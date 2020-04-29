Отследить посылку Деливери

Деливери
Деливери
www.delivery-auto.com.ua
0 800 509-509
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  • 0-14 дней
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Delivery — украинская логистическая служба, которая оказывает услуги экпресс-перевозок корпоративным клиентам по территории всей Украины и зарубеж.

История компании Delivery

Предприятие начало свою работу в 2001 году. Сейчас компания насчитывает 300 складов по всей Украине. Ежемесячно «Деливери» осуществляет до 1000 перевозок и обслуживает до 200 000 пользователей. Клиенты могут заказать транспортировку грузов весом до 20 т. Каждое отправление подлежит обязательному страхованию.

Группа «Деливери» объединяет четыре компании:

  • Delivery — доставка по территории Украины;
  • DelTruck - полно фрахтовые перевозки;
  • Delivery-International — международные перевозки интернет-покупки Delivery-Shop;
  • «Кворум» — страховая компания.

Как отследить почтовое отправление Деливери

Компания «Деливери» предлагает отследить груз на своем сайте в правом боковом меню. Введите в поле поиска номер декларации и нажмите кнопку «Найти». В новом окне появится полная информация о перемещении груза. Кроме того, перевозчик добавил к своему функционалу возможность отследить посылку по трек-номеру «Ин Тайм».

Для удобства пользователи могут загрузить мобильное приложение Delivery-Auto. Приложение доступно для смартфонов с iOS и Android. Пользователи получают еще более доступ к информации по отслеживанию почтовых отправлений Delivery. Программа содержит много дополнительных функций. Есть возможность настроить украинский, английский и русский языки.

Но с помощью сервиса отслеживания посылок Posylka.net отследить посылку «Деливери» по номеру заказа намного удобней. Преимущество ресурса в том, что здесь собраны все известные в мире службы доставки и транспортные компании. Чтобы найти груз «Деливери», или отследить отправление FedEx, Укрпочты, Yanwen, Deutsche Post, Почты Беларуси, Новой почты, достаточно иметь трек-номер. Введите номер с ТТН (номер с товарно-транспортной накладной) в поле поиска на главной странице сайта. Система быстро найдет ваш груз.

Что такое трек-номер и где его найти?

Трек-номер «Деливери» — это специальный 10-значный код. С его помощью можно всего за несколько секунд отследить груз, который перевозится логистической службой. Номер формируется при оформлении отправления. Уникальный код специально предназначен для поиска почтовых отправлений в пути.

Как можно получить посылку?

Забрать свой груз можно со склада или у экспедитора, который доставит груз по указанному адресу. Если доставка была заказана на склад, вам необходимо явиться по адресу с номером накладной и документом, удостоверяющим личность. Адресная доставка предусматривает предоставление услуги к двери. Чтобы изменить адресную доставку на возможность забрать груз на складе, нужно обратиться в компанию заранее с соответствующим заявлением.

Как найти ближайшее отделение?

Чтобы найти ближайшее представительство компании, нужно зайти в раздел «Представительства» на страницу Мы на карте. На карте Украины указаны все склады предприятия, региональные центры, офисы и представительства компании с кассой наложенного платежа.

Какие документы нужны для получения посылки?

Если вам нужно забрать отправление, приготовьте номер транспортной накладной и документ, подтверждающий личность. Представители юридических лиц должны предоставить доверенность. Список документов, подтверждающих личность получателя, размещен на официальном сайте в разделе «Клиентам» на странице Документация.

Если вы заказали доставку наложенным платежом, то получить груз сможет только получатель лично. С собой обязательно нужно иметь паспорт

Как вернуть посылку обратно?

Чтобы вернуть посылку отправителю, нужно предоставить фотокопию письма, написанного по образцу (пример бланка находится на официальном сайте). Письмо направляется на e-mail представительства или регионального центра. Физическим лицам нужно дополнительно направить фотокопию первой и второй страниц паспорта.

Сколько дней хранится посылка на складе?

