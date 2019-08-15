Отследить посылку Казпочта (Kazpost)

Казпочта (Kazpost)
Казпочта (Kazpost)
post.kz
7 7172 61-16-99
Рейтинг:
Поиск посылки в данной службе
Сроки доставки посылок Казпочта (Kazpost):
  • 0-14 дней
  • 15-45 дней
  • 46-90 дней
  • 90+ дней

Отзывы

Казпочта – почтовый оператор, успешно осуществляющий свою деятельность на территории Казахстана. Штаб-квартира располагается в Нур-Султане. Он входит в состав Всемирного Почтового Союза, а также является принципиальным участником платежных систем Виза Интернешнл и МастерКард ВорлдВайд.

История Почты Казахстана

История Почты Казахстана начинается со времен СССР. Организация возникла после приобретения страной независимости. Компания была зарегистрирована в качестве акционерного общества и юрлица.

В 1992 году была включена в ВПС, в 1993 произошло разделение корпорации на почту и электросвязь. В декабре 1999 года, в ходе преобразования, организация стала ООО Казпочтой, в уставном капитале которого на все 100% участвовало государство. В 2000-2003 годы создали почтово-сберегательную систему.

Осенью 2006 года компания организовала предприятие Электронпост, которое расширило перечень предлагаемых Kaz post услуг – появилась информационная логистика, включающая распечатку и конвертирование почтовых отправлений.

К декабрю 2012 года было основано первое круглосуточное отделение почтового оператора. Оно появилось в Астане. В 2013 компания стала принципиальным участником MasterCard WorldWide и Visa International. В 2017 Казпочта стала выпускать собственные банковские карты. Еще через год была запущена франчайзинговая сеть, а также усовершенствованный дрон для доставки различных отправлений.

Казпочта: отслеживание посылок

Отследить посылку можно несколькими способами:

  • на сайте компании;
  • с помощью универсального сервиса Posylka.net.

Оба варианта работают круглосуточно и бесплатно. Отслеживание посылок Казпочты через официальную страницу иногда работает со сбоями. Тогда на помощь приходит Posylka.net. Сервис предлагает поиск почтовых отправлений при помощи трек-номеров.

Портал предлагает следующую информацию о посылке:

  • данные об отправителе и получателе;
  • средний срок доставки груза почтовым оператором;
  • название компании, занимающейся доставкой;
  • текущее время нахождения в пути;
  • история изменения местоположения отправления;
  • статус посылки.

Посылка.нет – универсальный сервис. С его помощью можно узнать, где отправление от DPD, Amazon Logistics, Почты России, China post и иных почтовых служб. Вопросы, связанные с работой на портале, рекомендуется поискать в разделе F.A.Q.

Что такое трекинговый номер/трек-номер/ШПИ?

Трек-номер – уникальный идентификатор почтового отправления. Он присваивается посылке при регистрации в почтовом отделении. Представляет собой комбинацию из латинских букв и цифр.

В общей сложности в трекинге 4 буквы и 9 цифр (RP197798022CN). С его помощью можно отследить посылку в любое удобное время. Уточняется трек-номер у отправителя груза. Его можно посмотреть в «Личном кабинете» в логе заказа оплаченной покупки в интернет-магазине.

Услуги Казпочты

Почта Казахстана предлагает своим клиентам обширный перечень услуг. Почтовый оператор ответственно подходит к выполнению работы. Граждане здесь смогут получить все необходимое обслуживание, связанное с посылками и письмами.

Заказные письма

При желании каждый гражданин может отправить заказное письмо. Для этого необходимо обратиться в почтовое отделение, заполнить бланк установленной формы, а затем оплатить услугу. Сделать это предлагается не только в офисах оператора, но и на его официальном веб-портале.

Также у оператора можно получить заказное письмо. Данная услуга ничем не отличается от обслуживания Почты России или любого другого оператора.

EMS от Kazpost

Если требуется срочно доставить посылку, стоит прибегнуть к EMS от Казпочты. Отправление можно получить «день в день». В кратчайшие сроки курьеры компании заберут груз, а затем доставят его в необходимую точку.

Услуга предоставляется внутри страны. Также имеется эконом-доставка, которая позволяет пользоваться EMS по оптимальным тарифам по Казахстану, а также внутри Астаны и Алматы.

Вызов курьера

Курьерская служба Почты Казахстана может быть вызвана каждым потенциальным клиентом. Для этого используется:

  • звонок в call-центр компании;
  • заказ через официальную страницу организации;
  • личный визит в офис оператора.

На официальном сайте компании необходимо открыть блок «Услуги», выбрать там «Вызов курьера», затем заполнить электронную форму в 4 этапа и подтвердить операцию.

Наложенный платеж

Наложенный платеж – удобный способ доставки. Он платный. Средства необходимо внести в кассу оператора в момент получения груза.

Казпочта предлагает отследить посылку, отправленную наложенным платежом, и оплатить его по трек-коду. Для этого на официальной странице компании в разделе «Услуги» необходимо выбрать «Наложенный платеж», а затем указать трекинг-номер в появившейся строке.

Сервисы Почты Казахстана

У Казпочты имеются виртуальные сервисы, которые совершенно бесплатно помогут получить определенную информацию. Например, узнать почтовый индекс по адресу проживания человека. За это отвечает опция «Узнать индекс».

Забронировать очередь

Если не хочется стоять в отделении Почты Казахстана в живой очереди, ее предлагается забронировать заранее. Сервис «Забронировать очередь» поможет в реализации поставленной задачи.

