Відстежити посилку Deutsche Post

Німецька поштова служба Deutsche Post наразі є найбільшою логістичною компанією у світі. Наразі вона займається доставкою поштових відправлень в всьому світі. Штат працівників Пошти Німеччини налічує 480 тисяч співробітників, які забезпечують доставку та відстеження поштових відправлень Deutsche Post. Кілька тисяч відділень і сотні центрів транспортування забезпечують безперебійну роботу поштового оператора.

Компанія постійно вдосконалюється, використовує інноваційні технології у сфері логістики, розвиває свою структуру, покращує сервіс поштових послуг. Філії сервісу є в понад 200 країнах. Свою популярність у Європі холдинг отримав завдяки оперативності працівників служб та можливості відстежити посилку з Німеччини.

Відстеження посилок Пошти Німеччини

Найбільший поштовий оператор виконує замовлення щодо доставки товарів та послуг у будь-яку точку планети. Водночас клієнт завжди може провести відстеження посилки Deutsche Post і дізнатися, на якому етапі перебуває виконання його замовлення.

Відстежити посилку з Німеччини дуже просто, навіть якщо людина вперше замовляє посилку з цієї країни. Оформляючи замовлення, дізнайтеся з чека або в інтернет-магазині трек-номер відправлення, за яким можна відслідкувати посилку «Пошти Німеччини».

Дуже зручно користуватися сайтом Posylka.net, створивши обліковий запис. Реєстрація на сайті безкоштовна. Після введення трекінг-номера замовлення можна:

дізнатися місце розташування вантажу;

уточнити час доставки;

перевірити деталі замовлення.

Крім того, на сайті можна налаштувати свою електронну пошту та отримувати сповіщення про будь-які зміни в статусі доставки від Deutsche Post. Щоб одержати текстові повідомлення від «Пошти Німеччини», можна під’єднати послугу SMS. Тоді відстеження поштового відправлення стане можливим прямо з мобільного телефону.

Крім того, наш сервіс дозволяє вводити одразу декілька трек-номерів. В будь-який зручний для вас час відстежити посилку з Німеччини за кожним номером. Якщо кожній позиції привласнити своє ім’я, то буде простіше відслідковувати.

Якщо вам потрібно відстежити вантаж з Китаю, скористайтеся онлайн-формою, щоб ввести трек-номер на Posylka.net. Веб-ресурс вас перекине на сторінку компанії China Post, Aliexpress Shipping чи іншого китайського перевізника.