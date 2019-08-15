Отследить посылку Казпочта (Kazpost)

История Почты Казахстана начинается со времен СССР. Организация возникла после приобретения страной независимости. Компания была зарегистрирована в качестве акционерного общества и юрлица.

В 1992 году была включена в ВПС, в 1993 произошло разделение корпорации на почту и электросвязь. В декабре 1999 года, в ходе преобразования, организация стала ООО Казпочтой, в уставном капитале которого на все 100% участвовало государство. В 2000-2003 годы создали почтово-сберегательную систему.

Осенью 2006 года компания организовала предприятие Электронпост, которое расширило перечень предлагаемых Kaz post услуг – появилась информационная логистика, включающая распечатку и конвертирование почтовых отправлений.

К декабрю 2012 года было основано первое круглосуточное отделение почтового оператора. Оно появилось в Астане. В 2013 компания стала принципиальным участником MasterCard WorldWide и Visa International. В 2017 Казпочта стала выпускать собственные банковские карты. Еще через год была запущена франчайзинговая сеть, а также усовершенствованный дрон для доставки различных отправлений.