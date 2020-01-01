Службы доставки в Восточной Европе

Если вы не понаслышке знаете, что такое заказывать товары в интернете, отслеживать трек и проводить дни и недели в ожидании посылки, то понимаете, как важно правильно выбрать службу доставки. Даже очень качественный продукт известного бренда может быть поврежден во время транспортировки или даже утерян. Поэтому стоит уделить особое внимание на компанию, которая этот товар привезет. В Восточной Европе действуют сотни таких служб, мы рассмотрим самые популярные.

Где моя посылка?

В вопросах использования новых технологий в Восточной Европе лидирует Почта Беларуси. В 2011 году Всемирный Почтовый Союз в своем исследовании признал государственного почтового оператора Республики Беларусь второй в мире по уровню развития электронных услуг. Для любителей онлайн-шоппинга интерес представляет система отслеживания почтовых отправлений, поддерживающая функцию автоматического оповещения пользователя обо всех изменениях статуса заказа.

Самой масштабной почтовой службой Восточной Европы можно с уверенностью назвать Почту России. Компания насчитывает более 42000 отделений по всей стране. В последние годы компания старается максимально улучшить сервис, учитывая современные тенденции. Теперь клиентам доступен сервис онлайн-отслеживания посылок по трек-номерам.

На территории Украины сейчас работают две самые крупные почтовые службы: Почта Украины и Новая Почта. Если первая закалена многолетним опытом, то вторая относительно молода и делает упор на новые технологии и скорость. Выбирая между ними, необходимо понять, что для вас важнее: надежность национального почтового оператора, имеющего 12000 филиалов по всей стране, или ориентированность относительно молодой компании на международное почтовое сообщение и возможность в кратчайшие сроки получить посылку экспресс-доставкой.

Конкуренцию Почте России в сфере экспресс-перевозок могут составить такие службы, как СПСР Экспресс и Pony Express. Уже сейчас СПСР Экспресс доставляет товары в 6000 городов России, а удобная система трекинг-отслеживания позволяет всегда знать, где находиться посылка. Pony Express – объединение компаний, осуществляющих экспресс-доставку из 224 стран мира. Обе компании специализируются на доставке товаров с крупных торговых площадок, а товары из магазинов Китая идут 1-3 недели. Доставка, чаще всего, осуществляется курьером «до двери», трек хорошо отслеживается на всех этапах перевозки груза.

Выбирая почтовую службу, обратите внимание на возможность отслеживания почтового отправления, ведь эта технология – гарантия того, что посылка не потеряется в пути и будет доставлена вовремя.