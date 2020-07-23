Відстежити посилку Meest Express (Міст Експрес)

Meest Express (Міст Експрес)
Meest Express (Міст Експрес)
www.meest-express.com.ua
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Терміни доставки посилок Meest Express (Міст Експрес):
  • 0-14 днів
  • 15-45 днів
  • 46-90 днів
  • 90+ днів

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Міжнародна поштово-логістична компанія Meest Express займається транспортуванням усіх видів вантажів по території України та її за межами. Перевізник надає великий перелік поштових та логістичних послуг, забезпечує доставку в максимально короткі терміни у сотні своїх представництв.

Історія компанії Meest Express

Свою роботу в Україні підприємство розпочало у 2005 році у Львові. Компанія отримала назву ТМ Meest Express. Вже через рік діяльність перевізника відзначилась активним розвитком на ринку адресної доставки. 2007 та 2008 роки були спрямовані на планомірний розвиток мережі відділень підприємства. У 2009-2010 роках «Міст Експрес» впровадив у власний сервіс сучасні логістичні IT-технології та повністю оновив автомобільний парк.

З 2013 року логістична служба запровадила онлайн-сервіс Meest Кабінет та MyMeest. Іще через рік відбулось об’єднання з Postman, Tochka, Star-Еxpress та PGK-Group. У 2015 році компанія розширила спектр фінансових послуг спільно з провідними банками України, а з 2016 — розпочала інвестувати в «зелену логістику».

Наразі мережа «Міст Експрес» нараховує 1700 пунктів по всій Україні, куди належать також і поштомати. Тому перевізник без перешкод забезпечує доставку відправлень навіть у найвіддаленіші куточки країни.

Міст Експрес: відстежити посилку

Для зручності клієнтів компанія «Міст Експрес» пропонує послугу відстеження поштових відправлень. Щоб відслідкувати посилку, необхідно мати трек-номер.

Відстежити посилку можна на сайті Posylka.net. Зручність онлайн-агрегатора в тому, що на ньому зібрані всі відомі у світі служби доставки, такі як Pony Express, Boxberry, CDEK, Пошта Росії, Укрпошта, USPS тощо. І навіть якщо ви не знаєте, який перевізник доставляє ваш вантаж, але маєте трек-номер, введіть його на головній сторінці у поле пошуку. Система швидко обробляє ваш запит та видає усю актуальну інформацію про вашу посилку.

Що таке трек-номер і де його знайти?

Трекінг будь-якого відправлення «Міст Експрес» можливий за наявності оформленої транспортної накладної. Декларація містить у собі всю інформацію про вантаж і безпосередньо сам трек-номер. Саме за ним можна відслідкувати поштове відправлення.

Трекер формується автоматично разом з декларацією. Створити декларацію можна на сайті компанії або у відділенні перевізника. Отриманий номер відправник надає отримувачу.

Статуси посилок

Після того, як у системі було сформовано трек-код, можна розпочинати відстеження посилок. Зрозуміти, на якому етапі доставки перебуває вантаж, можна завдяки спеціальним статусам.

Зареєстровано (оформлено для відправки)

Відправлення було зареєстроване на сайті, сформована декларація, є трек-код, однак до відділення ще не надійшло.

Надходження відправлення на ММПО

Вантаж прибув до місця міжнародного поштового обміну (сортувального центру). Там міжнародне поштове відправлення оброблюється, проходить процедуру митного контролю та митного оформлення, а потім відправляється за призначенням.

Переміщення відправлення між сортувальними центрами

Посилка перебуває у дорозі між сортувальними центрами різних міст.

Відправлення було згруповане для переміщення на сортувальний центр

Вантаж згруповано, щоб відправитися надалі в сортувальний центр.

Розгрупування відправлення для сортування

Посилка прибула до сортувального центру та пройшла процедуру розгрупування. Чекає процес сортування.

Запланована доставка на (день, місяць, рік)

Статус вказує на орієнтовну дату адресної доставки, якщо ви таку замовили.

Видано кур'єру

Вантаж отримав кур’єр, який доставить його на вказану адресу в установлений час.

Відправлення доставлено одержувачу

Одержувач отримав свою посилку.

Як можна отримати посилку?

