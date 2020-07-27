Отслеживание ПОЧТЫ КИТАЯ (CHINA POST)

Трек-номер – уникальная запись, присваиваемая посылке или иному почтовому отправлению при ее регистрации на почте. Она не повторяется ни у одного груза. Комбинация служит неким идентификатором.

С развитием электронных технологий, почтовые службы начали разрабатывать собственные виды треккер-номеров. Соответствующая запись представляет собой комбинацию из 13 элементов. Обычно в самом начале идут 2 латинские буквы, затем – 9 цифр и еще 2 латинские буквы.

Тем не менее, трек-номера бывают разными. Вот некоторые из них (0 – условная цифра):

RW000000000CN – China Post Air Mail;

UD000000000CN – China Post Small Pocket Plus;

ZA000000000HK – упрощенные посылки, созданные совместно с АлиЭкспресс и Почтой России;

LX000000000CN – ePacket от China Post;

VR000000000YP, UR000000000YP – отправления Yanwen, чаще всего получают доп номер отслеживания.

Это только несколько примеров треккер-номеров почтовых отправлений для отслеживания посылок из Китая. Уточнять их нужно у отправителя груза.