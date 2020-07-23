Відстежити посилку Meest Express (Міст Експрес)

Свою роботу в Україні підприємство розпочало у 2005 році у Львові. Компанія отримала назву ТМ Meest Express. Вже через рік діяльність перевізника відзначилась активним розвитком на ринку адресної доставки. 2007 та 2008 роки були спрямовані на планомірний розвиток мережі відділень підприємства. У 2009-2010 роках «Міст Експрес» впровадив у власний сервіс сучасні логістичні IT-технології та повністю оновив автомобільний парк.

З 2013 року логістична служба запровадила онлайн-сервіс Meest Кабінет та MyMeest. Іще через рік відбулось об’єднання з Postman, Tochka, Star-Еxpress та PGK-Group. У 2015 році компанія розширила спектр фінансових послуг спільно з провідними банками України, а з 2016 — розпочала інвестувати в «зелену логістику».

Наразі мережа «Міст Експрес» нараховує 1700 пунктів по всій Україні, куди належать також і поштомати. Тому перевізник без перешкод забезпечує доставку відправлень навіть у найвіддаленіші куточки країни.