Отследить посылку Meest Express (Мист Экспресс)

Meest Express (Мист Экспресс)
Meest Express (Мист Экспресс)
www.meest-express.com.ua
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Сроки доставки посылок Meest Express (Мист Экспресс):
  • 0-14 дней
  • 15-45 дней
  • 46-90 дней
  • 90+ дней

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Международная почтово-логистическая компания Meest Express занимается транспортировкой всех видов грузов по территории Украины и за границу. Перевозчик предоставляет большой перечень почтовых и логистических услуг, обеспечивает доставку в максимально короткие сроки в сотни своих представительств.

История компании Meest Express

В Украине предприятие начало свою работу в 2005 году во Львове. Компания получила название ТМ Meest Express. Уже через год деятельность перевозчика была отмечена активным развитием на рынке адресной доставки. 2007 и 2008 годы были направлены на планомерное развитие сети отделений предприятия. В 2009-2010 годах «Мист Экспресс» внедрил в свой сервис современные логистические IT-технологии и полностью обновил автомобильный парк.

С 2013 года логистическая служба внедрила онлайн-сервис Meest Кабинет и MyMeest. Еще через год состоялось объединение с Postman, Tochka, Star-Еxpress и PGK-Group. В 2015 году компания расширила спектр финансовых услуг совместно с ведущими банками Украины, а с 2016 — начала инвестировать в «зеленую логистику».

Сейчас сеть «Мист Экспресс» насчитывает 1700 пунктов по всей Украине, к которым относятся также и почтоматы. Поэтому перевозчик беспрепятственно обеспечивает доставку отправлений даже в самые отдаленные уголки страны.

Мист Экспресс: отследить посылку

Для удобства клиентов компания «Мист Экспресс» предлагает услугу отслеживания почтовых отправлений. Чтобы отследить посылку, необходимо иметь трек-номер. Отследить посылку по номеру накладной можно на сайте Posylka.net. Удобство онлайн-агрегатора в том, что на нем собраны все известные в мире службы доставки, такие как Pony Express, Boxberry, CDEK, Почта России, Укрпочта, USPS и др. Если неизвестно, какой перевозчик доставляет груз, но есть трек-номер, его можно ввести на главной странице в поле поиска. Система быстро обрабатывает запрос и выдает всю актуальную информацию о посылке.

Что такое трек-номер и где его найти?

Трекинг любого отправления «Мист Экспресс» возможен при наличии оформленной транспортной накладной. Декларация содержит полную информация о грузе. Ей присваивается трек-номер. Отследить посылку можно именно по этому треку.

Трекер формируется автоматически вместе с декларацией. Создать декларацию можно на сайте компании или в отделении перевозчика. Полученный номер отправитель предоставляет получателю.

Статусы посылок

После формирования в системе трек-кода можно начинать отслеживание посылок. Понять, на каком этапе доставки находится груз, позволяют специальные статусы.

Зарегистрировано (оформлено для отправки)

Отправка была зарегистрирована на сайте, сформирована декларация, есть трек-код, но в отделение для отправки оно еще не поступило.

Поступления отправления на ММПО

Груз прибыл к месту международного почтового обмена (сортировочного центра). Там международное почтовое отправление обрабатывается, проходит процедуру таможенного контроля и таможенного оформления, а затем отправляется по назначению.

Перемещение отправления между сортировочными центрами

Посылка находится в пути между сортировочными центрами разных городов.

Отправление было сгруппировано для перемещения в сортировочный центр

Груз сгруппирован для дальнейшей отправки в сортировочный центр.

Разгруппировка отправления для сортировки

Посылка прибыла в сортировочный центр и прошла процедуру разгруппировки. Ожидает сортировку.

Запланирована доставка на (день, месяц, год)

Статус определяет ориентировочную дату адресной доставки, при заказе таковой.

Выдано курьеру

Груз получил курьер «Мист Экспресс», который доставит его по указанному адресу в установленное время.

Отправка доставлен получателю

Получатель получил свою посылку.

Как можно получить посылку?

