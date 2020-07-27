Отслеживание ПОЧТЫ КИТАЯ (CHINA POST)

Отзывы
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27.07.2020
Здравствуйте! Две моих посылки LX188265688CN и LX174391757CN уже больше месяца не могут покинуть территория Китая! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой задержки?
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16.07.2020
Здравствуйте! Посылку отправили с Китая в Россию 15.06.2020 сейчас 16.07.2020 и она находилась в Толмачева 27.06.2020 по сегодняшний день 16.07.2020 а сейчас написано что посылка находится в промежуточном пункте Китая . Я ничего понять не могу. Помогите узнать что с посылкой . Мой трэк- код LC145062095CN . За ранее спасибо.
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14.07.2020
Моя посылка под номером: RV446772262CN ,была отправлена из Китая 2020-05-29! А 2020 -06-30 сообщают ,что посылка прибыла в пункт назначения, сегодня 2020-07-14 и посылка не отслежмвается.Где посылка?
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13.07.2020
помогите найти мою посылку
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20.05.2020
Где моя посылка LZ016591190CN
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17.04.2020
Что значит упакован для погрузки?
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07.04.2020
Норм, посылки приходят
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14.02.2020
Помогите найти посылку UT821168357CN
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16.01.2020
помогите найти посылку LO580810051CN
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24.12.2019
AS924525427CN Будьте добры найдете посылку. Пришла в Москву и пропала. До меня осталась 180 километров,исчезла.