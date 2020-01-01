Відстежити посилку FedEx

Американська транспортна компанія доставляє замовлення у 220 країн світу, має 660 вантажних літаків. Компанія гарантує якісну та своєчасну доставку будь-якого вантажу: від звичайних листів, документів, бандеролей до найнезвичайніших поштових відправлень, таких як біла панда, тигр, стіл Ван Гога. Безпека — обов’язкова умова роботи всіх систем фірми, тому клієнти можуть бути впевнені в тому, що посилка надійде швидко й не буде пошкоджена.

Онлайн-відстеження поштових відправлень з’явилося першим на сайті FedEx.

Відстеження посилок FedEx

Компанія FedEx використовує модель track-and-trace, тобто облік та відстеження поштового відправлення. Відстежити посилку «Федекс» можна на офіційному сайті компанії за допомогою трек-номера, який присвоюється кожному відправленню. Трек-код можна дізнатися в особистому кабінеті на сайті магазину, у квитанції чи чеку. Після реєстрації на сайті є можливість відслідковувати одразу кілька поштових відправлень, зберігати інформацію та отримувати повідомлення. Система відстеження пересилання поштових відправлень працює для будь-яких замовлень, незалежно від вартості, об’єму та умов транспортування. Сайт доступний англійської та російською мовами.

Мобільний додаток

FedEx Tracking для мобільних пристроїв — це найзручніший інструмент, який дозволяє не лише відстежити посилку, а й отримувати повідомлення про всі зміни в статусі вашого відправлення цілодобово. Користувачам не потрібно займатися пошуком поштових відправлень, додаток сам вам про це повідомляє.

Мобільний додаток дозволяє:

самостійно змінити час доставки;

дати вказівки щодо умов транспортування;

обговорити всі деталі та запитання;

підписатися на повідомлення;

навіть не вводити вручну номер ідентифікації, а просто відсканувати його.

Додаток FedEx може відслідкувати посилку за лічені секунди. Користування додатком абсолютно безкоштовне.

Відстежити відправлення FedEx в Україні

Швидке відстеження FedEx-посилки гарантує веб-ресурс Posylka.net. На нашому сайті зібрані всі найвідоміші транспортні служби світу. Тут можна без проблем знайти поштове відправлення Делівері, Ін Тайм, China Post тощо.

Навіть якщо ви не знаєте, який перевізник займається доставкою, вам достатньо ввести трек-код у спеціальне поле та натиснути «Пошук». Сайт вас направить на сторінку служби доставки та покаже статус вашого поштового відправлення.