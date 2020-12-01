Відстежити посилку УкрПошта

УкрПошта http://www.ukrposhta.com
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    0 800 300 545
  • Рейтинг
  • Середній термін доставки посилки
    6 днів
Терміни доставки посилок УкрПошта
  • 0-14 днів

  • 15-45 днів

  • 46-90 днів

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Укрпошта — Національний оператор поштового зв’язку

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку в Україні. Мережа поштової служби становить понад 11 тис. відділень у Києві, Харкові, Львові, Рівному, Луцьку, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Ужгороді, Тернополі та інших містах, селищах та селах країни. Діяльність відділень забезпечують майже 72 тисячі працівників. Компанія має один з найбільших автопарків, а це 3,5 тис. автівок. Наразі клієнти «Укрпошти» можуть отримати 50 послуг.

Історія Укрпошти

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку в Україні. Мережа поштової служби становить понад 11 тис. відділень у Києві, Харкові, Львові, Рівному, Луцьку, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Ужгороді, Тернополі та інших містах, селищах та селах країни. Діяльність відділень забезпечують майже 72 тисячі працівників. Компанія має один з найбільших автопарків, а це 3,5 тис. автівок. Наразі клієнти «Укрпошти» можуть отримати 50 послуг.

З 1947 року компанія є членом Всесвітнього поштового союзу (ВПС), пізніше приєдналася до Асоціації європейських державних поштових операторів PostEurop та Регіональної співдружності у галузі зв’язку.

Як самостійна господарська одиниця ПАТ «Укрпошта» функціонує з 1994 року. Тоді в її структуру увійшло 26 поштамтів, 54 міських та 483 районних вузли поштового зв’язку, 11875 сільських відділень, 98 пересувних відділень, 204 пункти поштового зв’язку.

У 1999 році об’єднання поштового зв’язку було реорганізоване в унітарне підприємство — Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», разом з цим відбулося оновлення індексації в країні.

У 2017 році державна компанія була реорганізована в публічне акціонерне товариство. І вже на початок 2018 року Ukrposhta відправила:

  • 186,5 млн листів;
  • 21,1 млн посилок;
  • 2,9 млн відправлень з оголошеною вартістю.

А також виплачено

  • 10,3 млн поштових переказів
  • 68,2 млн пенсій та соціальної допомоги.

Свою місію головна пошта України вбачає в тому, щоб споживачі мали доступ до високоякісних поштових, фінансових та інших послуг.

Як відстежити посилку Укрпошти?

Щоб відстежити відправлення «Укрпошти», необхідно виконати кілька кроків:

  • зайдіть на сервіс відстеження посилок Posylka.net;
  • на головній сторінці сайту введіть у поле пошуку трек номер експрес-накладної (ТТН, або трек-код);
  • натисніть Пошук.

В онлайн-режимі система почне шукати ваше відправлення, а вся актуальна інформація швидко з’явиться на екрані.

На нашому сервісі можна перевірити відправлення не лише Ukrposhta, а й інших перевізників, таких як Нова пошта, Ін Тайм, USPS, DHL тощо. На сайті зібрано понад 600 поштових компаній світу.

Також ви можете завантажити мобільний додаток нашого сервісу в Google Play та APP Store, щоб лише один раз ввести номер ТТН, а потім отримувати актуальні повідомлення про зміни у статусі вашого відправлення на смартфон.

Що таке трек-номер?

Трек-номер або трек-код — це унікальний номер, за допомогою якого можна ідентифікувати поштове відправлення. Номер присвоюється під час реєстрації посилки у системі поштової компанії (у відділенні або на сайті, в особистому кабінеті користувача). За цим номером можна легко відстежити посилку в будь-якому місці земної кулі.

Кожна поштова компанія, у тому числі й «Укрпошта», мають власні зразки трек-номерів, завдяки яким можна відстежити посилку.

Всі відправлення, які пересилаються національним поштовим оператором в межах України, містять в собі 13 цифр, наприклад:

3760067409170
Варто пам’ятати, що номер декларації, або номер ТТН — це той самий трек-код, завдяки якому сервіс швидко знаходить відправлення.

Трек-коди міжнародних посилок теж складаються з 13 символів, серед яких 4 літери (по дві на початку і в кінці) та 9 цифр.

