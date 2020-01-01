Службы доставки в Западной Европе

Как приобрести товары из стран Западной Европы и быть уверенным в качестве доставки? Онлайн-шоппинг – это не только выбор магазина и понравившейся вещи, центральным звеном выступает курьерская служба, которая будет ответственна за благополучную доставку вашего заказа. Чтобы покупки в интернете доставляли вам только положительные эмоции, а посылки всегда приходили вовремя, обратите внимание на крупнейшие службы доставки Западной Европы.

Самые ответственные почтовые службы

Говоря не только о Западной Европе, но и вообще о мировых службах доставки, в первую очередь стоит обратить внимание на DHL. Немецкая компания известна во всем мире как лидер логистических и почтовых услуг. Сотрудничает с большинством крупных европейских онлайн-магазинов. Доставка в любую страну осуществляется в срок до трех недель, трек исправно отслеживается.

Вторая по популярности западноевропейская почтовая служба - TNT Express. Офис находится в Нидерландах, компания осуществляет экспресс-доставку в более чем 200 стран мира. В распоряжении фирмы находятся 30 239 автомобилей и 50 самолетов. В страны СНГ посылки прибывают в течение 1-2 недель.

В последние годы особой популярностью стали пользоваться товары из французских онлайн-магазинов. Как правило, отправляет заказ компания La Poste – национальный почтовый оператор Франции. Скорость доставки – 3-4 недели.

Еще одна компания из Голландии зарекомендовала себя как ответственный оператор почтовой связи. Netherlands Post осуществляет качественную доставку и гарантирует сохранность груза. Посылка отслеживается только на территории страны, но с помощью Posylka.net вы можете отслеживать трек на любом этапе доставки. Среднее время доставки – 3-4 недели.

Выгодные условия доставки предлагает и Österreichische Post – почта Австрии. Посылка идет примерно две недели, по желанию клиента почта предоставляет дополнительную упаковку, обеспечивающую безопасную транспортировку заказа.

Последней по списку, но не по значимости рассмотрим Royal Mail – Королевскую Почту Великобритании. Стоимость доставки здесь будет несколько выше, особенно если речь идет об отправлении первым классом. Но зато в Западную Европу доставка посылок осуществляется в течение 3 рабочих дней, в Восточную Европу – в течение 5 рабочих дней, а в остальные страны мира – 5-7 рабочих дней. Конечно, стоит учитывать, что внутри вашей страны транспортировку осуществляет местная почтовая служба, так что окончательный срок доставки будет уже зависеть от качества ее работы.