Отслеживание СДЭК (CDEK)

CDEK https://www.cdek.ru
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  • Среднее время доставки посылок
    5 дней
Сроки доставки посылок CDEK
  • 0-14 дней

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СДЭК – это служба экспресс-доставки грузов по России и в другие страны. Компания специализируется на быстрой доставке товаров из интернет-магазинов и частных отправлений, конкурируя с известными почтовыми службами мира.

История компании СДЭК

Фирма СДЭК была основана в столице Сибирского федерального округа в начале 2000 года. Тогда она была лишь курьерской службой для доставки товаров по сибирским и дальневосточным регионам из интернет-магазина Korzina.ru. Названием компании является аббревиатура, полное же название фирмы – это «Служба доставки Экспресс-Курьер». Через некоторое время интернет-магазин закрылся, и все усилия были направлены на развитие логистической компании СДЭК.

С самого своего начала компания не перестает развиваться и на данный момент доставляет посылки в более 36000 населенных пунктов в 252 странах мира. Компания имеет тысячи офисов, из которых 1500 открыты по франшизе.

СДЭК имеет представительства не только в России и странах СНГ, но и в Китае, Таиланде, Турции, Чехии, Германии, США, Южной Кореи, ОАЭ, Латвии и Литве. Однако штаб-квартира осталась там же, где и основалась компания, а именно в Новосибирске.

В 2019 году компания вошла в ТОП-5 фирм экспресс-доставки и запустила собственную торговую интернет-площадку «СДЭК-Маркет».

СДЭК отслеживание: как узнать, где посылка

Для отслеживания CDEK-отправлений вы можете воспользоваться универсальным сервисом Posylka.net. Он удобен тем, что вы можете одновременно отслеживать посылки разных почтовых служб, будь это СДЭК, Почта России или China Post. Поисковик сам определит, каким логистическим партнером был отправлен заказ. Все, что нужно, для того чтобы отследить СДЭК-посылку – это ее трек-номер.

Как выглядит трек-номер

Для корректного отслеживания почтовых отправлений вам необходимо понять, как выглядит трек-номер СДЭК. В связи с тем, что служба сотрудничает со многими зарубежными логистическими компаниями и интернет-магазинами (в основном китайскими), трек-номера могут очень сильно отличаться между собой.

Если ваша посылка из Китая доставляется компанией Eshun ZES Express, то ваш номер отслеживания будет похож на этот – ZESZE2016372480YQ.

Для китайского перевозчика J-NET характерен подобный номер – JNTCU0100591079YQ.

Также могут встретиться десятизначные номера без букв начинающиеся с 19600.. Эти номера можно отследить только на территории Китая. Отследить их можно только через местный ресурс CDECLS.

Номера типа AS000000123CN характерны для EMS отправлений, доставляемых в Россию и СНГ. Их могут отправлять как СДЭК, так и China EMS.

Все вышеперечисленные варианты номеров характерны для отслеживания международных почтовых отправлений.

Такое разнообразие объясняется тем, что большое количество продавцов с китайских интернет-магазинов отправляют свои товары СДЭКом. Так, например, на GearBest это чуть ли не единственная доставка.

Существуют и другие трек-номера, которые могут отличаться от перечисленных выше примеров. Как будет выглядеть именно ваш, зависит от той логистической компании, которая сотрудничает со СДЭКом.

Чтобы отследить заказ СДЭК, отправленный самой компанией без всяких посредников, вам необходимо найти трек-номер, состоящий из 10 цифр (обычно начинается на 115 или 116) или из 8 цифр 12453489.

Как найти отправление, если нет номера накладной

В случае если у вас нет номера накладной, вы можете отследить груз СДЭКа, обратившись по номеру телефона горячей линии: 8800 250 04 05 или заказав обратную связь на официальном сайте. Для этого вам необходимо будет сообщить оператору контактный номер телефона, указанный при оформлении заказа, а также данные получателя или отправителя и город ожидания посылки.

Услуги CDEK

Услуги, предоставляемые компанией, отличаются по срокам доставки, ограничением по весу и т.д. Мы подобрали для вас самые интересные и распространенные.

Посылка

Посылка – это самая популярная услуга. Предоставляется в основном для интернет-магазинов. С помощью этой услуги можно отправить любой товар или партию товаров (кроме запрещенных). Воспользовавшись услугой «посылка», у вас будет ряд преимуществ:

  • возможность оплаты наложенным платежом;
  • возможность возврата товара;
  • гарантия выкупа 87-95%;
  • интеграция в вашу CRM систему.

