Відстежити посилку DHL Express

Сьогодні DHL — це провідна світова логістична компанія, заснована ще в 1969 році. Міжнародний перевізник входить до складу холдингу Deutsche Post DHL Group. Штат компанії налічує 380 000 працівників у понад 220 країнах світу, які щодня піклуються про швидку доставку відправлень своїх клієнтів. Компанія постійно розвивається, розширює сферу впливу.

Можливість відстеження посилки DHL в онлайн-режимі робить співпрацю з компанією простішою та якіснішою. Наразі ви можете особисто переконатися у якісному сервісі послуг DHL Express.

Як відстежити посилку з DHL Express

Компанія прагне максимально спростити для клієнтів процес відстеження відстеження поштових відправлень. Для цього створені та впроваджені новітні технології трекінгу. Система автоматично запам’ятовує всі запити на сайті DHL, відстеження посилок зберігається навіть після підтвердження покупки. Тому користувач завжди може звернутися до історії, щоб розрахувати точний час доставки з того чи іншого магазину через дану службу.

Відслідкувати лист через пошту DHL Express можна вже не перший рік, система кілька разів зазнавала змін і ставала все більш зручною для користувача. Відстежити посилку можна з будь-якого куточка земної кулі цілком безкоштовно. Причому це можна зробити на будь-якому етапі транспортування.

Компанія DHL має понад 5000 офісів в усьому світі, щодня проводить мільйони операцій, щоб онлайн-шопінг був ще доступнішим для людей. Співробітники компанії завжди готові проконсультувати з питань відправки посилок, дати більше інформації про відстеження відправлень і надати допомогу в митному декларуванні вантажів.

З усіх питань можна в будь-який час звернутися до Центру обслуговування на сайті або за телефоном. Сайт dhl.com пошук та відстеження пересилання поштових відправлень здійснює згідно з усіма міжнародними стандартами, тому замовник може бути впевнений у точності вказівки місця розташування вантажу.

DHL: відстежити поштове відправлення за трек-номером

Безпека міжнародних перевезень — основний напрямок діяльності фірми. Клієнти можуть бути цілком впевнені, що вантаж надійде вчасно й не буде пошкоджений під час транспортування. Актуальна наразі послуга — відстеження посилки з DHL Express — тепер доступна замовникам із будь-якої точки світу. Це допомогло компанії значно підвищити рівень довіри клієнтів.

Щоб відстежити посилку DHL в Україні, не потрібні особливі навички. Вам необхідно лише мати доступ в інтернет та трек-номер відправлення. Поштовий ідентифікатор присвоюється кожній посилці відразу після оформлення замовлення, після чого трек одразу можна відстежувати.

Пошта DHL дозволяє відстежити вантаж на своєму офіційному сайті. Однак цією послугою можна також скористатися на сторонньому ресурсі Posylka.net, що має доступ до треків саме цієї транспортної служби. Ідентифікаційний номер вводиться в спеціальне вікно, після чого користувачу повідомляється про місцезнаходження посилки.

Зареєстровані користувачі Posylka.net можуть не просто відслідковувати посилки DHL Express, але і вказувати точний день і час, коли посилку слід доставити на адресу, поставити запитання та підписатися на автоматичні оповіщення про зміни статусу замовлення. Можливість самостійно контролювати процес доставки — важлива перевага пошти DHL Express.

Відстежити відправлення може будь-хто в режимі онлайн. Сайт підтримує мобільну версію, тому відстежити посилку з можна як із комп’ютера, так із телефона.