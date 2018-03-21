Отследить посылку FedEx

FedEx - американская компания с мировым именем и богатой историей. Основанная в 1971 году она изначально занималась грузоперевозками внутри страны, но уже через несколько лет наладила транспортное сообщение с Европой и Ближним Востоком. Сейчас FedEx доставляет заказы в 220 стран мира, компания имеет 660 собственных грузовых самолетов. Кроме того, это была первая фирма, которая ввела на своем сайте систему онлайн-отслеживания грузов.

Отслеживание посылок fedex

Компания гарантирует качественную и своевременную доставку любого груза – от небольших почтовых отправлений, документов, бандеролей, до самых необычных заказов. Так, в свое время FedEx перевозила белых панд, тигра, гиппопотама и стол Ван Гога. С компанией было связано много удивительных историй. Например, в самом начале она испытывала серьезные финансовые проблемы, когда нужно было срочно оплатить долги в 24000 долларов, а на счету компании не было и четверти необходимой суммы. Тогда основатель компании решился на отчаянный шаг – он взял все имеющиеся деньги и отправился в Лас-Вегас. Там он выиграл 27 000 и так избавил предприятие от возможного банкротства. Сейчас времена изменились, FedEx является одной из самых успешных и стабильных компаний современности. Безопасность – обязательное условие работы всех систем фирмы, поэтому клиенты могут быть уверены в том, что посылка не будет повреждена и доставка осуществится в кратчайшие сроки. Важно и то, что компания стремится идти в ногу со временем и использует новейшие технологии в области логистики и транспортных услуг. Компания использует модель track-and-trace, то есть учет и отслеживание fedex отправлений. На официальном сайте компании отслеживание производится через трек-номера, которые присваиваются каждому отправлению. Узнать трек-номер заказа можно в личном кабинете на сайте магазина, в квитанции или чеке. После регистрации на сайте можно отслеживать сразу несколько трек-номеров, сохранять данные и получать уведомления. Система fedex отслеживание отправлений осуществляет для любых заказов, независимо от стоимости, объема и условий транспортировки. Сайт доступен как на английском языке, так и на русском.

Мобильное приложение

Не останавливаясь на достигнутом, компания открыла для своих клиентов еще один удобный способ отследить посылку fedex – мобильное приложение. Следует отметить, что именно это приложение можно считать одним из наиболее удобных и функциональных, поскольку предоставляет клиенту больше возможностей, чем большинство приложений такого типа. Компания FedEx отслеживание посылок возводит на новый уровень – теперь через приложение можно не только узнать местоположение посылки, но и изменить время доставки, дать указания по условиям транспортировки, обсудить все детали и возникающие вопросы, подписаться на уведомления и даже не вводить вручную номер идентификации, а просто отсканировать его. Приложение fedex отследить груз может за считанные секунды, что значительно экономит время. Скачать приложение и пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

Гарантия качества

Качество оказываемых услуг проверено годами, компания входит в число самых надежных международных перевозчиков. Ежедневно 300 000 высококвалифицированных сотрудников заботятся о безопасной и быстрой транспортировке грузов в любую точку мира. Фирма совершила настоящий прорыв в области грузоперевозок и открыла новые возможности для интернет-бизнеса. Разработанная до мелочей система fedex отследить посылку может на любом этапе транспортировки, миллионы довольных клиентов – гарант качества услуг компании.