Отслеживание СДЭК (CDEK)

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Отзывы (37)
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02.02.2021
СДЕК Пушка отследил посылку на ура!!!!
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20.01.2021
Не могу получить посылку, обычно с Москвы до ходила за 5-6дней,сейчас она валяется на упаковки с 11 Янв. без движения, можно узнать почему трэк посылки RP17105345
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16.09.2020
Моя посылка потерялась. Обычно получала ее за 4 дня. С 5 числа нет известий. Трек 1198287272 Помогите найти пожалуйста
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20.07.2020
Часто пользуюсь услугами СДЭК , очень быстро даже из Китая ...
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, но все в идеале и не дорого
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, но все в идеале и не дорого
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, но все в идеале и не дорого
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, но все в идеале и не дорого
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, но все в идеале и не дорого
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20.07.2020
Нормальная компания из Питера до Оленегорска Мурманская область четверо суток, вполне приемлемая доставка, хотя изначально после отправки компания доставки вернула товар на склад поставщика, думал что будут заморочки, все в идеале и не дорого