Отслеживание отправлений — Почта России

Очень удобно забил номер у в курсе где твой заказ. Только не понятно что делает товар в Москве по 20 дней или как работают в России в Казанском цеху лежит товар с 02.12 и только 13.01 начали заниматься дальше товаром, а при этом ссылались, что в России товара нету, конечно отслеживания это хорошо, но ещё бы и работали побыстрее, а не так долго. Даже пройдешь на почту 656060 товара нету ни по адресу ни по фамилии, номер тогда находят. А если товар не отслеживается, вот так и ждем, неделями хотя товар уже на почте. Хотя обслуживания, нормальное, делаю быстро и проездной покупаю довольна.