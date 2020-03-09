Отследить посылку DPD

DPD

DPD – это вторая по объемам и производительности группа в Европе, которая предоставляет услуги:

почтового оператора;

транспортно-логического сервиса.

Компания является частью международного холдинга GeoPost, который, в свою очередь, принадлежит Group La Poste – национальной почтовой службе Франции.

Как отследить DPD – инновация в почтовом информировании

Группа следует основным традициям французского холдинга во всех лучших его наработках. Так, еще несколько десятилетий назад в компании были установлены инновационные для почтовика принципы информирования и отслеживания DPD груза, посылки и других отправлений.

Помимо стандартного приема, позволяющего отследить перемещение МПО (международного почтового отправления) на ресурсе холдинга, в DPD стали применять новые способы мониторинга и уведомлений адресатов.

Во-первых, это комфортный сервис быстрого информирования с помощью смс. Он работает как регулярное уведомление получателя о любых изменениях в статусах отправления.

Иными словами, как только МПО готово к отправке либо меняет свое местонахождение, срабатывает автоматическая смс-передача сведений адресату обо всех этих деталях. Получатель оказывается постоянно в курсе текущих действий с его отправлением.

Сервис может быть избран отправителем как дополнительная опция во время оформления заявки.

Во-вторых, с помощью этой смс-услуги сам адресат может даже поменять время доставки отправления или перенести ее совсем на иную дату. Это тоже проделывается на сайте либо в приложении, где можно проставить иные числа по срокам или дате. Например, вы на указанный момент можете не находиться дома или у вас может сместиться график. Тогда вы можете поменять старые цифры на новые, которые вам более комфортны.

Эта добавочная опция позволяет не просто контролировать состояние отправления, но и вовсе осуществлять отслеживание доставки DPD без активного участия адресата, без ввода кодов и постоянных проверок статусов. СМС-уведомление доступно для всех форматов почтовых услуг группы как на территории нашей страны, так и вне ее пределов.

Дополнительные преимущества

Также получатели посылок, грузов и заказов DPD могут отслеживать все их изменения и самостоятельно.

Здесь актуально использовать возможности почтовых агрегаторов, таких как Posylka.net, например. Это достаточно комфортно именно для международных отправлений, особенно во время их трансграничного перемещения на таможенных пунктах. На этом этапе для ряда МПО возможно переоформление их транспортных треков и перепоручение функций доставки, в том числе и Почте России.

Сбои с вашим отслеживанием DPD в таких случаях полностью исключаются, так как агрегатор-почтовик обладает всей актуальной базой сведений о статусах текущих отправлений.

Посылка, груз, заказ DPD – возможности логистики и доставки

Третьим существенным преимуществом услуг от группы холдинга DPD стал сервис «пик-ап».

Его возможности действительно расширяют спектр удобства получения отправлений. Расположение корпоративных постаматов, терминалов и пунктов выдачи посылок, заказов, грузов DPD очень обширно, можно отследить по карте ближайший из всех и «приземлить» ваше отправление там, изменив точку доставки.

Компания предоставляет почти недельный и бесплатный срок его сохранности там, а вы можете забрать его прямо из магазина, станции или даже сервисного центра. В отдельных случаях в таких пунктах предусмотрена даже примерочная, если вы собираетесь купить что-нибудь из одежды. Работа таких pick-up points в DPD налажена в оба направления – на прием и на выдачу, что может заинтересовать не только частных получателей, но и коммерсантов.

В целом же группа предоставляет продуманное отслеживание DPD онлайн на своем прямом ресурсе (через номер отправки) для:

контроля над перемещением заказа;

транспортного решения задач логистики.

Эти возможности от DPD по широкой доставке и отслеживанию могут использоваться:

частными получателями и отправителями посылок;

компаниями, работающими с сетевыми и оффлайн заказами (интернет-магазины и проч.);

компаниями, получателями грузов.

Лучшие способы отслеживания DPD

Сегодня у вас есть несколько способов быстрого отслеживания посылок.

Как мобильный вариант – это приложения. Возможна установка прямого приложения самого DPD либо программы от Posylka.net. Все детали в обоих случаях есть на сайтах почтовика и агрегатора. Непосредственно на сайте – это системы-онлайн на этих же ресурсах, где можно самостоятельно отследить посылку и любой заказ DPD по их номеру. Как вариант без участия адресата (кроме описанного выше смс-информирования как опции) возможно получение актуального статуса с помощью расширения, установленного в браузере. Тогда все сведения будут отображаться на экране ПК по мере их изменения.

Есть также у холдинга и свои предложения по связи и мониторингу, которые он предоставляет:

в социальных сетях (со временем ответа до 5 минут);

посредством телефона.

Таким образом, получение, доставка и отслеживание любых заказов с всегда точны, доступны и актуальны, так как в этой компании предусмотрены все имеющиеся сегодня возможности и средства.

На нашем сайте вы можете легко и без проблем отследить посылку не только DPD, но и любого другого почтового оператора.