Транспортная компания «Энергия» — одна из логистических служб, которые занимаются внутрироссийскими и международными перевозками. Ежедневно предприятие обеспечивает доставку грузов по территории всей Российской Федерации, в страны Таможенного Союза, Евросоюза, Китая, а также в ДНР и ЛНР. Клиентами компании являются физические и юридические лица, в том числе и интернет-магазины.
Предприятие было создано в 2005 году, и к началу 2020 года уже охватывало 35 тыс. населенных пунктов, включая 486 терминалов в разных городах РФ и за границей, и автопарк из 600 грузовых автомобилей. Деятельность компании обеспечивают 4,5 тыс. сотрудников. Сегодня без проблем можно заказать доставку любого груза из Москвы в Казань, из Новосибирска в Краснодар, из Владивостока в Челябинск, а также из Китая в Казахстан, из Армении в страны Евросоюза и т.д.
Чтобы отследить посылку ТК «Энергия», воспользуйтесь сервисом отслеживания почтовых отправлений Posylka.net. Для этого нужно сделать всего три шага:
В течение минуты на экране появится подробная информация о местонахождении вашей посылки.
Для большего удобства и автоматического оповещения об изменениях в статусе отправления рекомендуем скачать и установить на смартфон мобильное приложение с Google Play или AppStore. Таким образом, вы сможете отследить посылку в любом месте и в любое время.
На нашем сервисе собраны более 600 почтовых операторов и транспортных компаний мира, включая Pony Express, Boxberry, CDEK, Почту России, Белпочту. Если вы не знаете, какой перевозчик занимается доставкой вашего товара, то вы сможете это узнать на нашем сайте. Система поиска найдет не только службу доставки, но и ваш груз.
Трек-номер (трек-код) — это уникальный многозначный номер, который присваивается почтовому отправлению в момент его оформления в почтовой системе. Чаще всего он состоит из цифр или букв и цифр для международных отправлений. У компании «Энергия» отслеживание груза происходит по цифровому номеру, который выглядит таким образом: три цифры, дефис и еще семь цифр. Например: 000-1234567.
Трек-номером также называют номер товарно-транспортной накладной (ТТН) и номером декларации. В компании ENERGY TK его название «номер экспедиторской накладной». Его можно узнать в личном кабинете при оформлении онлайн-заявки или у экспедитора.
Отследить груз ENERGY TK нельзя ни по фамилии, ни по номеру телефона, а только по номеру экспедиторской накладной.
Клиенты ТК «Энергия» могут получить услуги перевозки больших и малогабаритных грузов по территории всей России, а также в Казахстан, Беларусь, Армению, Китай, страны Евросоюза, Киргизию.
Если вам нужно быстро перевезти груз небольшого объема, можно заказать автоперевозку. Этапы предоставления сервиса:
Самый быстрый и надежный способ доставки любого товара из одного города в другой. К транспортировке воздушным транспортом принимаются отправления от нескольких граммов до 20 тонн. Этапы авиадоставки аналогичны автоперевозкам.
Благодаря грузоперевозкам железнодорожным транспортом, вы можете отправлять посылки в самые удаленные уголки России, например, Приморский, Хабаровский край, Амурская и даже Сахалинская область. Заказать услугу можно таким же образом, как авто и авиа доставку. Дополнительную информацию можно узнать по телефону или через форму обратной связи.
Услуга забора и доставки отправления осуществляется между терминалами ENERGY TK и «от двери до двери». Сервис можно заказать по телефону или через онлайн-форму. Для получения услуги необходимо подготовить пакет документов.
Вы можете заказать перевозку груза по городу и в другие населенные пункты.
Более подробная информация об услуге находится на официальном веб-ресурсе логистической службы.
К перевозке ТК «Энергия» принимаются только тщательно упакованные товары. Для большей сохранности груза рекомендуется комбинировать упаковочные материалы. Необходимые упаковки можно приобрести в терминале предприятия:
Услуга по упаковке предоставляется только на складе компании.
В процессе забора и доставки отправления можно заказать сервис погрузки и разгрузки груза. Для этого необходимо подать заявку. Услуга включает в себя ПРР до 2 этажа, подъем и спуск на лифте или по ступеням, расспаллечивание, разбор жесткой упаковки.
После того, как груз доставлен на склад ENERGY TK, менеджеры компании сообщают о прибытии получателя по номеру телефона, который указал отправитель. Для большего комфорта клиентов могут использоваться SMS-уведомления.
Услуга позволяет покупать товар в любом уголке России без личного присутствия, а потом получать его в отделении ENERGY TK. Для этого необходимо оформить заявку и отправить ее на почту garant@nrg-tk.ru. После того, как вы оплатите услугу и выберите товар в магазине, сотрудник компании заберет его и доставит вам удобным способом. В отделение нужно взять с собой паспорт и деньги за товар. Больше подробностей на сайте компании.