XXXXXXXXXXXXX

Вигляд номерів міжнародних відправлень «Укрпошти»

  • невеликий пакет — Rx123456785UA;
  • звичайна посилка — Cx123456785UA.

Дві останні літери у номері вказують на країну відправлення посилки:

  • RR006479633RU — Росія;
  • RR365547978PL — Польща.

Де знайти трек-номер Укрпошти?

Знайти його можна на чеку, який відправнику віддає оператор після сплати послуги доставки.

Трек-номер Ukrposhta присвоюється лише рекомендованим листам і бандеролям, а також посилкам та вантажам від 30 кг.

Якщо ж ви замовляєте відправлення онлайн і чекаєте приїзд кур’єра для забору посилки, то трек-номер для її відстеження з’явиться у вашому особистому кабінеті.

Важливо відмітити, що простим листам і бандеролям не присвоюють трек номер, тому відстежити їх неможливо.

Чому не відстежується посилка Укрпошти?

Якщо відправлення Ukrposhta не відстежується, можуть бути такі причини:

  • пройшло замало часу після реєстрації посилки;
  • ваша посилка ще не прийшла в Україну (для міжнародних відправлень);
  • помилково був введений номер в поле пошуку (спробуйте ще раз);
  • неправильно вибраний перевізник.

Остання причина часто трапляється, коли замовник послуги не знає, якою саме поштою доставляється товар і намагається знайти вантаж на офіційному сайті Укрпошти. В такому разі завжди краще користуватися сайтом-агрегатором Posylka.net, де зібрані усі найвідоміші поштові служби світу. Система одразу перекине на сторінку того перевізника, який доставляє ваше відправлення.

Як дізнатися, де посилка за прізвищем отримувача?

На жаль, «Укрпошта» не дозволяє відслідкувати посилки за прізвищем отримувача. Щодня компанія пересилає дуже велику кількість відправлень, і найдоступніший спосіб їх пошуку в системі — це уніфікований трек номер. Тому знайти посилку можна лише за цим номером.

Як знайти замовлення за номером телефону?

Знайти замовлення, за номером телефону також неможливо. Пошук доступний лише за трек-номером.

Як відстежити рекомендований лист та грошовий переказ Укрпошти?

Рекомендовані листи можна відстежити на сайті Posylka.net, офіційному сайті компанії, через мобільний додаток, або чат-бот у месенджерах.

Грошові перекази простежити неможливо, тому що вони не мають номеру ТТН.

Послуги Укрпошти

Національний поштовий оператор надає поштові та фінансові послуги, а також має онлайн-сервіси.

Укрпошта Експрес

Ви можете пересилати відправлення вагою від 0,25 кг до 30 кг у найкоротші строки. Вартість Експрес-доставки залежить від відстані.

Послуга дозволяє:

  • обрати того, хто буде оплачувати посилку — відправник чи отримувач;
  • пересилати відправлення, не відвідуючи відділення: адресна доставка та кур’єрський забір;
  • отримувати посилки вартістю до 50 000 грн післяплатою;
  • не сплачувати додатково за оголошену вартість та SMS/Viber-повідомлення отримувачу

Є можливість придбати експрес-бокс (картонну коробку). Вартість доставки входить у ціну Ukrposhta Ekspres box:

  • 0,25 кг — 23 грн;
  • 1 кг — 29 грн;
  • 5 кг — 38 грн.
З Експрес-доставкою ваш товар буде йти до 2-х днів у межах області, та від 3-х — в межах України, якщо ви встигнете оформити відправлення до 14:00 год.

Доставка за кордон

Через Ukrposhta можна відправляти посилки у 230 країн світу. Адже перевізник є членом Всесвітнього поштового союзу та співпрацює зі 192 національними поштовими операторами. Товари доставляються наземним і повітряним транспортом.

Для відправлення приймаються:

  • листи — до 2 кг;
  • дрібні пакети — до 2 кг;
  • бандеролі — до 5 кг;
  • посилки — до 30 кг.

Оформити експорт товару та доставку за кордон можна з будь-якого відділення компанії.

Більше інформації щодо цієї послуги можна знайти на сайті Ukrposhta.

Лист, поштова картка

Листи та поштові картки через Ukrposhta можна відправити в будь-який куточок світу. Листи надсилаються у конвертах, картки оформлюються на спеціальних бланках і є відкритими письмовими повідомленнями. На листі та картці обов’язково повинні бути наклеєні поштові марки, які свідчать про оплату послуги.

