Отследить посылку CDECLS

Как отследить посылку, отправленную китайской почтой cdecls

Способы отслеживания отправлений из Китая улучшаются каждый день. Благодаря большому количеству интернет-магазинов, которые базируются в Китае, сервисы отслеживания получают большой поток клиентов и постоянно совершенствуют системы поиска посылок. Как можно найти письмо или отправление, которое едет к вам со службой доставки cdecls?

Что такое cdecls?

Cdecls – это одна из наиболее известных китайских почтовых компаний. Доставляет посылки по всему миру и отлично работает на международном торговом рынке. Сама компания позиционирует себя как сильнейшего игрока тематического рынка в Китае. Нужно отметить, что подобная позиция вполне оправдана – компания стремится предоставлять отличный сервис для каждого клиента.

На данный момент cdecls доставляет практически половину заказов из китайских интернет-магазинов. Эта статья услуг составляет около 80-ти процентов дохода всей компании. Капитализация cdecls, согласно рейтингу Forbes за 2017-й год, обогнала ведущие мировые компании по производству техники, смартфонов и ноутбуков.

Какие услуги можно получить на почтовой службе cdecls?

Сервис занимается пересылкой крупногабаритных грузов, заказных писем, посылок из интернет-магазинов. Cdecls сотрудничает с наиболее известными онлайн-магазинами Китая, среди которых лидирует Aliexpress.

Кроме того, как и многие другие службы, cdecls оперирует валютными переводами под определенный процент, занимается приемом платежей от жителей Китая. Однако, из-за законов, принятых в Китае, cdecls не может выдавать пенсионные накопления и в принципе осуществлять выдачу денежных средств, положенных части населения.

По сообщениям китайских газет, чьи номера есть в открытом доступе, в 2019-м году cdecls планирует стать одним из монополистов (а всего крупных служб доставки в Китае три) рынка и значительно повысить стоимость всей компании.

Сотрудничество почтовыми сервисами

Отличительной особенностью почты cdecls является подтвержденное сотрудничество с «Почтой России» и сервисами быстрой доставки, которые работают на территории страны. Благодаря этому cdecls не только популяризирует собственный бренд, но и получает возможность доставлять в разы больше отправлений.

Сотрудничество с службами доставки писем и посылок помогло cdecls настроить бесперебойное отслеживание любых отправлений. Таким образом, теперь вы можете узнать, где находится ваш заказ в данный момент, воспользовавшись сервисом самого почтового оператора либо любым сайтом, предоставляющим подобные услуги.

Как отследить посылку, отправленную с cdecls?

Ресурсы, отслеживающие отправления cdecls и других служб по всему миру, обращают большое внимание на посылки из Китая. Китайский рынок считается наиболее прогрессивным, поэтому каждый подобный сервис видит в посылках из китайских интернет-магазинов способ добавить себе дополнительный доход, который с легкостью перекроет прибыль от отслеживания посылок из небольших европейских стран.

Одним из таких сервисов является сайт posylka.net. На нем вам в любое время доступна информация о местонахождении отправления от cdecls, пунктах, которые оно уже успело пройти, и примерном пути следования. На основании этих данных можно рассчитать время, через которое вам следует ожидать посылку, что также очень удобно для заказчика.