Чтобы отследить посылку ТК «Энергия», воспользуйтесь сервисом отслеживания почтовых отправлений Posylka.net. Для этого нужно сделать всего три шага:

Зайти на наш сайт. Ввести на главной странице сервиса в поле поиска трек-номер отправления. Нажать «Поиск».

В течение минуты на экране появится подробная информация о местонахождении вашей посылки.

Для большего удобства и автоматического оповещения об изменениях в статусе отправления рекомендуем скачать и установить на смартфон мобильное приложение с Google Play или AppStore. Таким образом, вы сможете отследить посылку в любом месте и в любое время.

На нашем сервисе собраны более 600 почтовых операторов и транспортных компаний мира, включая Pony Express, Boxberry, CDEK, Почту России, Белпочту. Если вы не знаете, какой перевозчик занимается доставкой вашего товара, то вы сможете это узнать на нашем сайте. Система поиска найдет не только службу доставки, но и ваш груз.