Завдяки перевізнику «Міст Експрес» можна отримати відправлення різних у різних форматах:

  • документи — вага не більше 1 кг, габарити 35х25х3 см;
  • посилки — до 30 кг, розмір 32х56х46 см;
  • вантажі — від 30 до 250 кг, габарити не перевищують 120х80х104 см;
  • палети — маса понад 250 кг, на піддоні, розміри не більше 200х120х80 см;
  • нестандарт — від 1 кг до 5000 кг та розміри, які не є більшими ніж 220х300х250 см;
  • шини та диски.

Отримати свою посилку можна кількома способами:

  • через кур’єра;
  • у відділенні;
  • у міні-відділенні;
  • у поштоматі (тільки для листів та посилок).

Як знайти найближче відділення?

Пошук найближчого відділення чи поштомату доступний у розділі Карта відділень. Потрібну адресу можна знайти за назвою міста та вулиці, або за номером відділення чи поштомату. Введіть дані у поле пошуку, і на карті з’являться спеціальні позначки. За необхідності можна збільшити чи зменшити карту, щоб швидше знайти відділення.

Які документи потрібні для отримання посилки?

Щоб отримати посилку, яку доставила служба «Міст Експрес», необхідно мати номер декларації та документ, що підтверджує особу. Це стосується адресної доставки та отримання у відділенні. Якщо вам потрібно забрати вантаж у поштоматі або міні-відділенні, достатньо номера накладної.

Як повернути посилку назад?

На сайті перевізника потрібно зайти у розділ «Швидке відправлення» та заповнити онлайн-форму. Потім віднести посилку у відділення, або викликати кур’єра.

Скільки днів зберігається посилка на відділенні?

На складі перевізника, у поштоматі або міні-відділенні посилка зберігається безкоштовно 3 робочі дні. Після закінчення цього строку замовник або одержувач повинні сплатити послугу відповідно до встановленого тарифу. Детальна інформація містить на офіційному сайті компанії.

Послуги приватним клієнтам

Приватні клієнти можуть отримати 4 види доставки: кур’єрську, у відділення, у поштомат, в міні-відділення.

Кур’єрська доставка

Передбачає транспортування усіх типів відправлень. Вантаж або лист можна забрати особисто з рук кур’єра вдома чи в офісі. Не потрібно чекати в черзі, однак вимагає попереднього домовлення про встановлений час. Кур’єр чекає отримувача максимум 15 хвилин.

Кур’єрська доставка передбачає послуги післяплати, плату за оголошену цінність, доставку на спеціалізованому автомобілі, пакування, зберігання на складі, зміну реквізитів та зміну способу доставки. Крім того, можна призупинити видачу.

В межах одного міста посилку можна отримати день-у-день. Максимальний термін перевезення до віддалених куточків країни — 72 години. Більш детальна інформація містить на офіційному сайті.

Доставка у відділення

Можливе перевезення усіх форматів відправлень. Отримати вантаж можна в установлений інтервал часу, зручний для отримувача. Передбачена послуга повернення посилки, якщо отримувач не забрав її. Крім того, є можливість змінити реквізити оплати послуги. Більше деталей на сайті компанії.

Доставка в поштомат

В поштоматі можна отримати тільки листи або посилки до 30 кг. Послуга передбачає:

  • післяплату;
  • онлайн-оплату;
  • пакування;
  • зберігання;
  • зміну реквізитів та способу доставки;
  • інформування про тримання за допомогою телефону, SMS-повідомлення, месенджерів;
  • повернення відправлення;
  • перевірка під час отримання;
  • e-mail трекінг.

Доставка в міні-відділення

Міні-відділення були створені для більшої зручності для тих, хто купує в закордонних інтернет-магазинах. Можуть бути розташовані у найближчому магазині. Щоб відправити чи отримати тут посилку, достатньо усього 5 хвилин:

  • відправлення вантажу — пакування, формування декларації, оплата послуги (якщо платить відправник), передача відправлення працівнику міні-відділення;
  • отримання — отримання повідомлення Meest, оплата посилки у платіжних терміналах, Приватбанку чи EasyPay, отримання посилки.

Міжнародна доставка

«Міст Експрес» забезпечує також міжнародні перевезення по всьому світу. Терміни транспортування відправлень складають:

  • Канада, США — 10-14 робочих днів;
  • Грузія — 8-12 днів;
  • Узбекистан, Киргизстан, Казахстан — 14-28 днів;
  • країни Європи — 7-10 днів;
  • Білорусь — 6-8 робочих днів;
  • Росія — 14-28 днів.

