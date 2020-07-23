Відстежити посилку Meest Express (Міст Експрес)

Відгуки
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23.07.2020
не знаю, як з китаю, але з розетки доставляють дуже добре - привозять прямо додому - не треба чекати в черзі, йти з дому для отримання, можна навіть гроші платити через них, без переплат.
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09.05.2020
Єдине, що можна сказати гарного про Міст Експрес — це можливість завжди відстежити посилку. Ото сидиш і відстежуєш, поки вона з Дніпра у Кривий Ріг їде два тижні. У мене все.
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09.05.2020
Мені подобаються поштомати. Часто купую всілякі дрібниці в інтернет-магазинах. Ідеш з роботи увечері, по дорозі зайшов, забрав посилку. Не треба стояти в черзі, спілкуватися з оператором. Під час карантину це взагалі найкраще, що можна було придумати. Сервіс відмінний.
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08.05.2020
Не розумію, чому відгуки про цю службу завжди такі негативні. Постійно отримую посилки від мами з Афін до Києва через Міст. Ніколи не було затримок з доставкою та отриманням. За рік усього раз кур’єр три дні поспіль не міг дійти до нашого дому. Але нічого не сталося, товар у посилці не постраждав. І це було лише один раз, коли тільки почався карантин. А так завжди вчасно, якісно і без проблем. Завжди можна відстежити вантаж.
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08.05.2020
Замовили через Міст Експрес посилку з Китаю і не могли відстежити. Почала телефонувати на гарячу лінію, проте ніхто так і не відгукнувся. Коли прийшла посилка у відділення, ніхто вчасно не повідомив, кур’єр прийшов тоді, коли нікого не було вдома. Посилку забрали тільки на п’ятий день після повідомлення, що вона вже у відділенні. Більше не буду користуватися послугами цієї компанії. Нехай краще цим займається Укрпошта.
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07.05.2020
Дуже подобається кур’єрська доставка міст експрес. Завчасно можна домовитися про зустріч, і не чекати годинами, поки приїде кур’єр.
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07.05.2020
Потрібно було відстежити пакунок, що доставлявся через Meest Express. Тільки не мав доступу до комп’ютера. Кум порадив завантажити додаток Posylka.net на телефон. Виявилося дуже зручно. Один раз увів трек-номер, а потім тільки отримував повідомлення про зміни у статусі посилки. А ще вашим додатком можна відстежувати інші служби доставки. Це класно!
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06.05.2020
Замовляю товари з Польщі в Коломию. Доставка Міст Експрес приходить швидко. Товари приходять в цілій упаковці. Правда один раз трохи була пом’ята, та то нічного — на місткість коробки це не вплинуло. Рекомендую.
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06.05.2020
Товар з Китаю Міст Експрес доставив за три тижні, за допомогою трек-номера могла без проблем відстежувати посилку. Дякую за гарний сервіс!
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05.05.2020
На відміну від Нової пошти, Міст Експрес доставляє посилки по всій Україні за 72 години. Спочатку думав, що це розводняк. Але перевірив особисто і переконався: туди, де Нова пошта везе товар 5 днів, Міст встигає довести за 3. До того ж, і коштує доставка менше. Рекомендую.