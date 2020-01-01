Відстежити посилку DPD

DPD
DPD
www.dpd.com
+44 845 9 300 35
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Терміни доставки посилок DPD:
  • 0-14 днів
  • 15-45 днів
  • 46-90 днів
  • 90+ днів

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