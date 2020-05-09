Відстежити посилку Делівері

Делівері
Делівері
www.delivery-auto.com.ua
0 800 509-509
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Терміни доставки посилок Делівері:
  • 0-14 днів
  • 15-45 днів
  • 46-90 днів
  • 90+ днів

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Delivery — українська логістична служба, що надає послуги експрес-перевезень корпоративним клієнтам територією країни та за її межі.

Історія компанії Delivery

Підприємство почало свою роботу у 2001 році. Наразі має понад 300 складів по всій Україні. Щомісяця «Делівері» здійснює до 1000 перевезень та обслуговує до 200 000 користувачів. Клієнти можуть замовити транспортування вантажів вагою до 20 т. Кожне відправлення обов’язково страхується.

Група «Делівері» об’єднує чотири компанії:

  • Delivery — послуги транспортування територією України;
  • DelTruck — повно фрахтові перевезення;
  • Delivery-International — міжнародні доставки, інтернет-покупки Delivery-Shop;
  • «Кворум» — страхова компанія.

Делівері: відстежити посилку

Компанія «Делівері» пропонує відслідкувати вантаж на своєму сайті в правому боковому меню. Введіть у спеціальне поле номер декларації та натисніть кнопку «Знайти». У новому вікні з’явиться повна інформація щодо переміщення вантажу. Крім того, підприємство додало до свого функціоналу можливість відстежити посилку «Ін Тайм».

Для зручності користувачів можна завантажити мобільний додаток Delivery-Auto. Застосунок доступний для смартфонів з iOS та Android. Додаток дозволяє користувачам мати ще швидший доступ до інформації щодо відстеження пересилання поштових відправлень Delivery. Програма містить багато додаткових функцій. Є можливість налаштувати українську, англійську та російську мову.

Однак зручніше відслідкувати посилку через сервіс відстеження поштових відправлень Posylka.net. Перевага ресурсу в тому, що тут зібрані всі відомі у світі служби доставки та транспортні компанії. Щоб знайти вантаж «Делівері», або відстежити посилки FedEx, Укрпошти, Yanwen, Deutsche Post, Пошти Білорусі, Нової пошти, достатньо мати трек-номер. Уведіть номер з ТТН (номер з товарно-транспортної накладної) у поле пошуку на головній сторінці сайту. Система швидко знайде ваш вантаж.

Що таке трек-номер і де його знайти?

Трек-номер «Делівері» — це спеціальний 10-значний код, за допомогою якого можна відстежити вантаж, який перевозиться логістичною службою. Номер формується під час оформлення відправлення. Унікальний код спеціально призначений для того, щоб легко було відстежити поштове відправлення

й визначити його місцезнаходження.

Як можна отримати посилку?

Забрати свою посилку можна в складі або за вказаною адресою в кур’єра чи експедитора. Якщо доставка була замовлена на склад, то вам необхідно з’явитися за вказаною адресою. З собою мати номер накладної та документ, що посвідчує особу. Адресна доставка передбачає надання послуги до дверей. Якщо звернутися завчасно з відповідною заявою, то можна змінити адресну доставку на можливість забрати вантаж на складі.

Крім того, клієнти «Делівері» завдяки функції відстеження поштового відправлення, завжди мають можливість дізнатися, чи прибув вантаж на склад.

Як знайти найближче відділення?

Щоб знайти найближче представництво компанії, зайдіть в розділ «Представництва» на сторінку Ми на карті. На мапі України позначені всі склади підприємства, регіональні центри, офіси та склади компанії з касою післяплати.

Які документи потрібні для отримання посилки?

Якщо вам потрібно отримати відправлення, приготуйте номер транспортної накладної та документ, що підтверджує особу. Представники юридичних осіб повинні надати довіреність. Повний список документів, що підтверджують особу одержувача можна знайти в розділі «Клієнтам» на сторінці Документація.

Якщо ви замовили доставку з післяплатою, то отримати вантаж зможе тільки одержувач особисто. Із собою обов’язково потрібно мати паспорт.

Як повернути посилку назад?

Щоб повернути посилку відправнику, напишіть за зразком лист-підтвердження (бланк можна знайти на офіційному сайті) та зробіть його фотокопію. Лист надішліть на e-mail складу або регіонального центру. Фізичним особам потрібно додатково надіслати фотокопію першої та другої сторінок паспорту.