Благодаря перевозчику «Мист Экспресс» можно получить отправление различных в разных форматах:

  • документы — вес не более 1 кг, 35х25х3 см;
  • посылки — до 30 кг, размер 32х56х46 см;
  • грузы — от 30 до 250 кг, габариты не превышают 120х80х104 см;
  • паллеты — масса более 250 кг, на поддоне, размеры не более 200х120х80 см;
  • нестандарт — от 1 кг до 5000 кг и размеры, которые не являются большими чем 220х300х250 см;
  • шины и диски.

Получить свою посылку можно несколькими способами:

  • через курьера;
  • в отделении;
  • в мини-отделении;
  • в почтоматі (только для писем и посылок).

Как найти ближайшее отделение?

Поиск ближайшего отделения или почтомата доступен в разделе Карта отделений. Нужный адрес можно найти по названию города и улицы, или по телефону отделения, почтомата. Введите данные в поле поиска, и на карте появятся специальные отметки. При необходимости можно увеличить или уменьшить карту, чтобы быстрее найти отделения.

Какие документы нужны для получения посылки?

Чтобы получить посылку, доставленную службой «Мист Экспресс», необходимо иметь номер декларации и документ, подтверждающий личность получателя. Это касается адресной доставки и получения груза в отделении. Если вам необходимо забрать груз в почтомате или мини-отделении, достаточно номера накладной.

Как вернуть посылку назад?

На сайте перевозчика нужно зайти в раздел «Быстрое отправление» и заполнить онлайн-форму. Потом отнести посылку в отделение или вызвать курьера. Больше информации доступно на официальном ресурсе Meest Express.

Сколько дней хранится посылка в отделении?

На складе перевозчика, в почтоматы или мини-отделении посылка хранится бесплатно 3 рабочих дня. По истечении этого срока заказчик или получатель должны оплатить услугу согласно установленным тарифам. Подробная информация содержится на официальном сайте компании.

Услуги частным клиентам

Частные клиенты могут получить 4 вида доставки: курьерскую, в отделение, почтомат, в мини-отделение.

Курьерская доставка

Предусматривает транспортировку всех типов отправлений. Груз или письмо можно забрать лично из рук курьера дома или в офисе. Не нужно ждать в очереди, однако требуется предварительно определить время. Курьер ждет получателя максимум 15 минут.

Курьерская служба предлагает также услуги наложенного платежа, плату за объявленную ценность, доставку на специализированном автомобиле, упаковки, хранения на складе, изменении реквизитов и изменение способа доставки. Кроме того, можно приостановить выдачу груза.

В пределах одного города посылку можно получить в тот же день. Максимальный срок перевозки в отдаленные уголки страны — 72 часа. Больше информации можно найти на официальном сайте.

Доставка в отделение

Возможна перевозка всех форматов отправлений. Получить груз можно в установленный интервал времени, удобный для получателя. Предусмотрена услуга возврата посылки, если получатель не забрал ее. Кроме того, есть возможность изменить реквизиты оплаты услуги. Больше деталей на сайте компании.

Доставка в почтомат

В почтомате можно получить только письма или посылки до 30 кг. Услуга предусматривает:

  • наложенный платеж;
  • онлайн-оплату;
  • упаковку;
  • хранение;
  • изменение реквизитов и способа доставки;
  • информирование о содержании по телефону, SMS, мессенджеру;
  • возврат отправления;
  • проверку при получении;
  • e-mail трекинг.

Доставка в мини-отделение

Мини-отделения были созданы, чтобы упростить доставку товаров из интернет-магазинов Китая, Европы, США. Располагаются в ближайших магазинах, салонах АЗС и т. д. Чтобы отправить или получить здесь посылку, достаточно всего 5 минут:

  • отправление груза — упаковка, формирование декларации, оплата услуги (если платит отправитель), передача отправления сотруднику службы в мини-отделении;
  • получение посылки — получение сообщения Meest, оплата посылки в платежных терминалах, Приватбанка или EasyPay, получения посылки.

Подробности можно найти на сайте «Мист Экспресс».