Ви можете відправити простий або рекомендований лист/поштову картку, а також лист з оголошеною цінністю за межі України. Простий лист достатньо вкласти в конверт з маркою та вкинути його у спеціальну скриньку для листів.

Рекомендовані та листи з оголошеною цінністю потрібно принести у відділення та віддати оператору. Під час реєстрації такі листи отримують трек-номери, тому їх можна відстежити.

Додаткові послуги:

  • SMS-підтвердження про вручення;
  • повідомлення про вручення;
  • доставка кур’єром (з посильним).

Бандероль

В бандеролі пересилаються книги, документи, канцелярська та фотопродукція. Відправлення пакується у спеціальні конверти, коробки, поліетиленову плівку, крафтовий папір.

На просту бандероль наклеюють марки. Якщо розміри дозволяють, відправлення можна залишити у поштовій скриньці. Якщо габарити не дозволяють цього зробити, бандероль віддають оператору у відділенні.

Щоб відправити рекомендовану бандероль або бандероль з оголошеною цінністю, потрібно звернутися до оператора або замовити кур’єра. Такому відправленню присвоюється трек-код, і ви зможете його відслідкувати у системі. Додатково замовляється послуга підтвердження про вручення через SMS та кур’єрська доставка.

Фінансові послуги

Ukrposhta надає фінансові послуги. До них належать грошові перекази:

  • з картки додому;
  • з картки до відділення;
  • з картки на картку;
  • міжнародні поштові;
  • внутрішні поштові.

Крім того, клієнти можуть також скористатися сервісом міжнародних та внутрішніх платіжних систем, оплатити послуги онлайн, отримати соціальні виплати, пенсії. У відділенні Ukrposhta можна зняти готівку через POS-термінали та замовити послуги страхування.

Онлайн-сервіси

Клієнти українського національного оператора поштового зв’язку можуть також скористатися такими онлайн-сервісами:

  • мобільний додаток — дозволяє оформлювати, відстежувати відправлення, розраховувати вартість посилки, переказувати кошти, шукати відділення та індекси;
  • чат-бот — використовується у месенджерах Viber, Telegram та Facebook Messenger; крім послуг, які можна отримати в мобільному застосунку, дозволяє спілкуватися з оператором;
  • особистий кабінет — крім основних послуг, клієнти можуть отримати знижки.

Секограма

Для людей, які мають вади зору, Ukrposhta пропонує секограму. Такі відправлення можуть надсилатися закладами та організаціями на адресу сліпих. Максимальна вага секограми — 7 кг. Можна замовити просту секограму, що не матиме трек-коду і не буде відстежуватись. Рекомендовану секограму потрібно передати оператору у відділенні. Їй присвоюється номер ТТН, який дозволить шукати відправлення під час транспортування.

Укрпошта SmartBox

«Укрпошта SmartBox» пропонує цілий комплекс унікальних послуг за єдиною ціною. Вам не потрібно платити окремо за вагу, відстань чи габарити посилки, стояти у черзі та спілкуватися з оператором. Достатньо купити смартбокси за вибраним тарифом та залишати коробку прямо у відділенні. Оформити послугу можна онлайн в особистому кабінеті на сайті компанії.

Ви можете замовити до 500 спеціальних коробок, вартість яких стартує від 35 грн/шт. Крім того, послуга «Укрпошта SmartBox» передбачає відстеження відправлення через чат-бот та SMS-повідомлення.

Укрпошта Стандарт

Економний варіант доставки будь-якого відправлення. Вартість залежить від відстані та ваги посилки. Переваги Стандарт-доставки:

  • низькі ціни — 18,2 грн;
  • оформляються з оголошеною цінністю;
  • можна відправляти від 100 г;
  • доставка у найвіддаленіші куточки України.

До запитання

Доставка «До запитання» або на склад означає, що відправлення прибуде на адресу відділення поштового зв’язку або дільницю кур’єрської доставки. Звідти отримувач сам забирає свій вантаж. Послуга доступна для всіх тарифних пакетів.

Митно-брокерські послуги

Послуга надається корпоративним клієнтам і містить в собі консультації щодо питань:

  • митного оформлення (перелік документів);
  • нетарифного регулювання (видача дозволів, сертифікатів, висновків).