Доставка осуществляется во все города России в местное отделение СДЭКа (более 1300) или курьером (которых у СДЭК более 6000) по адресу. Среднее время доставки составляет от 2 до 5 дней.

Посылочка

Данная услуга будет полезна для небольших отправлений. Это является упрощенной версией услуги «Посылка». Воспользовавшись ей, вам не нужно будет измерять и взвешивать груз. Также подразумевается более простой процесс оформления.

Франшиза

У вас есть возможность открыть свой бизнес, купив франшизу компании СДЭК. При довольно небольших затратах вы становитесь частью одной из самых прибыльных логистических компаний страны.

Что вы получаете:

  • инфраструктуру;
  • автоматизацию процессов;
  • обучение;
  • рекламу;
  • прозрачную систему взаиморасчетов.

Для того чтобы начать, вам необходимо всего 700 тысяч рублей на первые три месяца. В эту сумму входит все: вплоть до зарплаты двух сотрудников. Роялти вы будете выплачивать только с 7 месяца работы.

Подробнее об условиях вы можете узнать здесь.

Экспресс-доставка

Если вам необходимо срочно доставить груз, то для вас у компании есть несколько вариантов тарифов.

Среди них можно выделить два особо быстрых – это «Блиц-экспресс» и «Супер-экспресс». Так, для первого тарифа доставка составляет 1 сутки и ограничение по весу до 5 кг. Действует на территории: России, Беларуси и Казахстана.

Для второго же доставка составляет от одного до двух дней с ограничением по весу до 30 кг. Территории действия включает Армению и Киргизию, помимо трех стран из предыдущего тарифа.

Как оформить ценный груз

Для оформления ценного груза, прежде всего, вам необходимо правильно его упаковать. С вариантами упаковки для каждого вида грузов вы можете ознакомиться в «Регламенте предоставления услуг».

Также настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой «Объявленная стоимость». Для этого заполните в бланке графу с таким же названием, указав там стоимость товара. С вас возьмут дополнительно процент от этой суммы так называемый «сервисный сбор». Однако этим вы обезопасите себя от непредвиденных обстоятельств.

СДЭК калькулятор: как рассчитать стоимость посылки

Хотите узнать, сколько будет стоить отправление именно вашей посылки? Не проблема! Для этого вы можете воспользоваться бесплатной услугой «Рассчитать стоимость» на официальном сайте компании.

Открыв данную страницу вы вводите данные об отправлении:

  • начальный и конечный пункт;
  • валюту расчета;
  • параметры груза (вес и габариты).

После этого нажимаете кнопку «Рассчитать» и сервис выдаст вам примерную стоимость пересылки. Точная же сумма будет зависеть от выбранного тарифа.

Почему стоимость доставки может измениться

В основном стоимость доставки может измениться из-за трех случаев: отсутствия договора, неверных габаритов и неправильного адреса.

Для первого стоимость отправления может быть увеличена на 20%, если у отправителя и получателя нет договоров с транспортной компанией, и то только в том случае, если оплату услуг компании оплачивает получатель.

Стоит отметить, что для второго варианта характерно не только вес груза, но и его объем.

Для третьего случая также есть небольшая оговорка: неверно указанным адресом будет, если вы не учитываете пределы города. Так, например, если вы отправляете товар в Москву, учитывайте расположение адреса. Например, если он находится за МКАДом, следует указывать название конкретного пункта (Химки, Люберцы и т.д.).

Как получить посылку

Способы получения посылки могут отличаться в зависимости от выбранного тарифа. Основных же всего два:

  • в отделении;
  • курьерская доставка.

Для получения посылки, прежде всего, необходим паспорт.

Кто может получить посылку вместо меня?

В случае, если у вас не получается забрать заказ самостоятельно, тогда вашу посылку может получить за вас абсолютно любой человек, на имя которого вы напишите доверенность.

Как отправить посылку СДЭК

Отправить груз СДЭКом очень просто. Для этого вы можете вызвать курьера на дом или прийти в один из офисов компании. Все, что вам для этого нужно – взять с собой паспорт и деньги на оплату доставки заказа.

