Службы доставки в Европе

Сейчас трудно представить современный мир без международных служб доставки. Интенсивное развитие интернет-маркетинга позволило человечеству покупать любые товары из разных стран мира в режиме онлайн, ведь намного удобнее вместо похода по магазинам просто в пару кликов приобрести понравившуюся вещь. Однако возникает логичный вопрос: какой службе доставки можно доверять? Сегодня речь пойдет о гигантах европейской логистической индустрии, пользуясь услугами которых вы точно получите свой в целости и сохранности.

Каким службам можно доверить посылку?

Первое место в списке лучших компаний-перевозчиков Европы, без сомнения, занимает DHL. Международный перевозчик оказывает транспортные услуги заказчикам из 220 стран мира. Ежедневно 350000 сотрудников фирмы заботятся о качественном оказании логистических и почтовых услуг своим клиентам. Компания имеет более 5000 офисов по всему миру и ежедневно проводит миллионы операций. Интересно и то, что DHL – первая почтовая служба, которая ввела в свою работу систему трекинга, оповещая клиентов о статусе заказа смс-сообщениями.

Еще одна известная европейская фирма, ставшая одной из крупнейших служб доставки грузов – компания TNT. Ее особенностью является то, что она предоставляет возможность выбора типа заказа – доставка может быть срочной или экономной. Компания начинала свою работу в Австралии и, после приобретения самолета, была первой в мире фирмой, предоставляющей международные услуги экспресс-доставки. В 90-х произошло слияние TNT с нидерландской компанией KPN. Сейчас главный офис находится в Нидерландах.

Частые покупатели интернет-магазинов давно обратили внимание на еще одну нидерландскую почтовую службу - Netherlands Post. Недорогая, быстрая и качественная доставка товаров из Европы – цель компании. Клиенты также ценят то, что данная служба уделяет особое внимание обратной связи – по любым вопросам можно обратиться по телефону горячей линии, написать письмо на адрес электронной почты или оставить сообщение в одной из социальных сетей. Также есть возможность связаться со специалистом через официальный сайт компании.

При выборе почтовой службы другой страны необходимо ознакомиться с условиями транспортировки товара и удостовериться в возможности отслеживания груза на любом этапе доставки.