Компанія допомагає також підібрати коди товарів відповідно до УКТЗЕД.

Для отримання сервісу необхідно відправити лист на адресу customs-broker@ukrposhta.ua, або зателефонувати за номером +38(098)786-16-60

Відправлення масою понад 30 кг

Наразі можна замовити транспортування вантажів масою від 30 до 550 кг. Відправлення приймаються на палетах.

Максимальні розміри вантажу:

  • палети — до 120 см × 80 см;
  • висота товару — 180 см.
Замовити послугу можна за номером контакт-центру 0 800 300 545
Більше деталей на сайті.

Кур’єрська доставка

Якщо немає часу, щоб оформити чи забрати відправлення у відділенні, ви можете замовити послуги кур’єра. Сервіс доступний для всіх тарифних пакетів.

Для замовлення кур’єра онлайн перейдіть у розділ Кур’єрська доставка на сайті компанії та заповніть спеціальну форму. Можна зателефонувати у контакт-центр. Додаткова інформація про сервіс міститься на сайті перевізника.

Упакування

Будь-яке відправлення повинно бути надійно упаковане. Для цього використовуються конверти, коробки, крафтовий папір, поліетиленова плівка. Однак можна придбати готові пакувальні матеріали:

Вид упаковки Габарити, вага
Коробки

від 0,3 до 30 кг
Конверт

від 114 × 162 мм до 229 × 324 мм
Конверт з крафтового паперу

229 × 324 × 40 мм
Поліетиленовий пакет з клапаном та силіконовою стрічкою

від 190 × 240 мм до 400 × 580 мм
Пакети з повітряною вставкою

від 100 × 165 мм до 350 × 470 мм
Повітряно-бульбашкова плівка

1000 × 1000 мм
Мішок поліпропіленовий

105 × 55 мм
Пакет «Майка»

300 (2 × 75) × 500, 18 мкм
450 (2 × 90) × 700, 25 мкм

Усі пакувальні матеріали, крім повітряно-бульбашкової плівки, мішків та пакетів «Майка», можна придбати у роздріб та оптом (від 500 або 5000 шт.).

Доставка з інтернет-магазинів

Купувати в інтернет-магазинах можна з будь-якого куточка України: Ukrposhta доставить ваш товар навіть у найвіддаленіші села. До того ж багато торговельних майданчиків пропонують безкоштовну доставку «Укрпошти». Повний перелік онлайн-магазинів можна знайти на офіційному сайті компанії.

Як знайти найближче поштове відділення?

Перейдіть у розділ «Послуги» на сторінку «Знайти відділення», потім виберіть потрібний формат пошуку:

  • за індексом — потрібно ввести індекс;
  • за регіоном — потрібно ввести назву країни, регіон, місто.
На екрані з’явиться адреса, контакти, графік роботи відділення.

Як дізнатися свій поштовий індекс?

Перейдіть у Довідник індексів та виберіть країну, регіон місто. Система автоматично визначає індекс вказаної адреси. Якщо вам відомий лише індекс, за ним також можна знайти відповідну адресу. Пошук доступний для України, Білорусі, Росії, Казахстану.

Аналогічним способом можна знайти індекс і на офіційному сайті Ukrposhta.

В розділі «Послуги» → «Знайти індекс»

Як відправити посилку Укрпоштою?

Щоб відправити посилку через Ukrposhta, потрібно звернутися з нею до будь-якого відділення компанії, або заповнити на сайті онлайн-форму виклика кур’єра. Відправлення вантажу понад 30 кг замовляють за телефоном гарячої лінії.

Для оформлення відправлення необхідно знати індекс та адресу отримувача.

Запакувати товар можна самостійно, або придбати готову упаковку в оператора у відділенні.

Під час відправлення зазначте таку інформацію:

  • тип послуги: експрес, стандарт, SmartBox;
  • вага, габарити посилки;
  • оголошену цінність;
  • хто буде оплачувати посилку;
  • дані про відправника та отримувача.

Як підписати посилку?

Аби посилка швидше дійшла, її треба підписати розбірливим почерком. У правій нижній частині зазначається:

  • прізвище, ім’я, по батькові людини, якій надсилаєте посилку;
  • вулиця, номер будинку та квартири;
  • населений пункт (місто, селище, село);
  • район та область (якщо необхідно);
  • індекс;
  • країна.

