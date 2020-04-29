Отследить посылку Meest Express (Мист Экспресс)

Отзывы
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29.04.2020
Meest express – прекрасная служба доставки!!! Пользовалась их услугами один раз, но мнение уже сложилось о них положительное. Быстро доставили. На звонки всегда отвечали и старались помочь разобраться во всех интересующих вопросах.
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29.04.2020
Отправил в Кишинев посылку. Пришла через пять дней и передана курьером. Трек отслеживался без проблем.
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28.04.2020
Заказывал себе кроссовки из американского магазина. Все прошло удачно: с первого раза получилось отследить посылку из США в Украину на сайте мист, доставка заняла месяц, когда пришла посылка в отделение сначала пришла смс, а на следующий день позвонили и предупредили. Всем доволен, сервис на уровне.
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28.04.2020
У меня собственный цветочный магазин. Год назад заключила договор с Мист експрессом на доставку по городу. Ни разу не подводили. Всегда привозят клиентам в назначенное время. При этом плату за свои услуги берут более чем конкурентную.
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27.04.2020
Мист экспресс в Львов доставляют чуть ли не мгновенно. Много заказываю на Розетке, доставка в среднем составляет 3 дня. Меня полностью данная служба устраивает.
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27.04.2020
Я осталась недовольна услугами данной компании. Мало того, что заказ meest expressом в Житомир из Киева шел десять дней, так еще и курьер не мог определиться днем привезет посылку или вечером. В итоге, слишком долго ждала и проторчала весь день дома, чтобы дождаться доставку.
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24.04.2020
Отправила маме вазу, которая осталась в память о покойной бабушке. Криворукий курьер разбил ее, причем это было понятно, как только взяла коробку. Ну выплатили нам компенсацию, а толку от нее, если памятная вещь испорчена. Кстати, отследить meest express посылку не получалось, видать намудрили с треком.
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24.04.2020
Купил в Эльдорадо ноутбук. В моем городе не было интересующей модели, поэтому пришлось брать через интернет-магазин в Киеве. Отправили Мистекспрессом. Пришел за пять дней. Курьер заранее позвонил для согласования времени. Хочу отметить четкую и слаженную работу курьерской доставки. Вот теперь подумываю начать постоянное сотрудничество с данной компанией, так как имею свой магазин.
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23.04.2020
Отправила родственникам забытые при переезде вещи мист экспрессом. Дошли быстро практически за два дня. Отличная курьерская служба.
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23.04.2020
Заказывал на Розетке жене мультиварку. Отправили компанией mist express. Пришла ну очень быстро – дня за три. При этом курьер ее сам принес прям до двери. Отличная доставка.