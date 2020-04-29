Компания «Деливери» предлагает отследить груз на своем сайте в правом боковом меню. Введите в поле поиска номер декларации и нажмите кнопку «Найти». В новом окне появится полная информация о перемещении груза. Кроме того, перевозчик добавил к своему функционалу возможность отследить посылку по трек-номеру «Ин Тайм».

Для удобства пользователи могут загрузить мобильное приложение Delivery-Auto. Приложение доступно для смартфонов с iOS и Android. Пользователи получают еще более доступ к информации по отслеживанию почтовых отправлений Delivery. Программа содержит много дополнительных функций. Есть возможность настроить украинский, английский и русский языки.

Но с помощью сервиса отслеживания посылок Posylka.net отследить посылку «Деливери» по номеру заказа намного удобней. Преимущество ресурса в том, что здесь собраны все известные в мире службы доставки и транспортные компании. Чтобы найти груз «Деливери», или отследить отправление FedEx, Укрпочты, Yanwen, Deutsche Post, Почты Беларуси, Новой почты, достаточно иметь трек-номер. Введите номер с ТТН (номер с товарно-транспортной накладной) в поле поиска на главной странице сайта. Система быстро найдет ваш груз.