Посилки, що надсилаються в межах України, підписуються українською мовою. Міжнародні відправлення — мовою країни отримувача або латинськими літерами. При чому назва країни повинна бути написана також і українською мовою великими літерами.

У такому ж самому порядку необхідно написати інформацію про відправника. Дані пишуться у верхній лівій частині лицьової сторони відправлення.

Якщо відправлення призначається юридичній особі, потрібно вказати повністю назву компанії/організації/підприємства, посаду, прізвище та ім’я керівника.

Як запакувати посилку?

Відправник може сам вибирати тип пакування свого відправлення. Проте пам’ятайте, що упаковка повинна забезпечити цілісність товару, який пересилається. Для пакування можна використовувати конверти, ящики, плівку, мішки, футляри тощо. Для скляних предметів, рідких та порошкоподібних речовин, хутра, живих організмів тощо потрібно використовувати спеціальні пакувальні матеріали. Більше подробиць щодо пакування товарів можна знайти на веб-ресурсі Ukrposhta.

Як підписати конверт та поштову картку?

Листівки та конверти підписуються розбірливим почерком. У нижній правій частині потрібно написати прізвище, ім’я одержувача, його адресу (вулиця, номер будинку, квартири, населений пункт, район, область), індекс та країну (українською мовою).

Листи за кордон підписуються латинськими літерами та арабськими цифрами. Якщо на конверті використовується мова країни призначення, треба продублювати назву країни українською мовою.

У верхньому лівому кутку на лицьовій стороні конверту пишуть адресу відправника: ПІБ, вулиця, номер будинку/квартири, населений пункт, район, область, індекс, країна.

Зразок заповнення конверту можна завжди знайти у поштовому відділенні.

Які строки доставки Укрпошти?

Для різних видів відправлень встановлені свої терміни доставки.

Вид відправлення В межах населеного пункту, днів В межах області та між обласними центрами, днів В межах району та між районами, днів В межах України, днів
Листи, бандеролі з оголошеною цінністю, посилки 4 5 6 7
Пріоритетна проста письмова кореспонденція 2 2 3 4
Проста письмова кореспонденція 3 4 5 6

Як дізнатися вартість посилки чи листа?

Вартість доставки будь-якого відправлення можна дізнатися за допомогою онлайн-сервісу «Калькулятор».

Зайдіть на сторінку сервісу та виконайте наступні дії:

  1. Вкажіть, куди плануєте надсилати відправлення: в межах України чи за кордон
  2. Зазначте точки маршруту: з якого міста в яке.
  3. Виберіть тип відправлення: посилку чи лист.
  4. Вкажіть розміри та вагу відправлення.
  5. Якщо планується післяплата, вкажіть її суму.
  6. Відзначте, за бажанням, додаткові послуги: виклик кур'єра, доставка кур'єром, СМС про отримання.
  7. Натисніть «Розрахувати вартість».
На екрані з’явиться орієнтовна сума доставки. Щоб дізнати точну вартість послуги, рекомендується вказати індекси.

Як можна отримати посилку?

Існує три варіанти отримання посилок «Укрпошти»:

  • у відділенні — потрібно звернутися особисто;
  • через кур’єра — потрібно заповнити форму на сайті та замовити послугу.

Щоб забрати своє відправлення у працівника компанії, необхідно підготувати документ, що підтверджує особу, а також гроші, якщо доставку оплачує отримувач.

Якщо потрібно отримати посилку з-за кордону, на яку нарахували митні платежі, потрібно також сплатити їх.

Які документи необхідні для отримання посилки?

Щоб забрати свою посилку в оператора або кур’єра Ukrposhta, необхідно мати з собою один з документів, що посвідчують особу, наприклад:

  • український або закордонний паспорт;
  • військовий квиток;
  • водійські права;
  • студентський квиток;
  • пенсійне посвідчення тощо.

Хто може отримати поштове відправлення/поштовий переказ, окрім адресата (отримувача)?

Отримувач може надати право забрати посилку або поштовий переказ іншій особі за довіреністю. Документ оформлюється відповідно до чинного законодавства. Відправлення, які пересилались за тарифами «Стандарт» та «Економ» з оголошеною цінністю до 300 грн, можуть забрати члени родини отримувача. Однак для цього необхідно показати працівнику компанії документ, що підтверджує родинний зв’язок.

