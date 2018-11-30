Международный перевозчик, входящий в состав холдинга Deutsche Post DHL Group, занимает лидирующие позиции в сфере экспресс-доставки. Компания постоянно развивается, расширяет сферу деятельности, оказывает транспортные услуги заказчикам из 220 стран мира. Ежедневно 350000 сотрудников фирмы заботятся о качественном оказании логистических и почтовых услуг своим клиентам. Возможность отслеживания посылок DHL Express в онлайн-режиме делает сотрудничество с компанией еще проще и удобнее. Теперь вы можете сами убедиться в качестве услуг DHL Express.

Как отследить посылку из DHL Express

Безопасность международных перевозок – главное направление деятельности фирмы. Вы можете быть уверены, что груз придет вовремя и не будет поврежден во время транспортировки. Актуальная в век технологий услуга - отслеживание посылок из DHL Express, теперь доступна заказчикам из любой точки мира, что помогло компании значительно повысить уровень доверия клиентов. Для того, чтобы отследить посылку DHL Express не требуются особые навыки – нужно только иметь доступ в интернет и знать трек-номер отправления. Почтовый идентификатор присваивается каждой посылке сразу после оформления заказа и трек уже можно отслеживать. Почта DHL Express отслеживание почтовых отправлений осуществляет на официальном сайте, но также любой желающий может отследить посылку почты DHL Express через сторонний ресурс, главное – чтобы сайт имел доступ к трекам именно этой транспортной службы. Идентификационный номер вводится в специальное окно, после чего пользователь оповещается о местонахождении посылки. Зарегистрированные пользователи могут не только заниматься отслеживанием посылок DHL Express, но и указать точный день и время, когда посылку следует доставить по адресу, задать вопросы и подписаться на автоматические оповещения об изменениях статуса заказа. Возможность самостоятельно контролировать процесс доставки – важное преимущество почты DHL Express, отслеживание отправлений доступно для любого клиента и осуществляется в режиме онлайн. Сайт поддерживает и мобильную версию, так что отследить посылку с DHL Express можно как с персонального компьютера, так и со смартфона.

Просто и удобно

Компания стремится максимально упростить для клиентов процесс отслеживания DHL Express, для этого были разработаны новейшие технологии трекинга. Система автоматически запоминает все запросы на сайте DHL Express, отслеживание посылок сохраняется даже после подтверждения покупки, поэтому пользователь всегда может обратиться к истории, чтобы рассчитать точное время доставки с того или иного магазина через данную службу. Почта DHL Express отслеживанием всех заказов занимается уже не первый год, система несколько раз претерпевала изменения и становилась все более удобной для пользователя. Находясь в любой стране можно с помощью сервиса DHL Express отследить посылку абсолютно бесплатно. Компания имеет более 5000 офисов по всему миру и ежедневно проводит миллионы операций, позволяющих сделать онлайн-шопинг еще доступнее, а жизнь людей – проще. Почта DHL Express отследить посылку может на любом этапе транспортировки, независимо от страны. Сотрудники компании всегда готовы дать советы по отправке посылок, рассказать о DHL Express отслеживании отправлений и оказать помощь в таможенном декларировании грузов. По всем вопросам можно в любое время обратиться в центр поддержки на сайте или по телефону. Сам сайт DHL Express отслеживанием почтовых отправлений не ограничивается – там можно найти много полезных советов и предложений наиболее выгодного сотрудничества на русском языке. Почта DHL Express отслеживание посылок осуществляет согласно всем международным стандартам, так что заказчик может быть уверен в точности указания местоположения груза. DHL Express отслеживание – простой, безопасный и быстрый способ контроля пересылки почтовых отправлений.