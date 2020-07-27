Отслеживание ПОЧТЫ КИТАЯ (CHINA POST)

China Post
China Post
english.chinapost.com.cn
86 20 11185
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Сроки доставки посылок China Post:
  • 0-14 дней
  • 15-45 дней
  • 46-90 дней
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China Post – китайская почтовая служба. Она предлагает своим клиентам финансовые и логистические услуги. Почта Китая осуществляет свою деятельность на территории многих стран – она занимается доставкой грузов и покупок не только в пределах Китая, но и по всему миру. Ее работа сравнима с USPS.

Отслеживание посылок из Китая

Отследить посылку из Китая можно по-разному. На текущий момент известны следующие способы проведения соответствующей операции:

  • на официальной странице почтово-логистической службы;
  • через специализированные мобильные приложения;
  • посредством сторонних веб-порталов.

Отслеживание посылок из Китая осуществляется бесплатно. Этой опцией может воспользоваться каждый желающий. Как правило, операция проводится либо отправителем груза, либо его получателем.

Виды трек-номеров из Китая

Трек-номер – уникальная запись, присваиваемая посылке или иному почтовому отправлению при ее регистрации на почте. Она не повторяется ни у одного груза. Комбинация служит неким идентификатором.

С развитием электронных технологий, почтовые службы начали разрабатывать собственные виды треккер-номеров. Соответствующая запись представляет собой комбинацию из 13 элементов. Обычно в самом начале идут 2 латинские буквы, затем – 9 цифр и еще 2 латинские буквы.

Тем не менее, трек-номера бывают разными. Вот некоторые из них (0 – условная цифра):

  • RW000000000CN – China Post Air Mail;
  • UD000000000CN – China Post Small Pocket Plus;
  • ZA000000000HK – упрощенные посылки, созданные совместно с АлиЭкспресс и Почтой России;
  • LX000000000CN – ePacket от China Post;
  • VR000000000YP, UR000000000YP – отправления Yanwen, чаще всего получают доп номер отслеживания.

Это только несколько примеров треккер-номеров почтовых отправлений для отслеживания посылок из Китая. Уточнять их нужно у отправителя груза.

Как отследить посылку из Китая по трек-номеру

Отслеживание почтовых отправлений China Post осуществляется посредством официальной страницы данной почтовой службы в интернете. Чтобы узнать, где на текущий момент находится посылка, потребуется:

  1. Открыть сайт China Post. Для удобства навигации по порталу рекомендуется воспользоваться онлайн-переводчиком.
  2. Заглянуть в раздел «Отслеживание». Он может находиться в блоке «Онлайн-услуги».
  3. Ввести трек-номер в появившуюся строчку.
  4. Нажать на кнопку, отвечающую за начало поиска информации о почтовом отправлении.

На экране должна появиться информация о местоположении груза. Вместо трек-номера разрешается использование номера декларации. Он присваивается посылкам, приобретаемым через интернет-магазины. Если вы не хотите разбираться с английским или китайским интерфейсом, можно просто отследить груз на нашем сайте.

Отслеживание маленьких посылок из Китая

Отследить посылку из Китая не составляет никакого труда. Достаточно знать трек-номер или номер декларации почтового отправления.

Мелкие посылки из Китая отслеживаются по тому же принципу, что и большие грузы – на официальной странице почтового оператора или на универсальном сервисе. Если же отправление не регистрировалось в офисе при принятии посылки, узнать о его местоположении не представится возможным. Связано это с тем, что треккер-номер в данном случае не будет присвоен.

Сколько дней идет почтовое отправление из Китая

Отслеживание грузов является важным процессом перед непосредственным его получением. Тем не менее, многим интересно, как долго идут посылки из Китая в ту или иную страну.

Период ожидания китайских почтовых отправлений зависит от многих факторов. Например, от:

  • страны-получателя;
  • выбранного способа доставки;
  • времени года и праздников.

Дело все в том, что в выходные и праздничные дни доставка затрудняется. Также стоит учитывать, что перед крупными торжествами (Новый Год, Рождество и так далее) нагрузка на почтовые отделения значительно увеличивается. Из-за этого происходит задержка доставки отправлений.

Средний срок ожидания посылок из Китая составляет 40 дней. Более точные сведения рекомендуется уточнять в конкретном магазине. Там должны дать ориентировочные сроки доставки грузов.

Где отследить посылку из Китая по коду без букв

В некоторых случаях стандартные трек-номера грузов немного меняются – у них отсутствуют латинские буквы в записи. Это не такая большая проблема. Узнать о местоположении почтового отправления все равно получится.

Отследить груз из Китая предлагается через бесплатный круглосуточный сервис Posylka.net. Он работает стабильно, без сбоев и неполадок. Отображает актуальные сведения о почтовых отправлениях по всему миру.

Если неизвестно, какой почтовой службой было принято отправление, не беда – «Посылка.нет» выведет соответствующую информацию прямо на экран. Название почтовой организации кликабельно. Если по нему щелкнуть мышью, произойдет автоматическое перенаправление пользователя на страницу соответствующей службы. Там удастся уточнить всю интересующую гражданина информацию о грузе.

Для отслеживания почтовых отправлений без букв в трек-номере, потребуется открыть веб-портал, а затем указать там комбинацию цифр в отведенной для этого строке. После подтверждения обработки запроса останется немного подождать.

На дисплее появится развернутая информация о грузе – его текущее положение, статус, почтовая служба, время пребывания в пути. Преимуществом сервиса Posylka.net является то, что данный портал выводит краткие сведения об отправителе и получателе на дисплей.

Как отправить обратно посылку в Китай

Оформить возврат почтового отправления из Китая можно либо в почтовом отделении (потребуется заполнить бумажное заявление), либо через мобильное приложение соответствующего почтового оператора.

При желании получатель может позвонить в колл-центр службы доставки и оформить там отказ. Это непопулярный прием, но он все равно существует на практике.

Внимание: отказаться от посылки после ее официального получения не представляется возможным.

Что делать, если посылка из Китая не отслеживается

Если почтовое отправление не отслеживается, не стоит паниковать – большинство посылок из Китая не получается «увидеть» после пересечения ими границы.

Можно попытаться связаться с почтовой службой или воспользоваться сторонними сервисами проверки местоположения грузов. Если это не помогло, рекомендуется просто ждать. Неотслеживаемые почтовые отправления вполне успешно доходят до получателей с течением времени.