Відстежити посилку OMNIVA

Estonia Post — це державний оператор поштових послуг республіки Естонія. З 2014 року має назву Omniva. Відділення компанії розташовані в усій країні. «Пошта Естонії» займається пересиланням відправлень як у своїй країні, так і за її межами, а також надає послуги кур’єрської доставки.
Як відстежити посилку з Естонії
Аби клієнти могли контролювати свої поштові відправлення, що йдуть з одного пункту в інший, Estonia Post впровадила послугу відстеження поштових відправлень. Відслідкувати посилку «Пошти Естонії» можна декількома способами:
У відділенні місцевого поштового оператора. Якщо у вас є дві-три години вільного часу, ви можете звернутися до найближчого відділення Укрпошти, почекати свою чергу й дізнатися місцезнаходження своєї посилки в працівника компанії.
На сайті інтернет-магазину. Якщо ваше замовлення відправлене інтернет-магазином, то відстежити посилку з Естонії можна через особистий кабінет. Незручність цього способу в тому, що всі дані оновлює продавець, переважно, в ручному режимі. А оскільки покупців цього онлайн-майданчика може бути кілька сотень, інформація не завжди може бути актуальною.
На офіційному сайті Estonia Post. Відстеження поштового відправлення в такий спосіб підійде тим, хто чекає тільки одну посилку з конкретної країни.
Яким із цих способів найзручніше відслідкувати поштове відправлення Estonia Post, вирішувати вам.
Відстежити посилку Estonia Post за трек-номером
Для пошуку поштових відправлень Omniva вам знадобиться трек-номер. Він зазвичай міститься на квитанції, що видається відправнику під час оплати послуг перевезення. Номер має такий самий вигляд, як і трек-коди інших транспортних компаній.
За літерами треку Estonia Post розрізняються види відправлень:
RT000000000EE — невеликий пакет;
СА000000000ЕЕ — посилка звичайна;
EE000000000EE — експрес-посилка.
Відстежити вантаж Estonia Post за номером дуже просто. Введіть трек-номер у віконце пошуку на сайті Posylka.net. У новому вікні з’явиться актуальна інформація за вашим відправленням.
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