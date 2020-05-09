Відстежити посилку Делівері

Компанія «Делівері» пропонує відслідкувати вантаж на своєму сайті в правому боковому меню. Введіть у спеціальне поле номер декларації та натисніть кнопку «Знайти». У новому вікні з’явиться повна інформація щодо переміщення вантажу. Крім того, підприємство додало до свого функціоналу можливість відстежити посилку «Ін Тайм».

Для зручності користувачів можна завантажити мобільний додаток Delivery-Auto. Застосунок доступний для смартфонів з iOS та Android. Додаток дозволяє користувачам мати ще швидший доступ до інформації щодо відстеження пересилання поштових відправлень Delivery. Програма містить багато додаткових функцій. Є можливість налаштувати українську, англійську та російську мову.

Однак зручніше відслідкувати посилку через сервіс відстеження поштових відправлень Posylka.net. Перевага ресурсу в тому, що тут зібрані всі відомі у світі служби доставки та транспортні компанії. Щоб знайти вантаж «Делівері», або відстежити посилки FedEx, Укрпошти, Yanwen, Deutsche Post, Пошти Білорусі, Нової пошти, достатньо мати трек-номер. Уведіть номер з ТТН (номер з товарно-транспортної накладної) у поле пошуку на головній сторінці сайту. Система швидко знайде ваш вантаж.