Отследить посылку UPS (United Parcel Service)

United Parcel Service – американская служба, специализирующаяся на доставке посылок, успешно функционирует уже более 100 лет. Изначально это была небольшая частная курьерская служба, которая впоследствии стала гигантской корпорацией, осуществляющей доставку грузов в 200 стран мира и играющей важную роль в мировой экономике. Особенностью компании является умение регулировать движение грузовых, денежных и информационных потоков, объединяя их в общую систему. Важной частью работы компании является ups-трекинг – система, позволяющая заказчикам в режиме онлайн совершать отслеживание посылок ups. Ежедневно компания обрабатывает и отправляет около 18 миллионов грузов. С конца 90-х годов компания начала активно покупать различные предприятия, специализирующиеся на перевозках наземными и воздушными путями, всего было куплено более 40 компаний. United Parcel Service имеет несколько центров логистики, собственные авиалинии и организацию морских перевозок.

UPS: отслеживание отправлений

Компания разработала удобную для пользователей систему отслеживания ups-отправлений. Ежедневное количество запросов ups tracking отслеживания составляет около 58,3 миллионов. С системой отслеживания больше не нужно волноваться о сохранности посылки и скорости доставки – имея лишь трек-номер и доступ в интернет можно в онлайн-режиме узнать нынешнее местонахождение груза. Сделать заказ, отследить посылку и рассчитать стоимость и время доставки можно на официальном сайте United Parcel Service. Чтобы оформить доставку именно у этого почтового оператора, достаточно пройти несложную процедуру регистрации и заполнить нужную форму. С ups отслеживание еще проще – нужно написать трек номер в специальном окне. Номер должен состоять из комбинации латинских букв и цифр, посмотреть его можно на чеке, квитанции или в личном кабинете на странице сайта, с которого был совершен заказ. Для активных пользователей существуют специальные инструменты, с помощью которых можно изменить условия доставки, выбрать точную дату и место, где будет удобнее забрать товар. Система позволяет отслеживать сразу несколько грузов, запоминает историю трекинга. Можно также подписаться на уведомления об изменении статуса заказа, чтобы для любого пользователя с ups отслеживание посылок стало простым и удобным процессом. Сейчас компания активно работает над тем, чтобы пользователи в любой момент имели возможность отследить посылку ups, даже не имея доступа к компьютеру. Удобная мобильная версия отлично подойдет для отслеживания грузов с планшета или смартфона. Еще один большой плюс сайта – возможность выбрать почти любой язык. Для UPS отследить посылку на любом этапе доставки за считанные секунды – обязательная часть сервиса, поддерживающая доверие клиентов.

Доступные услуги

United Parcel Service помогает партнерам выходить на международный уровень, использует новейшие технологии не только для собственного роста, но и для того, чтобы сделать интернет-бизнес более масштабным. Система делает максимально удобным и быстрым таможенное оформление, оказывает финансовые услуги. Крупнейший в мире оператор транспортно-логистических услуг способен максимально эффективно регулировать цепи поставок разнообразных товаров в любую точку мира. Используя глобальные ресурсы, компания не оставляет шансов большинству конкурентов. Доставка товаров длится не более двух недель. Почта ups отслеживание товаров выводит на принципиально новый уровень, предоставляя клиентам самые удобные инструменты для контроля и изменения условий доставки.