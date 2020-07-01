ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ ПОЧТЫ ГЕРМАНИИ (Deutsche Post)

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Отзывы (6)
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01.07.2020
здравствуйте посылку отправили отправителю с 20июня не отслеживаетсяCY529629533DE
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23.03.2018
Хочу поделиться опытом! Нужно было сделать заказ в немецком интернет-магазине, там был только один вариант доставки — почтой Германии. Оплата прошла 16.01, на следующий день продавец уже отправил заказ и написал мне трек код. Через немецкую почту отслеживать можно у них на сайте, но мне удобнее тут было. Получила заказ на почте 3.02 в целости и сохранности.
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20.03.2018
Да то же самое, вообще между службами этими разницы не вижу, что с Германии заказ три недели шел, что с Китая. Не говорю, что все плохо, просто правда одинаковые они все.
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18.03.2018
Спасибо за качественные услуги! Сразу видно, что почта работает с немецкой точностью)) Посылку доставили очень быстро, каждый день приходили уведомления об изменениях, получать через почту германии посылку — одно удовольствие!
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15.03.2018
Родственники говорят, что по стране почтой Германии любое отправление за несколько дней доходит. Я могу только о международных пересылках сказать. Нравится отслеживание посылок dhl, тут все просто и понятно — ввел номер и узнал, где посылка. Из России в Германию посылки идет дольше, чем оттуда к нам, не знаю, с чем это связано. Обычно за пару недель доходит.
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13.03.2018
Пытаюсь отследить посылку из Германии — уже третий день пишет, что она на таможне. Такое может быть? Долго....