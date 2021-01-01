Відстежити посилку Почта России

Пошта Росії — це національний поштовий оператор Російської Федерації, що займається доставкою листів, бандеролей та посилок, відстеженням поштових відправлень, грошовими переказами тощо. Оформлення поштових відправлень онлайн і експрес-служба EMS значно прискорюють пересилання, а відстеження дає можливість вчасно подати заявку на розшук відправлення.

Як відстежити посилку з Росії

Відстежити посилку з Пошти Росії можна кількома способами:

за телефоном;

на офіційному сайті за номером накладної;

за допомогою трек-номера на сайті «Пошти Росії» або іншого пошуковця.

Щоб відстежити відправлення на сайті перевізника, достатньо зайти в розділ «Відстежування», ввести трек-код у спеціальне поле та натиснути пошук. Однак пошук поштових відправлень у такий спосіб доступний тільки по Росії.

Найзручніше відстежити посилку з Росії в Україну агрегатором Posylka.net. Ресурс дає можливість відслідкувати поштове відправлення з будь-якої країни. Інформація надходить цілодобово в онлайн-режимі, сайт працює без збоїв. У зареєстрованих користувачів є можливість відстежити поштове відправлення одночасно за 30 трек-номерами. Крім того, інформація за всіма номерами зберігається в особистому кабінеті

Для цього необхідно просто ввести трекер у спеціальне поле на головній сторінці сайту та натиснути кнопку «Пошук». У результаті ви отримаєте повну інформацію за вашим відправленням.

Відстежити посилку в Росії без ідентифікатора неможливо. Про місцезнаходження такого вантажу можна дізнатися лише за телефоном. Якщо минуло понад 10 днів із моменту передбачуваного прибуття, рекомендується подати в розшук.

Повний пошук поштових відправлень у Росії зручно здійснювати на офіційному сайті в разі відправлень у межах Російської Федерації. А от для відстеження міжнародних поштових відправлень доцільніше використовувати безкоштовний агрегатор Posylka.net. Крім того, на нашому порталі є можливість відстежити вантажі інших транспортних компаній світу, наприклад: Aliexpress Shipping, FedEx, Deutsche Post, Israel Post тощо. Ви можете навіть не знати, яка логістична компанія займається доставкою. Якщо у вас є трек-номер, то вам легко доступний пошук поштових відправлень будь-якого поштового оператора.