Отследить посылку Белпочта (Belpost)

История Белпочты включает в себя множество периодов, так как само государство приобрело полноценную независимость с распадом Советского Союза. Именно поэтому, рассматривая историю становления почтового оператора, следует рассматривать историю тех стран, в которые входили территории современной Беларуси, а именно: Речи Посполитой, Российской империи, Польши и СССР.

Первые упоминания о почтовых отправлениях на белорусской земле датируются девятым веком – в повести временных лет (885 год Послание Олега радимичам). На данном этапе почтальонами служили княжеские гонцы, которые заучивали текст и зачитывали наизусть.

20 июля 1558 года в Великом княжестве Литовском был издан “Указ о поводах” определяющий работу почты. В этом же году организовано официальное учреждение – Королевская почта. Было создано два основных направления работы почты: Краков-Вена-Венеция и Краков-Варшава-Вильнюс. Корреспонденция отправлялась каждую неделю по средам.

Первая система тарифов была введена в 1583 году, которая устанавливала взятие платы за отправление в зависимости от вида и его веса.

Первые официальные почтовые связи между ВКЛ и Россией появились с 1670-х по 1680-х, по маршруту Вильно-Смоленск-Москва, позже был подтвержден маршрут Москва-Минчовичь-Кадино-Вильно.

Вследствие первого раздела ВКЛ произошло становление почтовой системы на белорусской земле. Началом можно считать доклад графа Чернышева от 1772 года «О почтовом учреждении в Могилевской и Псковской губерниях».

В конце столетия почтовая служба стала частью почтовой системы Российской империи. Вследствие этого учреждены новые почтовые округа: Минский, Витебский, Могилевский.

В 1859 году были созданы первые телеграфные станции при Минском почтовой конторе в Бобруйске. Через 22 года были организованы ж/д перевозки, в составах были предусмотрены вагоны для приема корреспонденции. Курсировали они по маршрутам: из Москвы в Минск (Ровно, Брест, Любава).

Далее на начало Первой мировой войны на белорусской земле насчитывалось 380 почтовых отделений, тогда как на начало Второй мировой их уже насчитывалось более 2400. В период войны практически вся инфраструктура была разрушена, а восстановлена она только к началу 1948.

Советский период очень схож с нынешним по структуре и работе почтовых отделений. Независимая почта Беларуси появилась с его распадом. В настоящее время Белпочта является членом Всемирного почтового союза и отвечает всем мировым стандартам качества обслуживания.