До 7 дней отправления хранится на складе перевозчика бесплатно. Каждый последующий день хранения придется заплатить:

  • груз до 200 кг — 10 грн /1 место;
  • от 200 кг или 1 куб.м — 50 грн.

Перевозчик не устанавливает предельные сроки хранения товаров на складе. Клиенты могут воспользоваться услугой, даже если им просто необходимо временное место хранения определенных вещей.

Преимущества услуги хранения от Delivery:

  • близость складских помещений в городе, удобный подъезд транспорта;
  • выгодные тарифы — в пределах 10-60 грн за квадратный метр занимаемой территории;
  • специальная техника для грузовых работ;
  • возможность сохранять различные типы грузов;
  • скидки на транспортировку.

Однако есть перечень вещей, которые «Деливери» не принимает для хранения на своем складе. Полный перечень можно найти в разделе «Услуги клиентам» на странице «Ответственное хранение».

Услуги клиентам

Клиенты компании имеют возможность получить такие услуги:

  1. Перевозки по Украине: склад — склад, двери — склад, склад — двери, двери — двери;
  2. Дополнительные услуги: адресный забор/доставка груза, упаковка груза, возвращение тары и документов, информационные услуги.
  3. Другие услуги: международные перевозки, рекламные услуги, ответственное хранение, предоставление персонального менеджера, индивидуальное страхование, фрахт автомобилей, разработка отраслевых решений.

Подробная информация относительно каждой услуги отдельно находится на официальном сайте в разделе «Клиентам» — «Услуги».

Как отправить посылку, пользуясь Delivery?

«Деливери» предлагает несколько способов отправки груза. Вы выбираете самый удобный для себя.

  1. Склад — склад: отправитель доставляет груз на склад, располагающийся в его городе, а получатель забирает его в ближайшем к нему представительстве компании.
  2. Двери — склад: отправитель заказывает услугу по телефону или заполняет онлайн-форму на сайте. Забор груза с определенного адреса — отдельная услуга, оплачивается в соответствии с тарифами перевозчика.
  3. Склад — двери: отправитель доставляет груз на склад логистической службы, откуда товар транспортируется по указанному адресу.
  4. Двери — двери: вызвать курьера можно по телефону или на сайте через онлайн-форму. Представитель компании в установленное время заберет груз по указанному адресу. Услуга забора оплачивается отдельно.

Как рассчитать стоимость посылки Деливери?

Чтобы сделать просчет и узнать ориентировочную стоимость доставки Delivery, нажмите на главной странице сайта отметку Калькулятор. Вы автоматически перейдете на страницу онлайн-калькулятора. В форму нужно ввести данные, касающиеся вашего отправления:

  • маршрут: город — город;
  • тип поставки: склад — склад, двери — двери, двери — склад, склад — дверь, экспресс-доставка;
  • дата отправки;
  • объявленная ценность;
  • сумма наложенного платежа;
  • включить эконом-тариф (если хотите сэкономить 5% от общей суммы, но тогда срок транспортировки увеличивается на 24 часа);
  • тип отправления (груз, посылки, документы, паллеты, шины)
  • габариты груза (длину, ширину, высоту).

А потом нажать кнопку «Рассчитать». Общая стоимость услуги включает в себя цену за:

  • перевозку со склада на склад без скидки;
  • страхование;
  • оформление;
  • дополнительные услуги;
  • скидку по эконом-тарифу;
  • комиссию за наложенный платеж наличными.

Как правильно упаковать посылку?

Целостность товара будет зависеть именно от упаковочных материалов, которые были использованы при оформлении отправления. Поэтому компания предлагает своим клиентам воспользоваться рекомендациями по упаковке посылок. Рекомендации можно найти в разделе Правила упаковки отправлений. Также с радостью помогут советами по упаковке каждого конкретного товара сотрудники «Деливери», поэтому советуем прислушаться. Помните, что ответственность за качество упаковки отправления несет отправитель.

