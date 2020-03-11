Отследить посылку Белпочта (Belpost)

Белпочта (Belpost)
Белпочта (Belpost)
www.belpost.by
+375 17 293 59 10
Рейтинг:
Поиск посылки в данной службе
Сроки доставки посылок Белпочта (Belpost):
  • 0-14 дней
  • 15-45 дней
  • 46-90 дней
  • 90+ дней

Отзывы

Белпочта – государственный почтовый оператор Республики Беларусь. Компания предоставляет качественные услуги почтовой связи и отвечает всем современным требованиям к качеству обслуживания физических и юридических лиц.

История Почты Беларуси

 История Белпочты включает в себя множество периодов, так как само государство приобрело полноценную независимость с распадом Советского Союза. Именно поэтому, рассматривая историю становления почтового оператора, следует рассматривать историю тех стран, в которые входили территории современной Беларуси, а именно: Речи Посполитой, Российской империи, Польши и СССР.

Первые упоминания о почтовых отправлениях на белорусской земле датируются девятым веком – в повести временных лет (885 год Послание Олега радимичам). На данном этапе почтальонами служили княжеские гонцы, которые заучивали текст и зачитывали наизусть.

20 июля 1558 года в Великом княжестве Литовском был издан “Указ о поводах” определяющий работу почты. В этом же году организовано официальное учреждение – Королевская почта. Было создано два основных направления работы почты: Краков-Вена-Венеция и Краков-Варшава-Вильнюс. Корреспонденция отправлялась каждую неделю по средам.

Первая система тарифов была введена в 1583 году, которая устанавливала взятие платы за отправление в зависимости от вида и его веса. 

Первые официальные почтовые связи между ВКЛ и Россией появились с 1670-х по 1680-х, по маршруту Вильно-Смоленск-Москва, позже был подтвержден маршрут  Москва-Минчовичь-Кадино-Вильно. 

Вследствие первого раздела ВКЛ произошло становление почтовой системы  на белорусской земле. Началом можно считать доклад графа Чернышева от 1772 года «О почтовом учреждении в Могилевской и Псковской губерниях».

В конце столетия почтовая служба стала частью почтовой системы Российской империи. Вследствие этого учреждены новые почтовые округа: Минский, Витебский, Могилевский.

В 1859 году были созданы первые телеграфные станции при Минском почтовой конторе в Бобруйске. Через 22 года были организованы ж/д перевозки, в составах были предусмотрены вагоны для приема корреспонденции. Курсировали они по маршрутам: из Москвы в Минск (Ровно, Брест, Любава).

Далее на начало Первой мировой войны  на белорусской земле насчитывалось 380 почтовых отделений, тогда как на начало Второй мировой их уже насчитывалось более 2400. В период войны практически вся инфраструктура была разрушена, а восстановлена она только к началу 1948.

Советский период очень схож с нынешним по структуре и работе почтовых отделений. Независимая почта Беларуси появилась с его распадом. В настоящее время Белпочта является членом Всемирного почтового союза и отвечает всем мировым стандартам качества обслуживания. 

Белпочта: отслеживание посылок

Отслеживание посылок Белпочты доступно тремя способами:

·        в отделении почты;

·        на официальном сайте Почты Беларуси;

·        с помощью универсального сервиса Posylka.net.

Первый вариант мы рассматривать не будем, поскольку он занимает много времени и не пользуется популярностью. На официальном сайте Белпочты можно отследить посылку, которой был присвоен белорусский трек-номер. В случае если вы ждете посылку из иностранного интернет-магазина, скорее всего, отслеживаться она будет только после прибытия в Беларусь.

Самый удобный и быстрый способ отследить посылку Белпочты или любой другой почтовой службы – воспользоваться лучшим сервисом для отслеживания посылок Posylka.net. Наш сайт позволяет находить почтовые отправления в любой точке мира, независимо от того, какая именно компания занимается транспортировкой вашего груза: это может быть Почта России, China Post, CDEK и др. Все, что вам нужно – знать трек-номер вашей посылки.