Международная доставка

«Мист Экспресс» обеспечивает также международную доставку по всему миру. Сроки транспортировки отправлений составляют:

  • Канада, США — 10-14 рабочих дней
  • Грузия — 8-12 дней
  • Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан — 14-28 дней
  • страны Европы — 7-10 дней
  • Беларусь — 6-8 рабочих дней
  • Россия — 14-28 дней.

Все ответы на вопросы по услуге Meest Express International можно найти на сайте в разделе «Международная доставка».

Как отправить посылку, пользуясь Meest Express?

Чтобы отправить груз, нужно сформировать на сайте декларацию, указать вес, габариты, стоимость и другую информацию. По номеру накладной «Мист Экспресс» отправитель и получатель могут отследить отправления. Услуга также предусматривает:

  • заказ наложенным платежом;
  • информирование;
  • установление платы за объявленную ценность;
  • заказ специализированного автомобиля;
  • упаковку;
  • хранение на складе;
  • изменение реквизитов;
  • изменение способа доставки.

Вся подробная информация указана на официальном веб-ресурсе перевозчика.

Как рассчитать стоимость посылки Мист Экспресс?

Рассчитать стоимость услуги перевозчика позволяет онлайн-калькулятор, который находится в разделе «Стоимость и срок доставки». Укажите вид груза, вес, габариты, цену товара, объявленную ценность, сумму наложенного платежа, адрес отправления и получения. После этого нажмите кнопку «Рассчитать». На экране появится сумма, которую необходимо будет оплатить сервис.

Как долго идет заказ Мист Экспресс?

Каждый вид отправления имеет свой срок доставки. Сроки определяются индивидуально, и могут составлять от 1 до 7 суток. Узнать ориентировочный срок услуги позволяет онлайн-калькулятор. Нужно перейдите на страницу сайта перевозчика «Стоимость и срок доставки», заполнить форму и нажать «Рассчитать». В новом окне откроется информация с ориентировочным сроком доставки.

Запрещенные к перевозке товары

«Мист Экспресс» не доставляет товары, запрещенные действующим украинским законодательством:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы, охотничьи товары;
  • холодное оружие и предметы, предназначенные для нападения;
  • наркотики, психотропные препараты и их аналоги;
  • токсичные и радиоактивные вещества, кислоты, ртуть, яд;
  • животных и растения;
  • валюту, кроме нумизматических знаков;
  • продукты питания, хранящихся менее 10 суток;
  • стеклянные и хрупкие предметы.

Кроме того, «Мист Экспресс» не несет ответственности за риски перевозки товаров, которые:

  • не имеют соответствующей упаковки, или отправляются в поврежденной упаковке;
  • отправляются без соответствующих документов;
  • не имеют полной информации о получателе;
  • требуют специальных условий хранения;
  • являются произведениями искусства, ювелирными изделиями и украшениями;
  • ломкий товар, или то, что быстро портится;
  • включают в себя радиоактивные, легковоспламеняющиеся вещества и другие.

С полным перечнем можно ознакомиться в разделе «Стандартные условия сервиса (СУС)»

Как связаться с горячей линией Meest Express?

Обратиться в компанию можно на странице Контакты. Здесь есть возможность заполнить контактную форму «Обратная связь», или позвонить по одному из телефонов:

  • (050) 432 77 07;
  • (067) 432 77 07;
  • (093) 432 77 07;
  • 032232 7707.

Звонки принимаются в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 16:00. Воскресенье — выходной. Кроме того, есть возможность задать вопросы в чате. Онлайн-поддержка работает по тому же графику.

График работы Мист Экспресс

Каждое отделение работает по индивидуальному графику работы. Отделения раньше всего открываются в 7:00, позже всего закрываются в 20:00. Поиск нужного отделения доступен на главной странице. Найдите в перечне пункт «Адреса и график работы отделений» и перейдите по ссылке на страницу «Карта отделений».

Если нажать синюю кнопку, на карте появятся адреса всех отделений. Найдите на карте ваш город и отделения, нажмите на значок. В маленьком окне откроется полная информация по типу отделения, адресу, видам платежа и часами работы в будни и выходные. Кликните красную кнопку «График работы», в новом окне откроется документ в формате pdf с полным перечнем отделений. Поиск настроен в алфавитном порядке по названиям городов.