Упаковка отправлений

Обратите внимание на то, что компания предоставляет бесплатно только картонный конверт для документов размером 27х35 см и пластиковый пакет 37 х 41 см. Все остальные виды упаковки платные и зависят от габаритов и вида груза.

Также рекомендуем ознакомиться с правилами упаковки груза на сайте компании. Рекомендуется позаботиться о внутренней упаковке – хрупкие вещи следует обернуть воздушно-пузырьковой пленкой.

  • Стоимость коробки размером 310*215*280мм - 1,5 бел руб. (для отправлений до 10 кг)
  • Стоимость коробки размером 430*310*280мм - 2,4 бел руб. (для отправлений до 15 кг)

Как быстро доставляет CDEK

Сроки доставки в первую очередь зависят от выбранного вами тарифа. Есть возможность доставить как за сутки, так и за пару недель (для зарубежных отправлений).

Также на сроки доставки могут повлиять праздничные и выходные дни в конкретном офисе.

Запрещенные грузы

Обратите внимание на перечень запрещенных грузов, которые невозможно отправить, так как у вас их попросту не примут.

Нельзя перевозить: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющиеся, ядовитые, токсичные, радиоактивные, самовозгорающиеся, едкие, коррозийные, наркотические и психотропные вещества. А также оружие, приборы под давлением или с вакуумом, деньги, ценные бумаги, ювелирные изделия, животные, пушнину, человеческие останки и т.д.

Полный список грузов, которые запрещены к перевозке:

  1. Взрывчатые вещества, порох в любой упаковке и в любом количестве;
  2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
  3. Легковоспламеняющиеся жидкости
  4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества
  5. Окисляющие вещества, органические пероксиды
  6. Ядовитые, токсичные, отравляющие, инфекционные вещества
  7. Радиоактивные материалы и их изотопы
  8. Едкие и коррозирующие вещества
  9. Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механическое оружие всех видов
  10. Приборы под давлением или с вакуумом
  11. Ферромагнетики
  12. Драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни и изделия из них
  13. Денежные знаки и эквиваленты денежных знаков
  14. Стратегические материалы
  15. Животные, пушнина и шкуры.
  16. Человеческие органы
  17. Скоропортящиеся продукты питания

Хранение посылок: сроки, цены, продление

Посылка СДЭК, отправленная интернет-магазином, может храниться бесплатно две недели с момента поступления в офис пункта назначения. Если у вас не получается ее забрать в этот промежуток, тогда вам необходимо позвонить в компанию и уведомить об этом. Стоимость хранения будет насчитываться каждый день по 30 рублей.

Если же у вас обычная посылка, то бесплатное хранение в таком случае будет составлять неделю со дня поступления в конечный офис доставки. Продлить срок можно за ежедневную плату в размере 15 рублей для посылок габаритами 25х40х60 и 30 рублей для грузов, размер которых больше.

Что делать, если не проверил(а) посылку, а она повреждена?

Если вы обнаружили, что доставляемый груз поврежден не в отделении или не при курьере, то в таком случае рассчитывать на компенсацию вам не стоит. Потому как вскрыть груз был без представителя компании.

Чтобы этого избежать, проверяйте заказ при сотруднике отделения или курьере, если товар будет поврежден, то представитель компании составит акт о несоответствии. На его основе фирма будет рассматривать вашу жалобу.

График работы СДЭК

Большинство отделений работает ежедневно с 10-00 до 20-00 в будние дни и с 10-00 до 18-00 в выходные. Однако график работы у всех офисов может существенно отличатся, поэтому узнавайте, когда работает конкретно ваше отделение.

Контакты CDEK

Номер телефона для интернет-магазинов, по вопросам франшизы, справочная – 8 800 250 04 05.

Адреса электронной почты:

  • для прессы – k.palenova@cdek.ru;
  • для франчази – franch@cdek.ru;
  • отдел качества – pretenzia@cdek.ru;
  • HR-отдел – hr@cdek.ru.

Адреса основных офисов с контактными данными:

  • г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, 3, корп. 2 (ст.м. Римская, Площадь Ильича), тел. +7 (495) 797-81-08, e-mail: msk@cdek.ru
  • г. Новосибирск, Кривощековская, д.15, корп.5, тел: +7(383)2022250, e-mail: nsk@cdek.ru

Чтобы узнать адрес ближайшего офиса, необходимо ознакомиться с данными официального сайта компании СДЭК.