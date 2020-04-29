Отследить посылку Деливери

Отзывы
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29.04.2020
Из плюсов сразу можно отметить очень демократичные цены! У меня небольшой интернет-магазин, работать выгодно. Что касается скорости, то тут бывают небольшие задержки, но клиенты не жалуются. Еще радует, что в офисе Деливери никогда нет очередей, посылки оформляют очень быстро!
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29.04.2020
Рекомендую! Курьер привез заказ точно в назначенное время, отслеживание Деливери в Николаеве было точным, без проблем. Спасибо!
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28.04.2020
Работаем с Деливери уже больше 2 лет, все слаженно, компании можно доверять. У клиентов ни разу не возникало проблем ни с тем, чтобы отследить груз Деливери, ни с получением. Надеюсь, в дальнейшем все останется на уровне.
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28.04.2020
Груз был поврежден, возмещать мне ничего не собираются, потому что у меня не было документов на груз! Не советую никому!!! Если берете деньги, оказывайте услуги качественно!!!
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27.04.2020
Заказывала хендмейд у частника через деливери, отследить посылку можно было все время. Получила в приватовском постомате, тоже без проблем. Если будет необходимость, обязательно буду пользоваться еще.
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27.04.2020
Я очень довольна delivery! Заказывала доставку от двери до двери. Курьер приехал вовремя, оформили быстро. Никакого навязывания услуг, вроде дополнительной упаковки или страхования посылки. Все четко и быстро! Дошла посылка за 3 дня. Однозначно, высший балл!
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24.04.2020
Заказ должен был привезти курьер днем 6.04. Ок, ждал до вечера — ничего. На следующий день позвонили, я сказал, чтоб привезли после 6 вечера. Звонит в обед курьер и говорит, что подъехал. Говорю, чтоб вечером привез, он говорит, что тогда только завтра. Но на следующий день мне тоже не привезли, служба поддержки работает плохо! Больше никогда не буду пользоваться перевозчиком Деливери!
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24.04.2020
Добрый день! Получила доставку через Деливери, заказ доехал в целости и сохранности. Очень довольна, рекомендую!
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23.04.2020
Иногда пользуюсь, привлекает адекватный ценник на крупногабаритные грузы (по работе нужно именно такие пересылать в регионы). Вообще почта деливери по Украине достаточно хорошо работает, без сбоев.
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23.04.2020
Советую у Диливери перед отправкой проверять у них на сайте «горячие рейсы». У меня так посылка получилась почти вдвое дешевле, чем обычно. Обычно 1-2 направления даются, тут как повезет. Но если повезет, то экономия колоссальная.