Відстежити посилку УкрПошта

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку в Україні. Мережа поштової служби
становить понад 11 тис. відділень у Києві, Харкові, Львові, Рівному, Луцьку, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Ужгороді, Тернополі та
інших містах, селищах та селах країни. Діяльність відділень забезпечують майже 72 тисячі працівників. Компанія має один з
найбільших автопарків, а це 3,5 тис. автівок. Наразі клієнти «Укрпошти» можуть отримати 50 послуг.
З 1947 року компанія є членом Всесвітнього поштового союзу (ВПС), пізніше приєдналася до Асоціації європейських державних
поштових операторів PostEurop та Регіональної співдружності у галузі зв’язку.
Як самостійна господарська одиниця ПАТ «Укрпошта» функціонує з 1994 року. Тоді в її структуру увійшло 26 поштамтів, 54
міських та 483 районних вузли поштового зв’язку, 11875 сільських відділень, 98 пересувних відділень, 204 пункти поштового
зв’язку.
У 1999 році об’єднання поштового зв’язку було реорганізоване в унітарне підприємство — Українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта», разом з цим відбулося оновлення індексації в країні.
У 2017 році державна компанія була реорганізована в публічне акціонерне товариство. І вже на початок 2018 року Ukrposhta
відправила:
- 186,5 млн листів;
- 21,1 млн посилок;
- 2,9 млн відправлень з оголошеною вартістю.
А також виплачено
- 10,3 млн поштових переказів
- 68,2 млн пенсій та соціальної допомоги.
Свою місію головна пошта України вбачає в тому, щоб споживачі мали доступ до високоякісних поштових, фінансових та інших
послуг.