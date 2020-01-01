Службы доставки в Африке

Многие государства Африки осуществляют взаимовыгодное сотрудничество с компаниями как крупными, так и небольшими, а также с частными лицами. Интернет-шопинг в магазинах Африки тоже становится всё более популярным. В связи с этим доставка грузов из Африки и в Африку является очень востребованной услугой. Чаще всего используют авиаперевозки. Их преимущество в том, что они позволяют достаточно быстро доставить товары из одной страны в другую. Однако более дешевым способом транспортировки груза остаются морские перевозки, осуществляемые специальными судами. Очень часто маршрут доставки включает работу нескольких видов транспорта. Это связано с большими расстояниями, нюансами транспортировки и другими условиями. Обычно маршрут состоит из автомобильной доставки по СНГ с последующей перегрузкой на самолёт или морское судно.

Доставка грузов из Африки

В связи со сложной схемой доставки груза из Африки очень важно правильно выбрать профессиональную логистическую компанию, которая сможет составить наиболее короткий и безопасный маршрут и гарантирует надёжность транспортировки.

Перевозками африканских грузов занимаются много почтовых компаний.

Известной во всём мире службой доставки грузов является DHL. Компания предлагает услугу AIR FORWARD для авиадоставки грузов. В своей работе она сотрудничает только с проверенными перевозчиками, гарантируя надёжность доставки. Широкий спектр услуг и доступные цены делают компанию более конкурентоспособной.

Всегда пользуйтесь услугами проверенных и надежных логистических компаний и тогда ваш заказ всегда придет вовремя и по нужному адресу.