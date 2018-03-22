Отследить посылку Amazon Logistics

Amazon – крупнейшая в мире компания в сфере продажи услуг и товаров через интернет. Для качественной и быстрой доставки заказов гигант онлайн-продаж создал собственную систему доставки грузов под названием Amazon Logistics. Об активном развитии данного подразделения можно судить уже по тому, что в 2016 году для увеличения международных поставок компания взяла в лизинг 20 самолетов «Боинг» и увеличила список предоставляемых услуг. Компания также стремится максимально автоматизировать все процессы. Так, на склады Amazon уже сейчас внедрены 30 тысяч роботов-грузчиков Kiva, а в ближайшем будущем компания планирует наладить доставку товаров с помощью квадрокоптеров. Роботы уже себя оправдали – операционные расходы удалось сократить на 20%, то есть по 22 млн.долларов на каждый склад. Будучи лидером в сфере онлайн-бизнеса, компания позаботилась и о качественном отслеживании товара – для разработки данной системы использовались новейшие методы логистики и онлайн-трекинга.

Amazon Logistics: отслеживание

Компания стремится к тому, чтобы не зависеть ни от каких почтовых служб и выполнять все операции самостоятельно. Система Amazon Logistics уже работает намного лучше большинства мировых почтовых служб, несмотря на то, что пока часть операций приходится согласовывать с почтовой службой USPS, и FedEx. Постепенно Amazon Logistics удается все меньше зависеть от транснациональных компаний-перевозчиков и избегать задержек товара, вызванных проблемами с работой этих служб. Сейчас товары с Amazon доставляются в любую точку мира всего за несколько дней, рекорды скорости доставки принадлежат именно этой службе. В то же время, покупатель даже при самой быстрой доставке хочет быть уверен, что товар уже отправлен и не откажется от возможности знать точное местонахождение заказа. Ля этого компания создала специальный интернет-сервис, способный отслеживать товары по трек-номеру в режиме онлайн. Отследить доставку товара с помощью Amazon Logistics очень просто – с этой задачей справится даже начинающий пользователь ПК. Каждому заказу присваивается индивидуальный трек-номер, именно по нему и можно определить местоположение груза. Идентификационный номер, состоящий из набора букв и цифр, необходимо ввести в специальное окно на официальном сайте Amazon Logistics,который доступен как для ПК, так и в мобильной версии. При желании можно подписаться на бесплатные оповещения об изменении статуса заказа.

Самая быстрая доставка

Согласно заявлению руководства компании, нововведения обеспечат более продуктивную работу всех сегментов предприятия, и в ближайшем будущем время доставки удастся сократить до одного-двух дней. Amazon Logistics не планирует конкурировать с другими крупными почтовыми операторами, система сосредоточена только на доставке заказов с Amazon, а оказание услуг другим платформам онлайн-торговли не планируется. Сейчас компания также занимается активным набором новых сотрудников в разных странах для осуществления быстрой курьерской доставки в каждом регионе. Несмотря на стремление доставить товар как можно быстрее, это не влияет на качество перевозки. Amazon Logistics гарантирует, что заказ не только не потеряется в пути и прибудет вовремя, но и не будет поврежден во время транспортировки.