Отследить посылку Meest Express (Мист Экспресс)

В Украине предприятие начало свою работу в 2005 году во Львове. Компания получила название ТМ Meest Express. Уже через год деятельность перевозчика была отмечена активным развитием на рынке адресной доставки. 2007 и 2008 годы были направлены на планомерное развитие сети отделений предприятия. В 2009-2010 годах «Мист Экспресс» внедрил в свой сервис современные логистические IT-технологии и полностью обновил автомобильный парк.

С 2013 года логистическая служба внедрила онлайн-сервис Meest Кабинет и MyMeest. Еще через год состоялось объединение с Postman, Tochka, Star-Еxpress и PGK-Group. В 2015 году компания расширила спектр финансовых услуг совместно с ведущими банками Украины, а с 2016 — начала инвестировать в «зеленую логистику».

Сейчас сеть «Мист Экспресс» насчитывает 1700 пунктов по всей Украине, к которым относятся также и почтоматы. Поэтому перевозчик беспрепятственно обеспечивает доставку отправлений даже в самые отдаленные уголки страны.