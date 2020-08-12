Отслеживание посылок АЛИЭКСПРЕСС (ALIEXPRESS SHIPPING)

Отслеживание посылок Алиэкспресс

С глобальной торговой интернет-площадкой AliExpress сейчас знаком каждый – трудно найти человека, ни разу не сделавшего заказ в этом интернет-магазине. Всего за 10 лет своего существования компания потеснила таких гигантов, как Amazon и eBay, предлагая огромное количество товаров по низким ценам. Оформить покупку можно из любой точки мира, выбрав оптимальный способ доставки. При этом у покупателя есть возможность в любое время отследить посылку с Алиэкспресс, не выходя из дома – для этого достаточно узнать у продавца трек-номер отправления и воспользоваться нашим бесплатным сервисом.

Способы доставки заказов с Алиэкспресс

Есть разные способы доставки с Алиэкспресс: от услуг Почты Китая до международных логистических компаний. Один из лучших появился относительно недавно – это собственная служба доставки Alibaba Group. Преимущество ее в том, что в процессе оформления и отправки заказа участвует меньше посредников, доставкой занимается сама торговая площадка, и продавцу достаточно просто отвезти посылку в нужный офис компании, а клиенту – проводить отслеживание Aliexpress и ждать свою посылку.

Еще один плюс – в случае открытия спора к вашей претензии будет проявлено большое внимание, поскольку ответственность ложится не только на продавца, но и на почтовую службу Алиэкспресс. Всего торговая площадка предлагает три способа доставки от Alibaba Group.

Aliexpress Standard Shipping

Это возможность получить более быструю доставку, не переплачивая. Вам предоставляется сервис на уровне именитых и дорогих транспортных компаний, но при этом по приемлемой стоимости. Способ доставки Aliexpress Standard Shipping можно считать очень надежным, а отследить посылку Aliexpress не составит труда через универсальный ресурс Posylka.net.

Aliexpress Saver Shipping

Самый дешевый способ доставки от Alibaba Group. Отследить посылку с Алиэкспресс, как правило, можно, но проблема заключается в том, что ваш товар будет иметь один трек-номер с еще 20-30 другими посылками. Это значит, что после регистрации в почтовом отделении статус заказ сразу сменится на «Посылка вручена». А вот отдадут вам ее на почте или нет – уже другой вопрос. Доказать свою правоту в споре с продавцом будет непросто, поэтому велика вероятность, что деньги за потерянный товар вам не вернут.

Aliexpress Premium Shipping

Премиальная доставка, самая быстрая из представленных вариантов. Способ Aliexpress Premium Shipping подходит тем, кто заказывает вещи в подарок и кому важно получить товар в кратчайшие сроки и без повреждения упаковки (чего не может гарантировать стандартная доставка).

Что такое Seller's Shipping Method и как отследить такое отправление

При выборе данного метода вы даете продавцу возможность самостоятельно выбрать, каким способом лучше доставить товар. И далеко не факт, что вам удастся отследить посылку с Aliexpress.

Как правило, продавец заключает договор с транспортной компанией и вам необходимо выяснить, какая именно фирма будет отвечать за ваш груз. Это может быть как собственная служба доставки Алиэкспресс, так и одна из международных логистических компаний.

Отслеживание безтрековых посылок с Алиэкспресс

Для безтрековых посылок отслеживание с Али недоступно, это стоит учитывать, делая заказ.

К сожалению, достаточно распространены случаи, когда продавец обещает отправить посылку необходимым именно вам способом, но в итоге выбирает самый дешевый и неотслеживаемый. В таком случае можно сразу открывать спор – вы оплатили дорогую доставку и имеете право на беспроблемное отслеживание Aliexpress. Можно требовать вернуть разницу за доставку, но лучше дождаться получения товара: если дешевый способ транспортировки повлиял на сохранность заказа, вы можете требовать возврата всей суммы. Открыть спор по причине «Нет отслеживания» можно через 15 дней после получения вами от продавца трек-номера.

Как отследить свой заказ с Aliexpress

Из всех способов отслеживания посылок с Aliexpress наиболее удобными можно считать два: в личном кабинете на сайте Али или через универсальный сервис-агрегатор. Оба варианта имеют свои преимущества.

В личном кабинете покупателя

Способ удобен тем, что вы прямо на сайте интернет-магазина можете посмотреть статус отправления. Не нужно переходить на другие ресурсы. Но есть и значительные минусы.

Информацию на сайте, как правило, обновляет сам продавец. Поэтому не исключены задержки. Также на Али, как и на большинстве торговых онлайн-площадок, есть мошенники, которые вообще не отправляют товар, но исправно отмечают все новые статусы заказа. Сайт не специализируется на отслеживании, поэтому вы сможете узнать минимум информации о местонахождении своей посылки.

