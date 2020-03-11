Отследить посылку Белпочта (Belpost)

Отзывы
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11.03.2020
БЕЛПОЧТА !!!!))))
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24.09.2019
Добрый день, посылка из Украины RI031299616UA находится уже в МИНСКЕ. Пожалуйста, подскажите, как её получить - там cпециальный корсет/бандаж для позвоночника собаки таксы. ОЧЕНЬ НУЖНО!
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10.04.2019
посылка пришла из китая 6 февраля на сортировку в минск и до сего дня а это у нас 10 апреля нагодиться там и неизвестно когда она добереться до борисова вот как работает бел почта
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23.05.2018
Посылка может и раньше пришла,но на территории Беларуси она может пробежать энное количество дней. И отслежка посылки в Беларуси не отслеживается, чем и остаются многие не довольны в частности и я. Поэтому ставлю 1.
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22.03.2018
Очень хорошо работает почта, вообще никаких претензий! Даже из других стран заказы не задерживаются. Так что можно не тратиться на курьерские службы, я даже для дорогих покупок пользуюсь обычной боелпочтой.
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20.03.2018
Ура! Мне доставили заказ! Понравилась система отслеживания посылок белпочты, раньше она работала через раз, теперь всегда трек отслеживается.
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17.03.2018
Быстро все доходит, посылки белпочты не теряются, трек отслеживается. Дня за три-четыре дня всегда приходит, максимум был, когда посылка шла из Бреста (сам живу в Витебской области), тогда на это потребовалось полторы недели.
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15.03.2018
Посылка дошла меньше, чем за неделю, трек адекватно отслеживался. Единственный минус – коробка сильно измята, но товар цел.
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13.03.2018
Сделал несколько заказов с али, прошло два месяца – почтальон принес извещение об ОДНОЙ посылке. Прихожу – а мне выдают сразу шесть, еще и спрашивают, почему раньше не забрал. Пытался объяснить, что почтальон как-то не донес бумажки – бесполезно. Теперь буду сам отслеживать посылки белпочты, а то так состариться можно, пока ждешь.