Відстежити посилку Делівері

Відгуки
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09.05.2020
Користувався раз доставкою Делівері по місту. Замовили з дружиною кахель в магазині. Кур’єр ввічливий, зателефонував завчасно. Доставка коштувала усього 60 грн за 40 кг. Тому що ціна залежить не від відстані, а від ваги чи об’єму.
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09.05.2020
Один раз замовив кур’єрську послугу у Делівері й був розчарований. Купився на низьку вартість доставки. Затримка величезна, коробка прийшла пошкоджена, кур’єр не зміг з першого разу дійти, все переносив зустріч. Краще вже дорожча Нова пошта, ніж хвалений дешевий Делівері.
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08.05.2020
Замовляв в інтернет-магазині запчастини на своє авто. Серед служб доставки виявилася компанія Делівері, що пропонувала найнижчу вартість доставки. Вирішив спробувати. Посилка Делівері прийшла вчасно, товар відстежувався без проблем.
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08.05.2020
Користувалася послугами компанії двічі, і дуже задоволена рівнем обслуговування. Звернулась до Делівері, тому що Нова пошта дуже підняла свої розцінки, а мені потрібно було доставити дитячу гірку. Товар об’ємний. Посилка через Делівері у Львів йшла тиждень, однак увесь час я могла без проблем відстежити вантаж. Посилка прибула за в точно вказаним часом. Сервіс гарний, персонал чемний, претензій не маю.
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07.05.2020
Замовили з львівського інтернет-магазину у вітальню меблі. За ціною з усіх служб доставки підійшла саме Делівері. Ми не поспішали, головне — щоб товар прибув непошкодженим і доставка була до дверей. Поки служба Делівері везла меблі в Івано-Франківськ.
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07.05.2020
Дякую службі Делівері, що посилка прийшла вчасно, сервіс гарний, за трек-номером міг відстежити вантаж. Особливо порадувала ціна послуги, значно дешевше, ніж в інших компаніях. Рекомендую всім.
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06.05.2020
Користувався доставкою Автолюкс Експрес Пошта уже двічі, обидва рази усе прийшло вчасно, у той термін, який запланували раніше. Співробітники дуже ввічливі, допомагають розвантажити, дають можливість перевірити стан товару у посилці. Не розумію негативні відгуки інших людей. Краще користуватися Автолюксом, ніж Новою поштою.
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06.05.2020
Користувався один раз міжнародною доставкою. Відправляв важливі документи в Росію. Залишився задоволений. Зателефонував у міжнародний відділ Delivery, оформив декларацію для доставки літаком, і вже через три дні пакунок був на місці.
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06.05.2020
Дуже зручний сайт. Замовив палети через службу доставки Делівері, і потрібно було відслідкувати груз за трек-номером. У пошуку вибрав найперший, ним виявився ваш сервіс. Тепер використовую його для відстеження посилок інших перевізників. Хотів дізнатися, чи є у вас мобільний додаток, щоб було ще зручніше?
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05.05.2020
Користуюсь доставкою Делівері вже понад рік. І дуже дивно чути негативні відгуки про цю компанію. Можливо, посилки й прибувають трохи пізніше, ніж у Нової пошти, зате доставка коштує значно дешевше. Якщо за звичайну стандартну коробку на Новій пошті доводиться платити 60-70 грн, то тут — усього 30-40 грн.