Скільки днів зберігається посилка на складі?

На складі перевізника відправлення зберігається безкоштовно до 7 днів. За кожен наступний день за послугу доведеться сплатити:

  • вантаж до 200 кг — 10 грн/1 місце;
  • від 200 кг або 1 куб.м — 50 грн.

Перевізник не встановлює граничні строки зберігання товарів на складі. Клієнти можуть скористатися сервісом, навіть якщо їм просто потрібне тимчасове місце зберігання певних речей.

Переваги послуги зберігання від Delivery:

  • близькість складських приміщень у місті, зручний під’їзд транспорту;
  • вигідні тарифи — у межах 10–60 грн за квадратний метр займаної території;
  • спеціальна техніка для вантажних робіт;
  • можливість зберігати різні типи вантажів;
  • знижки на доставку.

Однак є перелік речей, які не приймаються для зберігання в складі «Делівері». Повний перелік можна знайти в розділі «Послуги клієнтам» на сторінці «Відповідальне зберігання».

Послуги клієнтам

Клієнти компанії мають можливість отримати такі послуги:

  1. Перевезення Україною: склад — склад, двері — склад, склад — двері, двері — двері;.
  2. Додаткові послуги: адресне забирання / доставка вантажу, пакування вантажу, повертання тари та документів, інформаційні послуги.
  3. Інші послуги: міжнародні перевезення, рекламні послуги, відповідальне зберігання, надання персонального менеджера, індивідуальне страхування, фрахт автомобілів, розробка галузевих рішень.

Детальна інформація щодо кожної послуги окремо міститься на офіційному сайті в розділі «Клієнтам» — «Послуги».

Як відправити посилку, користуючись Delivery?

«Делівері» пропонує кілька способів відправки вантажу. Ви обираєте найзручніший для вас.

  1. Склад — склад: відправник доставляє вантаж на склад, що розташовується в його місті, а отримувач забирає його в найближчому до нього представництві компанії.
  2. Двері — склад: відправник замовляє послугу за телефоном, або заповнює онлайн-форму на сайті. Забір вантажу з певної адреси — окрема послуга, що оплачується відповідно тарифів перевізника.
  3. Склад — двері: відправник доставляє вантаж на склад логістичної служби, звідки товар транспортується за вказаною адресою.
  4. Двері — двері: послугу можна замовити за телефоном або на сайті через онлайн-форму. Представник служби доставки в установлений час забере вантаж за вказаною адресою. Послуга забору оплачується окремо.

Як розрахувати вартість посилки Делівері?

Щоб дізнатися орієнтовну вартість Delivery доставки, натисніть на головній сторінці сайту позначку Калькулятор. Ви автоматично перейдете на сторінку онлайн-калькулятора, куди потрібно ввести дані, що стосуються вашого відправлення:

  • маршрут: місто — місто;
  • тип доставки: склад — склад, двері — двері, двері — склад, склад — двері, експрес-доставка;
  • дата відправлення;
  • оголошена цінність;
  • сума післяплати (накладений платіж);
  • увімкнути економ-тариф (якщо бажаєте заощадити 5 % від загальної суми, однак термін доставки збільшується на 24 години);
  • тип відправлення (вантаж, посилки, документи, палети, шини);
  • габарити вантажу (довжину, ширину, висоту).

А потім натиснути кнопку «Розрахувати». Загальна вартість послуги містить у собі ціну за:

  • перевезення склад-склад без знижки;
  • страхування;
  • оформлення;
  • додаткові послуги;
  • знижку за економ-тариф;
  • комісію за післяплату готівкою.

Як правильно упакувати посилку?

Цілісність товару залежатиме саме від пакувальних матеріалів, які були використані під час оформлення відправлення. Тому компанія пропонує своїм клієнтам скористатися рекомендаціями щодо пакування посилок. З рекомендаціями ви можете ознайомитися в розділі Правила пакування відправлень. Також радо допоможуть порадами щодо пакування кожного конкретного товару співробітники «Делівері». Однак відповідальність за якість пакування відправлення несе відправник, тому радимо прислухатися.

