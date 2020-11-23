Отслеживание отправлений — Почта России

-
0-14 дней
-
15-45 дней
-
46-90 дней
-
90+ дней
Отзывы (133)
-
23.11.2020
Я заказала 5 больших боксов на 56 ячеек , то есть уже понятно что посылка обьёмная . Трек LC237020851CN . Проверяла на многих сайтах где посылка и везде пишут : пришла 31 октября в пункт выдачи. Тогда почему я её не могу найти до сих пор?! Что мне делать ? На Али открыла спор но его закрыли в пользу продавца.А стоит эта посылка более 2000 рублей.Что мне делать?
-
20.03.2020
Из Белгородской области до Рязанской области за 5 дней Супер ++++++++ СПАСИБО
-
13.03.2020
хоть медленно но аерно....
-
29.02.2020
Спасибо. Все очень удобно
-
17.02.2020
Спасибо за вашу работу,все четко и понятно!
-
14.02.2020
Благодарю за быстро доставленную посылку! Очень понравилась услуга когда приходит СМС . что посылка отправлена и получена адресатом. БЛАГОДАРЮ!!!
-
06.02.2020
Пока довольна
-
19.01.2020
Очень удобно забил номер у в курсе где твой заказ. Только не понятно что делает товар в Москве по 20 дней или как работают в России в Казанском цеху лежит товар с 02.12 и только 13.01 начали заниматься дальше товаром, а при этом ссылались, что в России товара нету, конечно отслеживания это хорошо, но ещё бы и работали побыстрее, а не так долго. Даже пройдешь на почту 656060 товара нету ни по адресу ни по фамилии, номер тогда находят. А если товар не отслеживается, вот так и ждем, неделями хотя товар уже на почте. Хотя обслуживания, нормальное, делаю быстро и проездной покупаю довольна.
-
27.01.2020
sdf
-
17.01.2020
Большое спасибо девочкам, которые работают на почте в Братске (отделение 665776) за вашу работу, терпение и отзывчивость. Всегда вовремя получаем посылки, которые пришли. Всегда в целости сохранности. Еще раз спасибо вам, я не знаю, что бы мы без вас делали
-
13.01.2020
Респект почте России. Омск-Москва на 4ый день получили посылку с доставкой на дом.