилки та вантажі у 190 країн світ, використовуючи два основні способи доставки:

USPS Priority Mail Express International (EMS);

USPS Priority Mail International.

Послуги United States Postal Service мають великий попит серед населення Америки. Усе це завдяки об’ємному спектру послуг:

експрес-доставка;

перекази;

листи;

посилки;

логістичні пересилки;

можливість відстежити посилку із США тощо.

Однак не лише кількість послуг є вирішальним фактором популярності поштового оператора. Клієнтів також приваблюють доступні ціни. І попри відкриття в Америці інших способів доставки (СПСР Експрес та Qwintry Air), споживачі поштових послуг продовжують відправляти листи, бандеролі та посилки саме через державну пошту.

Та перш ніж замовити відправлення через USPS, варто детальніше вивчити систему трекінгу, з’ясувати середні терміни доставки, затримки та про те, як краще відслідкувати посилку з Америки. Одним словом, треба знати все, чого варто очікувати, коли замовляєте відправлення через USPS.

USPS — відстеження посилок з Америки

Популярність міжнародного онлайн-шопінгу наразі очевидна. Українці все частіше обирають споживчі товари на торговельних інтернет-майданчиках таких як Aliexpress. Особливий попит мають американські веб-портали Amazon чи eBay, які пропонують чи не найбільший асортимент продукції. Тут можна вибрати будь-які речі на будь-який смак.

Купувати за океаном стало не лише модно, а й вигідно. До того ж американський національний оператор United States Postal Service пропонує доступні тарифи на свої послуги. На зразок китайської China post американська компанія використовує усі інноваційні ідеї, щоб забезпечити захист та швидку доставку поштових відправлень. Крім того, пошта США дозволяє клієнтам відстежити поштові відправлення в режимі онлайн. Таким чином, потреба хвилюватися за придбаний товар відпадає.

Сервіс відстеження посилки з США працює за тим принципом, що й відстеження міжнародних посилок з інших країн. Під час оформлення поштового відправлення замовлення отримує трек-номер, за яким і відбувається USPS-відстеження. Перевірити статус доставки можна у зручний для вас час в онлайн-режимі. Сервіс дозволяє відстежити посилку з США автоматично.

Зайдіть на сайт компанії, зареєструйтесь, створіть обліковий запис.

На сайті пошти США введіть трек-номер у спеціальне поле та натисніть кнопку Track.

На вашій сторінці з’явиться інформація про статус відправлення. Наприклад: Departed — відправлено, Delivered — доставлено, Arrived at Facility — прибув на об’єкт, Departed Post Office — відправлено на поштове відділення тощо. Всього існує 86 статусів відправлення.

Налаштуйте електронну пошту, і ви зможете отримувати текстові повідомлення, дізнаватися подробиці замовлення, змінювати час доставки, перевіряти USPS-відстеження поштових відправлень.

Однак варто пам’ятати, що статус з’являється не відразу після того, як ви отримали трек-номер. Такі дані можна отримати через годину, чи навіть кілька днів. Це пов’язано з умовами технічними умовами дистанційної реєстрації. На сайті Posylka.net можна відстежити усі проміжні статуси доставки, за якими можна відслідкувати додаткові сортувальні центри та транзитні пункти.

Проте в цілому, більш важливі статуси у відстеженні відправлень на стороні відправника:

приймання відправлення поштовою службою USPS;

сортування;

митне оформлення та експорт.

В Україні отримання можна дізнатися вже про надходження посилки, митне оформлення, сортування та видачу.

Як дізнатись, де знаходиться посилка з США

Дізнатися, де знаходиться посилки зі Сполучених Штатів, дуже просто. Для цього не потрібно мати спеціальні навички. Під час оформлення поштового відправлення замовлення отримує трек-номер, за яким і відбувається USPS-відстеження. Перевірити статус доставки можна у зручний для вас час в онлайн-режимі. Сервіс дозволяє відстежити посилку з США автоматично.

Достатньо скористатися унікальним онлайн-сервісом Posylka.net. У нас можна за лічені секунди знайти місце розташування вашої посилки з Америки, та дізнатися її статус.

Важливо, що в особистому кабінеті одночасно зберігаються кілька трек-номерів, що дозволяє відстежувати одразу кілька поштових відправлень в Україну з США. Завдяки сервісу, ви завжди будете знати, де в даний час знаходиться ваша посилка. Після зміни статусу на ваш мобільний одразу надійде повідомлення.

Однак якщо вам не вдається відстежити вантаж з Америки, зайдіть на сайт пошти США та проведіть відстеження через сервіс USPS.

Крім того, на сайті Посилка.нет можна відстежити посилку з США не тільки в Україну, а й у Білорусь, Росію, Казахстан.

Поштові відправлення USPS рухаються по всьому світу, використовують транзитні пункти. Але завжди легко відстежити USPS-посилку. Удома, на роботі, у відрядженні чи відпустці ви завжди будете знати, де знаходиться ваше замовлення. Наш сервіс завжди допоможе вам у цьому. А національна логістична компанія стане для вас незамінним помічником у розвитку вашого бізнесу.

Як відстежити посилку з США в Україну

Відправити посилку з Америки в Україну можна за допомогою логістичних операторів USPS, UPS, FedEx, Globegistics, Нова Пошта тощо. А ось відстежити надсилання швидше за все через простий онлайн-сервіс Posylka.net, який об’єднує на одному ресурсі найвідоміші у світі логістичні компанії.

Веб-портал має зручний та зрозумілий інтерфейс. На головній сторінці знайдіть потрібну вам службу доставки, перейдіть за посиланням. Для з’ясування місцеперебування посилки введіть номер відстеження в поле пошуку на цій сторінці. Через кілька секунд на екрані з’явиться повна інформація по вашому відправленню, у тому числі й приблизні строки доставки.

Відстеження поштових відправлень з України в США

Посилки та листи з України в Америку можна надіслати через багато різних компаній. Такі послуги наразі надають українські оператори зв’язку:

Відслідкувати посилку з України в США можна також на нашому сайті. Дії пошуку дуже прості й зрозумілі. Система працює само, як відстеження будь-якої міжнародної посилки. Пройдіть на сайт пошти США — USPS, уведіть трек-номер посилки відправленої з України. Або скористайтеся сервісом Посилка.нет.