Усі відповіді на запитання щодо послуги Meest Express International можна знайти на сайті у розділі «Міжнародна доставка».

Як відправити посилку користуючись Meest Express?

Щоб відправити вантаж, потрібно сформувати на сайті декларацію, зазначити вагу, габарити, вартість тощо. За номером накладної «Міст Експрес» відправник та одержувач можуть відстежити відправлення. Послуга також передбачає:

  • замовлення післяплати;
  • інформування;
  • встановлення плати за оголошену цінність;
  • замовлення спеціалізованого автомобіля;
  • упакування;
  • зберігання на складі;
  • зміну реквізитів;
  • зміну способу доставки.

Уся детальна інформація зазначена на офіційному веб-ресурсі перевізника.

Як розрахувати вартість посилки Міст Експрес?

Розрахувати вартість послуги перевізника дозволяє онлайн-калькулятор, що знаходиться у розділі «Вартість та строк доставки». Вкажіть вид вантажу, вагу, габарити, вартість товару, оголошену цінність, суму післяплати, адресу відправлення та отримання. Після цього натисніть кнопку «Розрахувати». На екрані з’явиться сума, яку необхідно буде сплатити за сервіс.

Як довго йде замовлення Міст Експрес?

Кожен вид відправлення має свій термін доставки. Строки визначаються індивідуально, і можуть становити від 1 до 7 діб. Дізнатися орієнтовний термін послуги можна за допомогою онлайн-калькулятора. Перейдіть на сторінку сайту перевізника «Вартість та строк доставки». Для цього необхідно заповнити форму та натиснути «Розрахувати». У новому вікні відкриється інформація орієнтовним терміном і строком доставки.

Заборонені до перевезення товари

Перевізник не буде доставляти товари, заборонені чинним українським законодавством:

  • вогнепальну зброю та боєприпаси, мисливські товари;
  • холодну зброю та предмети, які призначені для нападу;
  • наркотики, психотропні препарати та їхні аналоги;
  • токсичні та радіоактивні речовини, кислоти, ртуть, отруту;
  • тварин і рослини;
  • валюту, крім нумізматичних знаків;
  • продукти харчування, що зберігаються менш як 10 діб;
  • скляні та крихкі предмети.

Крім того, «Міст Експрес» не відповідає за ризики перевезення товарів, які:

  • не мають відповідну упаковку, або відправляються у пошкодженій упаковці;
  • відправляються без належних документів;
  • не мають повної інформації про одержувача;
  • що вимагають спеціальних умов зберігання;
  • є творами мистецтва, ювелірними виробами та прикрасами;
  • ламкий товар, або той, що швидко псується;
  • містять у собі радіоактивні, легкозаймисті речовини та інші.

З повним переліком можна ознайомитися у розділі «Стандартні умови сервісу (СУС)»

Як зв'язатись з гарячою лінією Meest Express?

Зв’язатися з компанією можна на сторінці Контакти. Тут ви можете заповнити контактну форму «Зворотній зв’язок», або вибрати та зателефонувати за одним із телефонів:

  • (050) 432 77 07;
  • (067) 432 77 07;
  • (093) 432 77 07;
  • 032 232 7707.

Дзвінки приймаються у будні з 08:00 до 20:00 год, у суботу з 09:00 до 16:00 год. Неділя — вихідний. Крім того, є можливість поставити питання у чаті. Онлайн-підтримка працює за тим самим графіком.

Графік роботи Міст Експрес

Кожне відділення працює за індивідуальним графіком роботи. Найраніший час початку — 7:00 год., найпізніше закриваються відділення о 20:00 год. Щоб знайти необхідне вам відділення, знайдіть на головній сторінці у переліку пункт «Адреси та графік роботи відділень», перейдіть за посиланням на сторінку «Карта відділень».

Якщо натиснути синю кнопку, на карті з’являться адреси усіх відділень. Знайдіть на карті ваше місто та відділення, натисніть на позначку. У маленькому вікні відкриється повна інформація з типом відділення, адресою, видами платежу та годинами роботи у будні та вихідні. Натисніть червону кнопку «Графік роботи», у новому вікні відкриється документ у форматі pdf з повним переліком відділень. Пошук налаштований в алфавітному порядку за назвами міст.