В зависимости от того, что именно вы хотите отправить, можно выбрать один из предложенных видов упаковки:

  • скотч;
  • гофрокартонная коробка;
  • стретч;
  • полипропиленовый мешок;
  • воздушно-пузырчатая пленка;
  • гофрокартон;
  • деревянная обрешетка;
  • урны;
  • уплотнитель;
  • полипропилен;
  • стяжная лента;
  • сэндвич-панель;
  • паллета;
  • паллетный борт;
  • металлический контейнер;
  • латы.

Для большего удобства можно воспользоваться онлайн-формой поиска подходящей упаковки для своего товара. Выберите нужную категорию и тип груза, а также тип перевозки, нажмите «ОК». Система предложит лучший вариант упаковки.

Как изменить получателя груза?

Изменить получателя можно в личном кабинете или написать письмо-переадресацию. Отправителю необходимо скачать образец письма с сайта перевозчика, заполнить его, сделать цветную фотокопию или скан копию и отправить его на электронный адрес office@delivery-auto.com.ua.

Если вы являетесь физическим лицом, добавьте к письму-переадресации первую и вторую страницы паспорта отправителя.

Однако стоит помнить, что в квитанции есть возможность предварительно указать до 4 человек, которые могут получить посылку.

Как можно перенаправить груз в другое отделение?

Услуга переадресации груза в другое представительство доступна в личном кабинете. Получатель должен заполнить онлайн-форму, или написать заявление. Образец документа можно найти на сайте компании.

Как долго идет заказ Деливери?

Логистическая служба установила новые сроки перевозки посылок:

  • до 500 км — 24 ч;
  • до 800 км — 48 ч;
  • до 1000 км — 72 ч.

Delivery предлагает своим клиентам отследить сроки доставки груза в разделе «Клиентам» на странице Новые сроки доставки. Для этого можно воспользоваться специальной таблицей, или загрузить файл со всеми возможными направлениями транспортировки грузов и крайними сроками забора отправлений. В зависимости от того, когда будет осуществлен забор груза, продлится срок его перевозки.

Запрещенные к перевозке товары

Транспортировке не подлежат товары следующих категорий:

  • ядовитые, токсичные, химические вещества и препараты, взрыво- и огнеопасные и другие предметы, требующие специального разрешения для перевозки;
  • груз, габариты которого выходят за пределы транспорта;
  • оружие и боеприпасы;
  • наркотические и психотропные препараты;
  • животные;
  • деньги, кредитные карточки, ценные бумаги, драгоценности и тому подобное.

Как связаться с горячей линией Delivery?

Номера горячей линии компании указаны в шапке сайта:

  • 0 800 509–609;
  • 0 800 509–509.

Звонки по Украине бесплатные. Колл-центр работает в будни с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 15:00 ч, воскресенье — выходной.

Помимо этого, вы можете заказать обратный звонок. Найдите в разделе «Контакты» страницу «Мы вам перезвоним!», перейдите по ссылке и заполните онлайн-форму, указав:

  • имя:
  • телефон;
  • тему вопроса;
  • суть вопроса.

Есть возможность также отправить сообщение, касающееся определенного отправления. Укажите номер квитанции, свои контактные данные, выберите из перечня представительство и выложите лаконично суть вопроса. Представители компании в ближайшее время свяжутся с вами удобным для вас способом.

График работы Деливери

Представительства и отделения компании работают преимущественно в будни с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 17:00 часов. Установлено часы сдачи груза на склад и приема заявок на забор/доставку. Однако у каждого отделения график индивидуальный.

Узнать часы работы и крайнее время забора/доставки можно на официальном сайте «Деливери» в разделе «Представительства». Быстрый поиск отделений доступен по алфавиту и с помощью специального поля поиска. Укажите страну, область и вид представительства (офис, склад, наложенный платёж). Информация, которая открывается пользователю, содержит такие данные:

  • адрес отделения;
  • номера телефонов, факс;
  • часы работы;
  • ссылку, по которой можно быстро оформить заявку на забор и доставку груза.

График работы отделений также можно узнать в разделе «Представительства» на странице «Мы на карте». Найдите на карте нужное отделения, склад или офис, наведите на него, чтобы узнать время работы.