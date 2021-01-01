ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ OMNIVA (Eesti Post)

OMNIVA отследить посылку

Ждете посылку от родственника из Эстонии или, может быть, заказали товар из Европы, а он застрял на границе? Мы поможем вам найти, где задержалось ваше отправление. Ниже мы с вами поговорим об отслеживании посылок Estonia Post.

Немного о почтовом операторе

EESTI POST или Omniva, как она сейчас называется, – гос. оператор почтовых услуг республики Эстония. Основана в 1991, а с 2014 получила нынешнее международное название Omniva. Форма владения: государственное акционерное общество, сто процентов акций которого принадлежит республике Эстонии.

Omniva состоит в европейской почтовой организации PostEurop с 1994 года, а также в том же году вошла в состав Балтийского почтового союза. Само государство же является членом Всемирного почтового союза, что является гарантией предоставления качественных почтовых услуг.

Почта Эстонии занимается не только пересылкой отправлений у себя в стране, так и за ее пределы, но и оказывает услуги курьерской доставки.

Omniva: отслеживание почтовых отправлений

Итак, вы ждете свою посылку пару месяцев, а извещение в почтовом ящике так и не появилось? На это может повлиять что угодно: от таможни до нерадивого почтальона, который просто потерял извещение. Для этого и сделали возможность отследить груз Estonia Post.

Отследить Estonia Post посылку можно несколькими способами:

1. В отделении местного почтового оператора. Вам подойдет этот способ, если у вас есть пару часов свободного времени, так как очереди на почтах в России и странах СНГ нескончаемые.

2. Отследить заказ Estonia Post, если вы заказывали товар в интернет-магазине, то у большинства из них есть возможность получить информацию о месте нахождения вашего груза. Неудобен этот способ тем, что все данные обновляет продавец, и в основном в ручном режиме. Таких покупателей как вы у него могут быть сотни, а то и тысячи, поэтому возможно, что информация будет не актуальной.

3. Также проследить посылку Estonia Post можно на сайте почтового оператора. Этот вариант подойдет тем, кто ждет только одну посылку Estonia Post из конкретной страны.

4. Ну и самый удобный для вас вариант отследить посылку Estonia Post – это использование универсальных отслеживающих сервисов, вроде нашего. Не важно, откуда и сколько вам идет посылок, будь то товар из китайского интернет-магазина, или от родственников из другой страны, все их можно отследить у нас.

Как видите, способов отслеживания отправлений Estonia Post очень много, каким из них пользоваться – решать только вам.

Omniva: отследить посылку по номеру

Для того, чтобы определить местонахождение вашего отправления, вам понадобится трек-номер. Он обычно выдается отправителю, при оплате услуг перевозки, найти его можно на квитанции.

Отследить посылку Estonia Post по номеру очень просто. Достаточно ввести трек-номер в окошко поиска на нашем сайте. Выглядит этот номер так же, как и любые другие, то есть цифробуквенный код. Estonia Post трек выглядит следующим образом:

· RT000000000EE – мелкий пакет;

· CА000000000EE – Estonia Post посылка обычная;

· EE000000000EE – экспресс-посылка.

Как бы то ни было, всегда есть возможность, что ваша посылка может потеряться или задержаться на таможне. Чтобы таких казусов у вас не возникло, и вы были спокойны за сохранность вашего груза, мы создали удобный сайт для всех пользователей, так как на нем нет ничего лишнего. У нас вы можете отследить посылку Estonia Post, так любого другого почтового оператора. Используя наш сайт, вы будете уверены, что не забудете получить вашу посылку до того момента, как ее отправят назад отправителю.