Клиент должен открыть веб-сайт почтового оператора, выбрать в разделе «Услуги» опцию «Забронировать…», указать офис компании, кликнуть по кнопке «Бронировать», пройти авторизацию в «Личном кабинете» (регистрация бесплатная), а затем подтвердить операцию. В ходе проделанных действий клиент сможет занять очередь, получив электронный номер.

Внимание: не во всех отделениях организации есть возможность бронирования.

Рассчитать стоимость доставки

Почтовое отслеживание – бесплатная услуга. А вот за доставку, как правило, приходится платить. Рассчитать ее стоимость предлагается, не выходя из дома. На помощь придет электронный сервис «Расчет стоимости доставки».

Пользователь должен:

  1. Открыть сайт Казпочты.
  2. Перейти в раздел «Услуги»-«Сервисы».
  3. Выбрать пункт «Стоимость доставки».
  4. Указать параметры почтового отправления, а также способ доставки, адреса отправки и получения посылки.
  5. Щелкнуть по кнопке, отвечающей за расчет.

Услуга предоставляется бесплатно. Если сервис не работает, стоимость доставки уточняют в офисах компании, или позвонив по телефону в колл-центр.

Как пользоваться Почтоматом (постаматом) Казпочты

Почтомат – устройство, при помощи которого можно забрать свой заказ или почтовое отправление. Пользоваться им проще простого.

Для этого необходимо:

  1. Открыть сайт почтового оператора.
  2. Выбрать посылку, которую хочется забрать из почтомата. Обычно это делается в момент оформления покупки в интернет-магазине или отправки груза.
  3. Заполнить заявление в электронном виде. В адресе доставки указывается адрес почтомата.
  4. Отправить запрос на обработку.
  5. Дождаться сообщения о доставке посылки. В нем будет указан код доступа к ячейке.

Остается отыскать выбранный почтомат, набрать код для открытия ячейки, а затем забрать почтовое отправление. Хранятся грузы в устройстве всего 3 дня.

Как отправить письмо Почтой Казахстана

Отправка почтовых отправлений – основная услуга почтовых операторов. Письмо на Казпочте предлагается отослать следующим образом:

  1. Приобрести конверт и марки. Сделать это можно прямо в отделении оператора.
  2. Написать письмо и вложить его в конверт.
  3. Запечатать посылку в конверт, а затем указать на нем данные отправителя и получателя, адрес отправки и получения, почтовый индекс.
  4. Передать конверт сотруднику почтового отделения. При отправке писем и посылок за границу, необходимо заполнить декларацию и предъявить паспорт.

Также можно вложить письмо в заполненный конверт и опустить его в почтовые ящики Казпочты.

Как отправить посылку по Казахстану

Отправить посылку не сложнее, чем письмо. Для этого потребуется:

  1. Упаковать почтовое отправление. Приобрести необходимые материалы можно в отделениях компании.
  2. Заполнить форму отправки.
  3. Предъявить паспорт и передать груз сотруднику почты. Посылку должны взвесить.
  4. Оплатить при необходимости соответствующую услугу.

Также на сайте Почты Казахстана предлагается оформить EMS и курьерскую отправку. Сначала посылку необходимо подготовить к отправке, затем на сайте оператора выбрать соответствующую услугу и заполнить электронную форму. Подтвердив действие, клиент должен будет либо лично явиться в отделение Казпочты, либо дождаться курьера, передать ему посылку и оплатить услугу, если это не было сделано ранее.

Как перенаправить посылку Казпочты

При помощи специальной опции можно перенаправить почтовое отправление в удобное получателю место. Делается это дистанционно, на сайте корпорации.

Необходимо выбрать опцию «Перенаправить посылку». Отыскать ее можно через F.A.Q. оператора, в разделе «Вопросы и ответы» (гиперссылка в блоке «Как перенаправить…»). Далее клиент должен указать в поисковой строке трек-номера отправления, нажать на «Поиск» и выбрать новое место выдачи.

Останется подтвердить операцию, оплатить услугу и дождаться SMS с кодом подтверждения. Функция доступна только при статусе посылки «Прибыло и ожидает».

Сроки доставки посылки

Срок доставки груза зависит от различных параметров. А именно:

  • нагрузки на почтовое отделение;
  • расстояния между отправителем и получателем;
  • страны, в которую необходимо доставить груз;
  • способа доставки.

По Казахстану можно воспользоваться курьерской службой с доставкой «День в день». В среднем срок пересылки почтовых отправлений составляет около 15 дней по стране, 20-30 – по миру.

Posylka.net поможет посмотреть, насколько быстро работает Казпочта. При отслеживании отправленных грузов на экране появляется соответствующая информация.

График работы почтовой службы

Каждое отделение Почты Казахстана работает по своему собственному графику. Посмотреть график работы выбранного офиса поможет официальная страница компании.

Необходимо выбрать блок «Услуги», перейти в «Отделения», найти на карте нужную «точку» и изучить интересующую информацию. Единый call-центр компании работает круглосуточно и без перерывов.

Контакты Казпочты

Уточнять контакты Почты Казахстана рекомендуется на официальной странице корпорации в разделе «Отделения». Центр перевода денежных средств находится в Астане по адресу: улица Д. Кунаева, дом 35. Центральное отделение расположено на улице Бейбитшилик, д. 37.

Телефон доверия Казпочты – 1499.
В главный офис можно дозвониться по телефону +7 7172 611 699.
Внутренние номера: 1094 и 1135 – канцелярия.