Службы доставки в Америке

Невозможно не согласиться с тем, что современному развитию международного рынка логистических и транспортных услуг мир обязан США. Службы именно этой страны традиционно первыми внедряли в свою работу новые технологии. Сейчас любой ценитель онлайн-шоппинга знает, что приобрести качественные товары из Америки можно легко и недорого, особенно если грамотно подойти к выбору почтовой службы.

Лидеры рынка

Когда речь идет о гигантах индустрии почтовых перевозок, всегда в первую очередь называют крупнейшие почтовые службы США. Официальный почтовый оператор страны – USPS. Сейчас популярность компании несколько снизилась из-за быстрого развития конкурентов, о которых речь пойдет ниже. Тем не менее, на предприятии трудятся 546000 сотрудников, а доставка грузов совершается ежедневно в 190 стран мира. Доставка из большинства американских интернет-магазинов осуществляется через USPS. Компания не запрашивает высокие цены за свои услуги, при этом перевозка всегда осуществляется качественно и в кратчайшие сроки.

Самой известной почтовой службой США на сегодняшний день считается UPS. Одна из первых в мире частных транспортных компаний, занимающихся экспресс-доставкой почтовых отправлений. Начиная работать как маленькая служба доставки, у которой даже не было денег на автомобиль (курьеры ходили пешком), компания выросла в одну из крупнейших мировых корпораций, насчитывающую 400000 сотрудников и каждый день отправляющую 18 млн. грузов в 200 стран мира. Компания запустила удобную систему трекинг-отслеживания посылок, которой ежедневно пользуются 58,3 млн. человек.

Из всех служб доставки мира самый большой авиапарк принадлежит американской компании FedEx. В 220 стран компания отправляет грузы на 660 собственных самолетах. Кстати, именно эта компания первая в мире ввела на своем сайте систему отслеживания почтовых отправлений. FedEx может перевезти абсолютно любой груз – от шариковой ручки до гиппопотама (такой опыт у нее, действительно, был). С компанией связано множество удивительных историй, поскольку основатель FedEx, Фредерик Смит, никогда не боялся рисковать. Однажды предприятию требовалось покрыть расходы в 24000 долларов, а на счету фирмы было только 5000. Тогда предприимчивый американец снял все деньги и отправился в Лас-Вегас, где выиграл 27000. Сейчас времена изменились, представить финансовые трудности у FedEx почти невозможно – эта компания считается одним из самых надежных почтовых операторов современности.

Помимо перечисленных брендов, на территории США работает огромное количество международных перевозчиков. Многие из них очень быстро развиваются и оказывают качественные услуги, но стоит быть осторожным – недобросовестный перевозчик может повредить груз в пути, или вообще потерять посылку. Внимательно ознакомьтесь с информацией о компании и отзывами клиентов – так вы обеспечите безопасную транспортировку своему заказу.