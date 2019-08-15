Отследить посылку Казпочта (Kazpost)

Отзывы
-
15.08.2019
ОТВРАТИТЕЛЬНО! Прочитали улицу неправильно, которую я написала правильно! не умеют читать даже! теперь отказываются доставлять. за что я платила деньги? не доставят в течении 2дней, пойду в суд.
-
26.04.2019
не верьте, что доставляют жд. транспортом, доставка производится на лошадях, как в старину, да еще и спят усталые почтальоны в пунктах сортировки!!!
-
24.03.2019
Отвратительно работает Каз.почта моя посылка RP197798022CN с 28.02.19 пришла Алматы Первомайский участок по обработке международной почты 220096 и уже почти месяц без движения, потеряли и искать не хотят. Ждите еще месяц и потом обращайтесь к продавцу, а он в чем виноват, если наши работники потеряли и отказываются искать.
-
26.02.2019
Поснму пасылка не отслеживается как прибыла в Казахстан.пункт передвижения неизвестен .СМС извищений Нет -почему.? Все плохо
-
26.02.2019
Пасылки уходят не ведома куда.тобиш не по пункту назначения оплата за доставку изьята а тоставка не осуществилась.Казахский народ хватит грабить народ-простой.мелкие пакеты не доходят и не найдеш концов.Грабеш просто зачем заранее деньки платят за доставку.Срочно принять меры -у аас что рабочие СУДИМЫЕ?
-
26.02.2019
Казпочта приняла посылку из Китая 3 февраля. Сегодня 26 февраля. Вы что пешком несете эту гребанную посылку???
-
25.02.2019
Уважаемые работники отдела сортировки в городе Павлодар по ул Привокзальная д 1. Прошу Вас отправьте мою посылку CC160123509KZ пожалуйста. Она у вас очень долго задержалась 14 дней.
-
25.02.2019
Статусы обновили и что толку. Как лежала моя посылка с трек номеромCC160123509KZ в Павлодаре так и лежит 13 суток. Когда отправлять собираются. Уже пора доставить. Плохо работает Казпочта ооочень плохо
-
23.02.2019
Где моя посылка с трек номеромCC160123509KZ? Уже 16 дней с момента отправки.непонятно где она. Казпочта вы вообще работаете?
-
22.02.2019
Очень плохо работаете. Посылки более 10 дней задерживаются в одном пункте. Статусы не обновляется. На отзывы не реагируете