Отслеживание СДЭК (CDEK)

Фирма СДЭК была основана в столице Сибирского федерального округа в начале 2000 года. Тогда она была лишь курьерской службой для доставки товаров по сибирским и дальневосточным регионам из интернет-магазина Korzina.ru. Названием компании является аббревиатура, полное же название фирмы – это «Служба доставки Экспресс-Курьер». Через некоторое время интернет-магазин закрылся, и все усилия были направлены на развитие логистической компании СДЭК.

С самого своего начала компания не перестает развиваться и на данный момент доставляет посылки в более 36000 населенных пунктов в 252 странах мира. Компания имеет тысячи офисов, из которых 1500 открыты по франшизе.

СДЭК имеет представительства не только в России и странах СНГ, но и в Китае, Таиланде, Турции, Чехии, Германии, США, Южной Кореи, ОАЭ, Латвии и Литве. Однако штаб-квартира осталась там же, где и основалась компания, а именно в Новосибирске.

В 2019 году компания вошла в ТОП-5 фирм экспресс-доставки и запустила собственную торговую интернет-площадку «СДЭК-Маркет».