Скільки днів зберігається посилка на Укрпошті?

З моменту прибуття у відділення посилка зберігається 30 діб. Перші 5 діб відправлення зберігається безкоштовно, а потім нараховується плата за послугу зберігання. Після того, як термін зберігання закінчився, посилка відправляється відправнику.

Аби отримувач міг вчасно забрати свій вантаж, працівники компанії повідомляють адресату про те, що посилка прибула у відділення. Для цього у поштову скриньку отримувачу надсилаються письмові повідомлення. З цим повідомленням можна звернутися у відділення та отримати посилку.

Чи можна переказ/посилку/бандероль переадресувати на іншу адресу?

Можна, усі відправлення, крім посилок EMS. Однак для цього потрібно звернутися у відділення з відповідною заявою. Плата за переадресацію нараховується окремо.

Які поштові відправлення доставляються через абонентську поштову скриньку?

Через абонентську скриньку доставляються:

  • прості поштові відправлення;
  • повідомлення про прибуття поштових відправлень та переказів, що прибувають у відділення;
  • повторні повідомлення про прибуття вантажу та рекомендованих листів і бандеролей;
  • періодика.

Як повернути посилку назад?

Кожен отримувач має право відмовитися від посилки, яка прийшли на його ім’я. Тоді відправник повинен звернутися із заявою до оператора відділення та сплатити додаткові послуги. Посилка також буде повернена відправнику після того, як закінчиться термін зберігання відправлення у відділенні

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Якщо вам потрібно повернути свій вантаж з-за кордону, ви повинні написати у відділенні заяву. Однак цей документ приймають не всі країни. Повернути посилку ви зможете з Росії, Аргентини, Пакистану, Китаю, Ізраїлю, Швейцарії, Мексики, Німеччини, Чехії, Лівану, Франції, Норвегії.

А от Австралія, Австрія, США, Канада, Великобританія, Гонконг, Данія, Фінляндія, Швеція таку заяву не приймають.

Додаткову інформацію про послугу можна дізнатися на офіційному сайті поштового оператора.

Які товари не можна пересилати поштою?

Ukrposhta не буде пересилати товари, заборонені чинним законодавством України. До таких предметів належать:

  • холодна та вогнепальна зброя, її частини, боєприпаси;
  • вибухові речовини та вироби, що спричиняють нервово-паралітичні розлади, сльозоточивість тощо;
  • отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті та інші гази;
  • отруйні та сильнодіючі речовини;
  • їдкі, корозійні та радіоактивні речовини;
  • інфекційні речовини;
  • військові товари;
  • порнографічні товари;
  • останки людей та тварин;
  • наркотики та психотропні речовини;
  • алкоголь та тютюнові вироби;
  • тварини тощо.
Повний перелік заборонених товарів містить на сайті перевізника.

Ви можете також ознайомитися з умовами перевезення товарів до інших країн. Для цього скористайтеся онлайн-формою. Виберіть країну, групу та категорію товарів. Сервіс запропонує ознайомитися із загальними умовами перевезення будь-якого товару.

Укрпошта втратила посилку: що робити?

Якщо ваш товар був втрачений, потрібно звернутися у відділення до працівника компанії із заявою на розшук. Таку заяву має писати відправник. Подати документ можна онлайн через особистий кабінет. До заяви необхідно додати копію або фото чека.

Заява подається протягом 6 місяців з моменту реєстрації посилки у системі поштової служби.

Послуга доступна лише для міжнародних відправлень.

Як зв’язатися з Укрпоштою?

Зв’язатися з Ukrposhta можна кількома способами:

  • зателефонувати за номером гарячої лінії контакт-центру
  • написати лист на електронну адресу
  • відправити повідомлення у соціальних мережах компанії: Фейсбук, Інстаграм;
  • написати звернення у чаті Viber.
0 800 300 545 Номер гарячої лінії контакт-центру
ukrposhta@ukrposhta.ua Электронна адреса

Графік роботи Укрпошти

Усі відділення компанії працюють за індивідуальними графіками, більшість з них гнучкі та подовжені спеціально для того, щоб послуги були максимально доступними кожному клієнту.

Дізнатися точні години роботи потрібного вам відділення можна на офіційному сайті.