Что такое трек код?

Трек-код – это идентификационный номер, который присваивается каждому отслеживаемому отправлению. При оформлении посылки отправителю сообщается трек-код, по которому можно совершить отслеживание посылок Белпочты. Трек-номер состоит из 13 символов: 4 буквы и 9 цифр (RI031299616UA), он уникален и позволяет в любой момент проследить посылку с помощью специализированных сервисов.

Если речь идет о заказе из интернет-магазина, трек-номер можно увидеть на странице заказа в “Личном кабинете”. Очень важно не путать номер заказа и идентификационный номер, если у вас возникли сложности, всегда можно уточнить информацию непосредственно у продавца. Подробнее о том, что такое трек-номер и как отследить почтовое отправление, вы можете прочитать в разделе FAQ.

Отслеживание посылок Белпочты необходимо для того, чтобы в случае, если ваш заказ потеряется, вы могли рассчитывать на денежную компенсацию.

Услуги Белпочты

Белпочта предоставляет услуги как для физических, так и юридических лиц. Среди них можно выделить внутренние и международные почтовые отправления, финансовые услуги, экспресс-доставку, услуги телефонной и электросвязи, бизнес-почту и отслеживание почтовых отправлений.

EMS Belpost

 Express Mail Service (EMS) – это быстрая доставка отправлений как на территории Республики Беларусь, так и в другие страны. Данный вид отправлений актуален для более чем 200 стран и территорий в разных уголках мира.

Благодаря развитой логистике, Белпочта осуществляет быструю доставку “от двери до двери”, а отправления делятся на внутренние и международные (соответственно, тарифы отличаются).

Понять, что письмо было отправлено данным способом, можно по обозначению “EMS” голубого цвета на коробке и особенности трек-номера (он начинается с РЕ, EA или EW).

Таким способом можно отправить документы и стандартные посылки, доступна услуга страхования груза.

Отправления «1 класс»

Первым классом Белпочта допускает отправление письменной корреспонденции (бумаги, открытки, фотографии, письма и т.д.), но без так называемого товарного вложения (привычные нам посылки с личными вещами, товарами из интернет-магазинов). Такие отправления в промежуточных пунктах обрабатываются в первую очередь и доставляются намного быстрее.

 Отличительная черта отправления “1 класса” – конверт с красной окантовкой и соответствующим письменным обозначением.

Для ускоренной сортировки такие отправления пересылаются в специальных конвертах с окантовкой красного цвета и надписью «1 класс».

Тарификатор услуг

Чтобы узнать тарифы, вы можете зайти в соответствующий раздел на официальном сайте Белпочты. Информация доступна в виде таблицы, но гораздо удобнее и быстрее рассчитать стоимость отправления с помощью специального тарификатора.

Напоминаем, что услуга отслеживания Почты Беларуси предоставляется бесплатно.

Международные отправления

К международным отправлениям относятся посылки, письма и денежные переводы в другие страны. Они могут быть как регистрируемые, так и нерегистрируемые (которые нельзя отследить). Также есть простые отслеживаемые отправления, которым присваивается международный трек-номер.

По пути

Это возможность быстро передать документы, личные вещи или товары. Услуга предоставляется только физическим лицам, а заявку можно оформить как в любом отделении Белпочты так и по телефону  222-72-18, 222-71-52.

Услуги линейки «Комфорт»

В данном случае речь идет о нескольких линейках услуг:

  • «Комфорт для отправителя» — когда адресат получит посылку, отправителю будет отправлено СМС-сообщение;
  • «Комфорт для получателя» — получатель может выбрать дату и время доставки посылки;
  • «Комфорт для всех» — объединяет две вышеописанные услуги;
  • «Комфорт с оплаченной доставкой в вечернее время» — посылку доставят в период с 19:00 до 21:00, а отправитель получит СМС с подтверждением. 