Залежно від того, що саме ви бажаєте відправити, можна обрати один із запропонованих видів упаковки:

  • скотч;
  • гофрокартонна коробка;
  • стретч;
  • поліпропіленовий мішок;
  • повітряно-пухирчаста плівка;
  • гофрокартон;
  • дерев’яні лати;
  • спецконтейнер;
  • ущільнювач;
  • поліпропілен;
  • стяжна стрічка;
  • сендвіч-панель;
  • палета;
  • палетний борт;
  • металевий контейнер;
  • лати.

Для більшої зручності скористайтеся онлайн-формою пошуку кращої упаковки для свого товару. Оберіть категорію та тип вантажу, тип перевезення, натисніть «ОК». Система запропонує найкращий варіант упаковки.

Як змінити отримувача вантажу?

Послуга зміни отримувача доступна в особистому кабінеті. А також можна написати листа-переадресацію. Завантажте зразок листа із сайту перевізника, заповніть його, зробіть його кольорову фото- або скан копію та відправте на електронну адресу office@delivery-auto.com.ua.

Якщо ви фізична особа, додайте до листа-переадресації першу та другу сторінки паспорту.

Однак варто пам’ятати, що у квитанції можна попередньо вказати до 4 осіб, які можуть отримати посилку.

Як можна перенаправити вантаж до іншого відділення?

Послуга перенаправлення вантажу до іншого представництва доступна в особистому кабінеті. Отримувач повинен заповнити онлайн-форму, або написати письмову заяву. Зразок документу можна знайти на сайті компанії.

Як довго йде замовлення Делівері?

Логістична служба встановила нові терміни доставки посилок:

  • до 500 км — 24 год;
  • до 800 км — 48 год;
  • до 1000 км — 72 год.

Delivery пропонує своїм клієнтам відстежити строки доставки вантажу в розділі «Клієнтам» на сторінці Нові терміни доставки. Для цього скористайтеся спеціальною таблицею, або завантажте файл з усіма можливими напрямками транспортування вантажів та крайніми строками забору відправлень. Залежно від того, коли буде здійснено забір вантажу, й триватиме термін його доставки.

Заборонені до перевезення товари

Транспортуванню не підлягають товари таких категорій:

  • отруйні, токсичні, хімічні речовини та препарати, вибухо- та вогненебезпечні та інші предмети, що потребують спеціального дозволу для перевезення;
  • вантаж, габарити якого виходять за межі транспорту;
  • зброя, боєприпаси;
  • наркотичні та психотропні препарати;
  • тварини;
  • гроші, кредитні картки, цінні папери, коштовності тощо.

Як зв’язатись із гарячою лінією Delivery?

Номери гарячої лінії компанії вказані в шапці сайту:

  • 0 800 509–609;
  • 0 800 509–509.

Дзвінки по Україні безкоштовні. Колл-центр працює в будні з 9:00 до 19:00 год, у суботу з 9:00 до 15:00 го., неділя — вихідний.

Ви можете також замовити зворотний дзвінок. Знайдіть у розділі «Контакти» сторінку «Ми вам передзвонимо!», перейдіть за посиланням та заповніть онлайн-форму, вказавши:

  • ім’я:
  • телефон;
  • тему питання;
  • суть питання.

Є також можливість просто надіслати повідомлення, яке стосується певного відправлення. Вкажіть номер квитанції, свої контактні дані, виберіть з переліку представництво та викладіть лаконічно суть запитання. Представники компанії найближчим часом зв’яжуться з вами зручним для вас способом.

Графік роботи Делівері

Представництва та відділення компанії працюють у будні переважно з 9:00 до 18:00 години, у суботу — з 9:00 з 17:00 години. Також встановлено години здачі вантажу на склад та прийому заявки на забирання доставки. Однак у кожного відділення графік індивідуальний.

Дізнатися години роботи та крайній час можна на офіційному сайті «Делівері» в розділі «Представництва». Швидкий пошук відділень доступний за алфавітом та за допомогою спеціального поля пошуку. Укажіть країну, область та вид представництва (офіс, склад, післяплата). Інформація, яка відкривається користувачу, містить адресу відділення, номери телефонів, факс, години роботи та посилання, за яким можна швидко оформити заявку на забирання та доставку вантажу.

Крім того, графік роботи відділень можна дізнатися в розділі «Представництва» на сторінці «Ми на карті». Знайдіть на карті потрібне відділення, склад чи офіс, наведіть на нього та дізнайтеся години роботи.