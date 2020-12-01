Відстежити посилку УкрПошта

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку в Україні. Мережа поштової служби становить понад 11 тис. відділень у Києві, Харкові, Львові, Рівному, Луцьку, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Ужгороді, Тернополі та інших містах, селищах та селах країни. Діяльність відділень забезпечують майже 72 тисячі працівників. Компанія має один з найбільших автопарків, а це 3,5 тис. автівок. Наразі клієнти «Укрпошти» можуть отримати 50 послуг.

З 1947 року компанія є членом Всесвітнього поштового союзу (ВПС), пізніше приєдналася до Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop та Регіональної співдружності у галузі зв’язку.

Як самостійна господарська одиниця ПАТ «Укрпошта» функціонує з 1994 року. Тоді в її структуру увійшло 26 поштамтів, 54 міських та 483 районних вузли поштового зв’язку, 11875 сільських відділень, 98 пересувних відділень, 204 пункти поштового зв’язку.

У 1999 році об’єднання поштового зв’язку було реорганізоване в унітарне підприємство — Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», разом з цим відбулося оновлення індексації в країні.