Відстежити посилку OMNIVA

Estonia Post — це державний оператор поштових послуг республіки Естонія. З 2014 року має назву Omniva. Відділення компанії розташовані в усій країні. «Пошта Естонії» займається пересиланням відправлень як у своїй країні, так і за її межами, а також надає послуги кур’єрської доставки.

Як відстежити посилку з Естонії

Аби клієнти могли контролювати свої поштові відправлення, що йдуть з одного пункту в інший, Estonia Post впровадила послугу відстеження поштових відправлень. Відслідкувати посилку «Пошти Естонії» можна декількома способами:

У відділенні місцевого поштового оператора. Якщо у вас є дві-три години вільного часу, ви можете звернутися до найближчого відділення Укрпошти, почекати свою чергу й дізнатися місцезнаходження своєї посилки в працівника компанії. На сайті інтернет-магазину. Якщо ваше замовлення відправлене інтернет-магазином, то відстежити посилку з Естонії можна через особистий кабінет. Незручність цього способу в тому, що всі дані оновлює продавець, переважно, в ручному режимі. А оскільки покупців цього онлайн-майданчика може бути кілька сотень, інформація не завжди може бути актуальною. На офіційному сайті Estonia Post. Відстеження поштового відправлення в такий спосіб підійде тим, хто чекає тільки одну посилку з конкретної країни. Універсальні сервіси-агрегатори. Такі веб-ресурси пропонують більш розширені послуги користувачам, ніж сайти окремих перевізників, наприклад: Amazon Logistic, «Кур’єр Сервіс Експрес», FedEx тощо. Одним із найзручніших порталів для відстеження посилки наразі є Posylka.net.

Яким із цих способів найзручніше відслідкувати поштове відправлення Estonia Post, вирішувати вам.

Відстежити посилку Estonia Post за трек-номером

Для пошуку поштових відправлень Omniva вам знадобиться трек-номер. Він зазвичай міститься на квитанції, що видається відправнику під час оплати послуг перевезення. Номер має такий самий вигляд, як і трек-коди інших транспортних компаній.

За літерами треку Estonia Post розрізняються види відправлень:

RT000000000EE — невеликий пакет;

СА000000000ЕЕ — посилка звичайна;

EE000000000EE — експрес-посилка.

Відстежити вантаж Estonia Post за номером дуже просто. Введіть трек-номер у віконце пошуку на сайті Posylka.net. У новому вікні з’явиться актуальна інформація за вашим відправленням.