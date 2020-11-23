Отслеживание отправлений — Почта России

Почта России https://www.pochta.ru
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Почта России – это национальная почтовая служба Российской Федерации, которая оказывает следующие услуги:

  • отправка писем, бандеролей и посылок с присвоением трекерного номера и возможностью отследить посылку Почты России;
  • отправка бесплатных почтовых отправлений без отслеживания;
  • денежные переводы и мн.др.

Оформление почтовых отправлений онлайн и экспресс-служба EMS значительно ускоряют пересылку, а отслеживание дает возможность вовремя подать заявку на розыск отправления.

Способы отслеживания посылок Почты России

Отследить посылки Почты России можно любым удобным способом:

  • по телефону: отправления без регистрации (фиксируется только по прибытии);
  • на сайте Почты России: можно отследить посылки с Алиэкспресс и Джум, но не во всех пунктах по пути следования;
  • посредством введения трек номера в специальное окно на сайте Почты России или иного поисковика.

Удобнее всего воспользоваться агрегатором Posylka.net, где отслеживание ведется по всем странам мира, информация поступает круглосуточно в онлайн-режиме, сайт работает без сбоев. Отслеживать одновременно можно до 30-ти отправлений любого вида.

Отслеживание посылок Почты России по номеру заказа

Отслеживание посылок Почты России можно осуществить по трек-номеру или номеру заказа, посредством ввода идентификатора в специальное окно. Важно помнить, что отследить можно только зарегистрированное отправление. Можно зарегистрироваться в личном кабинете Почты России и получать уведомления, это применимо для всех стран, которые подключены к системе.

Как отследить посылку Почты России без идентификатора

Посылки без трека отследить нельзя. Узнать, прибыла ли посылка, можно по телефону или в ближайшем почтовом отделении. Если прошло более 10 дней с момента предполагаемого прибытия — рекомендуется подать в розыск.

Как отследить заказное письмо Почты России

Заказное письмо — это ценные бумаги, важная корреспонденция или документы, отправленные после осуществления регистрации (допустимый вес отправлений по России до 100 гр., за границу до 2 кг). Такое почтовое отправление можно отследить по трек-номеру.

Сколько дней хранится посылка или письмо

Сроки хранения почтового отправления разнятся:

  • 30 дней могут храниться: письма, почтовые переводы, мелкие международные отправления;
  • 15 дней — все остальные отправления;
  • 7 дней — судебные письма.

Срок хранения можно продлить, осуществляется это при помощи платной услуги по письменному заявлению получателя. Во избежание потери отправления необходимо своевременное отслеживание почтовых отправлений.

Как отследить международную посылку Почты России

Международные посылки Почты России можно отследить в следующих случаях:

  • груз принят к отправке;
  • доставлен в отделение почты получателя;
  • получен адресатом.

Международную посылку Почты России можно отследить по трек-номеру, который имеет следующий вид:

  • RX000000000CN – посылки из Китая;
  • ZA000000000LV и ZA000000000NK – совместный канал Почты России и Aliexpress;
  • ZJ000000000NK – это канал Почты России с Joom.

Остальные номера следует отслеживать иными способами, например, через агрегатор Posylka.net, где информация обо всех пунктах на маршруте следования поступает круглосуточно онлайн в личный кабинет. Также этот сервис дает возможность бесплатно подключить уведомления на личный электронный почтовый ящик.

Как узнать, через сколько дней придет посылка

Узнать, через сколько дней придет посылка, можно при оформлении груза к отправке. Если посылка задерживается, необходимо начинать поиск почтовых отправлений через официальный сайт Почты России.

Как отправлять посылки Почтой России

Отправка посылок Почтой России значительно упростилась за последние несколько лет, как и почтовое отслеживание, но некоторые условия остались неизменными:

  • необходимо заполнить адрес получателя и отправителя;
  • указать вес;
  • выбрать способ доставки;
  • указать ценность;
  • составить опись вложений, если это необходимо (в почтовом отделении);
  • оформить отправку наложенным платежом;
  • на хрупкие грузы поставить отметку «осторожно».

Полностью оформленную посылку можно передать курьеру почты, либо оформить отправку груза в отделении лично.

Как отправить посылку без очереди

Посылки для отправки без очереди оформляются в официальном приложении Почты России или через личный кабинет и обязательно оплачиваются онлайн. Такую посылку также можно отследить по трек-номеру.

Как упаковать и отправить посылку?

Упаковать посылку рекомендуется в плотный почтовый полиэтиленовый пакет, либо в коробку. Заклеенный груз необходимо опечатать, оставив место для адресного ярлыка. После опечатывания посылку взвешивают. Бланк наклеивается посредине вверху упаковки, поверх опечатывания. На посылки, оформленные онлайн, приходит уведомление и ссылка на электронный чек. Проследить посылку можно как и любое зарегистрированное отправление.

Как отправлять и получать бандероли

Максимальный разрешенный вес бандероли равен 5 кг, ее отправка не составляет труда. Для этого необходимо:

  • поместить содержимое в упаковку;
  • заполнить ярлык (ф. 7-П) и таможенную декларацию, если выполняется отправка за пределы Российской федерации (CN 22);
  • передать заполненные бланки и бандероль сотрудникам в почтовом отделении.

Получить бандероль можно в отделении или заказать доставку.

Дополнительные услуги

Перечень дополнительных услуг Почты России довольно универсален:

  • опись вложения (заверенная сотрудниками почты);
  • наложенный платеж (с оплатой получателем);
  • объявленная ценность (страхование почтового отправления);
  • смс-уведомление о прибытии письма, а также о получении адресатом (только для писем, пересылаемых внутри России);
  • с уведомлением о вручении (бланк с росписью получателя пересылается отправителю).

Отслеживание по трек-номеру доступно для посылок как с дополнительными услугами, так и без таковых.

Наложенный платеж

Наложенный платеж — это сумма стоимости доставки, которую оплачивает получатель. Такие отправления необходимо регистрировать и указывать ценность в рублях.

Отправления наложенным платежом доступны для посылок по России и ближайшему зарубежью, отслеживание посылок по России доступно на сайте.

Доставка на дом

Доставку на дом отправлений весом до 2 кг можно заказать по телефону с момента прибытия груза в почтовое отделение получателя. В Москве и Петербурге доступна услуга онлайн-заказа.

Что такое экспресс-посылка и экспресс-письмо

Экспресс отправления EMS — это срочные посылки и письма с курьерской доставкой от двери отправителя до двери получателя. Доступны к заказу и дополнительные услуги, о них нужно сообщить курьеру перед отправкой. Срок и стоимость доставки рассчитывается онлайн, через почтовый калькулятор. Можно отследить почтовое отправление по трек-номеру.

Полное отслеживание посылок Почты России удобно осуществлять на официальном сайте в случае отправлений внутри Российской Федерации, в то время как для отслеживания международных отправлений целесообразнее использовать бесплатный агрегатор Posylka.net.

Контакты - Почта России

Номер телефона: 8-800-1-000-000 (звонок бесплатный).

Адрес: 131000, Москва, Варшавское шоссе, 37.