Службы доставки в Азии

Какие ассоциации у вас вызывают слова «доставка товара из Азии»? Для большинства людей это крупнейшие торговые онлайн-площадки, как, например AliExpress. Но, заказывая товары в интернет-магазинах, часто ли вы задумывались о выборе службы доставки? От компании, которая привезет вам товар, зависит очень многое: сохранность груза, скорость доставки, возможность отслеживать трек. Сегодня мы расскажем о самых популярных службах доставки Азии.

Онлайн-шоппинг и доставка заказа

В первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на службы Китая. За счет таких торговых площадок, как AliExpress, eBay, TaoBao и др. Китай стал лидером международной доставки. В 2014 году он обогнал США по объему оборота экспресс-доставки, миллионы людей по всему миру ежедневно совершают покупки в режиме онлайн. При оформлении заказа вам предлагается несколько возможных вариантов и служб доставки, эту информацию нельзя игнорировать.

Одним из самых добросовестных перевозчиков считается China Post. Это государственная почтовая служба Китая, в штате которой трудится около миллиона человек. Компания насчитывает 80000 отделений и более 200 сортировочных центров в разных городах страны. Ориентируясь на удовлетворение нужд заказчиков интернет-магазинов, Почта Китая старается максимально быстро обработать и отправить каждый заказ. Безусловно, из-за большой загруженности товар иногда приходится ждать довольно долго, но зато стоимость услуг China Post очень низкая, при достаточно хорошем качестве транспортировки. Трек отслеживается только на территории Китая.

Еще одна популярная служба, специализирующаяся на экспресс-доставке - China EMS. Частые клиенты онлайн-магазинов знают ее по распространенному способу доставки – ePacket. Очень важно, когда у почтовой службы есть отдельный вид доставки специально для онлайн-покупок. Такая доставка всегда быстрее стандартной, цены если и выше – то ненамного, а особое внимание уделяется возможности отследить трек. В страны СНГ посылки с доставкой ePacket приходят за 5-15 дней.

Очень часто один способ доставки работает сразу в нескольких странах. Например, сервис eParcel очень распространен в Восточной Азии. Его часто используют для доставки товаров из Кореи, там он так и называется: eParcel Korea. Дело в том, что на том же AliExpress работают не только китайские магазины, поэтому возникла необходимость как-то оптимизировать способы доставки. eParcel Korea почти не отличается от китайского аналога, он организует быструю и качественную доставку корейских товаров.

Выбирая почтовую службу, внимательно читайте отзывы. Люди сообщают реальные сроки доставки, качество транспортировки и сохранность посылки, а к каждому отзыву автоматически прикрепляется информация о товаре и службе доставки. Правильный выбор почтового оператора сделает ваши покупки еще приятнее.