Получить посылку можно как в отделении Белпочты, так и посредством доставки “до двери”.

Наложенный платеж

При получении отправления получатель выплачивает определенную сумму, которая направляется отправителю электронным денежным переводом.

Как отправить посылку Белпочтой

Посылкой Белпочты можно отправить продукты питания длительного хранения, товары из интернет-магазинов (не входящие в список запрещенных), печатную продукцию, медикаменты.

Для отправления посылку необходимо сдать на операционную кассу в любом отделении почты Республики Беларусь. В момент оформления посылки грузу присваивается трек-номер, позволяющий осуществлять слежение за почтовыми отправлениями Белпочты. Он указывается в квитанции.

Максимальный размер посылки, пересылаемый по Республике Беларусь

Минимальный размер посылки: 150х240х20 мм. Отправить посылку Белпочты вы можете, если она не превышает 1,05 м для одного из измерений.

Максимальный вес посылки может меняться в зависимости от требований страны-получателя. На территории Беларуси допускаются стандартные посылки до 30 кг.

Требования к упаковке почтовых отправлений Белпочты

Упаковка выбирается отправителем, но она обязательно должна соответствовать характеру содержимого и условиям доставки. Уточнить, какая упаковка будет наиболее актуальна, можно непосредственно в почтовом отделении. Также на сайте Белпочты вы можете ознакомиться с рекомендуемыми стандартами.

Для отправки писем используются только почтовые конверты с необходимым количеством почтовых марок.

Как подписать конверт

Существует общий стандарт.

  1. Сначала указываются данные отправителя: ФИО, адрес и индекс. Адрес пишется в следующей последовательности: улица, дом, квартира, край, город, страна.
  2. Аналогично заполняются данные получателя.
  3. Индекс получателя указывается в левой нижней части конверта. 

Сроки доставки Почты Беларуси

Для отправлений между областными центрами: день отправки + 2 рабочих дня. Если необходимо отправление между остальными населенными пунктами, добавляется еще один день.

Согласно данным официального сайта, сроки выдерживаются для 95% отправлений. Однако стоит учитывать, что по разным причинам сроки доставки могут меняться.

Сколько времени в отделении может храниться посылка

Для внутренних отправлений ускоренной почты внутри страны срок хранения посылок составляет 10 дней (для международных — 14). Заказные письма хранятся в течение недели, обычные посылки — 30 дней.

 Как подать претензию в связи с недоставкой (несвоевременной доставкой) почтового отправления

Если отправление вы не получили или посылка была вскрыта/испорчена, вы можете в течение полугода потребовать возврат денег (только если у вас сохранилась квитанция и есть соответствующие доказательства некомпетентной работы почтовой службы). Помочь добиться справедливости вам могут скриншоты с сайта отслеживания посылок.

Подать заявление вы можете в любом отделении Белпочты. 

Время работы Белпочты

Основной график работы отделений Белпочты следующий:

  • по будням с 9:00-20:00;
  • по субботам с 9:00-18:00;
  • по воскресеньям выходной день.

Однако учитывайте, что данные усредненные, поэтому для уточнения информации перейдите на официальный сайт почтового оператора.

Контакты Почты Беларуси

Мы предоставим основные контакты отделений и начальников почтового оператора. Данные региональных отделений вы можете посмотреть на официальном сайте Белпочты.

Почтамт. центр по предоставлению услуг населению:  пр. Независимости,10, 220050, г. Минск.

Начальник центра по оказанию услуг: +375-17-327 77 24

Заместитель начальника центра:  +375-17-226 06 56

Управляющий:

круглого зала: +375-17-327 77 71

отдела телеграфа: +375-17-327 44 07

посылочного отдела: +375-17-327 25 33

Телефон отдела, отвечающего за экспресс отправления: +375-17-327 85 12.