Перевозчик заботится о сохранности груза своих клиентов и предлагает его застраховать. Стоимость страховки:
Посылки до 20 кг в краевые, областные и районные центры на территории России ТК «Энергия» доставляет совместно с предприятием «Почта России». Сеть «Почты России — составляет около 3000 почтовых отделений. Таким образом, передать отправление можно в терминале ENERGY TK, а забрать его в пункте выдачи «Почты России». Посылка должна быть обязательно упакована в однотонную упаковку.
Забрать посылку можно на складе компании или заказать курьерскую доставку. После того, как ваш груз прибудет в отделение, сотрудники компании свяжутся с вами по номеру телефона, который отправитель указал во время отправления посылки, и сообщат о прибытии. В этот момент вы можете заказать доставку курьером. Для получения необходимо подготовить соответствующие документы.
Поиск ближайшего отделения доступен в разделе «Контакты» → «Список терминалов». Перейдите на страницу и выберите по алфавиту нужный город. На экране откроется адрес, телефон и почтовый ящик отделения. Тут же есть возможность найти офис на карте.
Для получения посылки необходим паспорт или любой документ из перечня, который подтверждает личность получателя:
Если получатель не может лично забрать товар, он может доверить это другому человеку. Но для этого необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность.
Представители юридических лиц обязаны, кроме удостоверения личности, предъявить дополнительные документы. Полная информация и необходимые бланки документов находится на официальном сайте компании в разделе «Правила».
Нельзя. Формы оплаты услуг ENERGY TK не предусматривают наложенный платеж. Оплатить можно банковской картой или по безналичному расчету. Больше информации можно найти на сайте в разделе «Формы оплаты».
Чтобы вернуть посылку, необходимо обратиться в отделение компании с письменным заявлением. Бланки необходимых документов находятся в разделе «Документы». Также вы можете позвонить менеджеру компании по номеру 8-800-700-7000 или отправить сообщение через форму связи.
После прибытия на склад груз хранится бесплатно три дня, не считая день прибытия.
Чтобы отправить посылку через ENERGY TK, нужно сначала подать заявку через специальный онлайн-сервис на сайте компании, или позвонить по телефону 8-800-700-7000. В ближайшее время после оформления заявки с вами свяжется менеджер транспортной компании для подтверждения заказа услуги.
Передать посылку сотруднику компании можно в терминале или заказать услугу забора груза. До передачи нужно подготовить необходимые для транспортировки документы. Список необходимых документов находятся на сайте перевозчика в разделе «Документы».
В процессе приема груза сотрудник компании лично осматривает целостность товара и его упаковки, проверяет подготовленную документацию. После того, как экспедитор закроет доступ к грузу, вы получите номер экспедиторской расписки ТК «Энергия», с помощью которой и вы, и получатель сможете отследить груз.
Стоимость доставки груза ENERGY TK можно рассчитать с помощью специального сервиса «Калькулятор». Он находится на сайте перевозчика в левом боковом меню. Выполните такой алгоритм:
На экране появится примерная стоимость доставки.
Примерную стоимость услуги можно также найти в прайс-листах по каждому городу в разделе «Тарифы».
Можно. Для этого перейдите на страницу «Документы», найдите бланк заявления о смене получателя, скачайте его, распечатайте и заполните. С этим документом нужно обратиться в тот терминал, куда вы уже сдали товар для отправки. Письмо должно быть написано только отправителем или его уполномоченным представителем.
Бланк доверенности на отправление или получение посылки можно скачать на официальном сайте перевозчика в разделе «О компании» → «Документы».
Ориентировочный срок доставки можно узнать в прайс-листах. Для этого нужно перейти в раздел «Тарифы» и выбрать нужный город. Загрузите на компьютер или откройте в новом окне PDF-файл и найдите в таблице населенный пункт, куда планируете отправлять груз.
Но если хотите быстрее узнать срок доставки посылки, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Перейдите по ссылке, введите город отправления и получения, габариты груза и нажмите «Рассчитать». Вместе со стоимостью услуги появится и срок перевозки.
ТК «Энергия» не принимает к транспортировке товары, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
Связаться с менеджером компании можно по номеру горячей линии 8-800-700-7000 или перейти в раздел «Контакты» → «Обратная связь» и заполнить онлайн-форму. Для этого достаточно указать свое имя, адрес электронной почты и составить текст предложения. После отправки формы с вами свяжется сотрудник компании.
У каждого отделения «Энергии» индивидуальный режим работы. Преимущественно офисы открыты в будни с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 14:00, в воскресенье — выходной.
Точную информацию можно узнать в разделе «Контакты» → «Список терминалов» найдите город и нужное отделение, где указаны часы работы отделения, отдела претензий и колл-центра.
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