На сайте Алиэкспресс отслеживание доступно в урезанном варианте – вы можете увидеть только трек-номер и обобщенный статус отправления. Именно с его помощью возможно отследить посылку на Алиэкспресс. Вариантов два: воспользоваться сайтом транспортной компании, отвечающей за вашу посылку, или найти отправление на универсальном сервисе Posylka.net. Второй вариант предпочтительнее, так как здесь можно отследить посылку любой компании – не нужно переходить с одного сайта на другой.

С помощью Posylka.net

На сайте Posylka.net у вас есть возможность отследить заказ с Алиэкспресс и любое другое почтовое отправление по идентификационному номеру посылки. Пользоваться ресурсом вы можете без регистрации – достаточно ввести трек-номер в поисковую строку на главной странице сайта.

Если вы хотите проводить отслеживание посылок Aliexpress неоднократно, то рекомендуем зарегистрироваться. Тогда все треки будут сохраняться в «Личном кабинете»и вам не нужно будет каждый раз вводить их заново. Информация о местоположении груза станет обновляться автоматически, без необходимости вашего контроля. У зарегистрированных пользователей также есть возможность настройки оповещений.

Статусы отслеживания посылок Алиэкспресс

Есть разница между статусами заказа и статусами отслеживания посылок с Али. В первом случае на сайте магазина на странице вашего заказа будет отображаться один из следующих статусов:

Ожидание оплаты – вы еще не произвели оплату за ваш заказ;

Проверка платежа – оплата произведена, но не подтверждена, поэтому посылку еще не отправили;

Ожидание отправки – платеж подтвержден, ваш заказ готовится к отправке (по завершении этого этапа вам дадут трек-номер для отслеживания почтовых отправлений Алиэкспресс);

В процессе доставки – посылка в пути, но подробности на самом сайте Али вы узнать не сможете.

Готово – заказ доставлен.

В отличие от статусов заказа, статусы отслеживания Aliexpress Tracking позволяют понять, где в данный момент находится ваша посылка. Для этого необходимо использовать сайт почтовой службы или универсальный ресурс для отслеживания посылок. На Posylka.net статусы отображаются на выбранном вами языке с указанием страны, на территории которой сейчас находится ваше отправление.

Как долго идет заказ с Алиэкспресс

Еще на этапе оформления заказа вы можете выбрать подходящий для вас вариант доставки – на сайте сразу указано ориентировочное время, которое потребуется для пересылки груза. Например, для SF Express это около 2-3 недель. Если же вы выбираете отправку через Почту Китая с дальнейшей передачей посылки в ведомость местной почтовой службы, придется ждать посылку не меньше месяца. При этом отслеживание посылок Алиэкспресс по треку и по номеру посылки придется проводить либо на сайтах разных служб, либо на одном универсальном ресурсе.

Самые быстрые способы доставки предлагают международные логистические компании вроде EMS, DHL или TNT – через 1,5-2 недели посылка будет уже у вас. Аналогична ситуация с доставкой Aliexpress Premium Shipping, отслеживание которой также доступно на нашем сайте.

Как узнать когда придет посылка с Али

На сайте отслеживания у вас есть возможность с помощью идентификационного номера определить, где сейчас находится ваша посылка и когда она прибыла в каждый промежуточный пункт (с точностью до минуты регистрации). Исходя из данной информации и указанного продавцом времени доставки, можно посчитать, когда посылка прибудет в пункт назначения.

Также на сайте Posylka.net при отслеживании с Алиэкспресс и любого другого магазина отображается название компании, занимающейся перевозкой груза. Перейдя на страницу данной фирмы, вы можете посмотреть среднее время доставки. Этот показатель формируется не из официальных данных (которые зачастую не соответствуют действительности), а исходя из отзывов наших пользователей.

Куда доставляют отправления Алиэкспресс

Обычно посылки доставляют в местное почтовое отделение. Если вы выбрали, допустим, способ доставки Aliexpress Standard Shipping, то за ваш заказ на территории страны будет отвечать государственная почтовая служба. В России это Почта России, в Украине – Укрпочта в Беларуси – Белпочта и т.д. После получения извещения, вы можете забрать посылку. Мелкие пакеты почтальон, как правило, кладет сразу в почтовый ящик.

При оформлении заказа вы можете выбрать более дорогой способ доставки, предполагающий не только быструю и аккуратную транспортировку груза, но и доставку курьером «до двери». В таком случае вам не понадобится отслеживание посылок Алиэкспресс на заключительных этапах транспортировки груза – для уточнения даты и времени доставки вам позвонят представители курьерской службы.

Сколько хранится посылка с Aliexpress на почте

В почтовом отделении посылка хранится 15 дней (день доставки не учитывается), а затем ее отправляют продавцу. Поэтому очень важно проводить отслеживание почтовых отправлений с Али – почтальоны не всегда вовремя приносят извещения.

Если вы понимаете, что не сможете забрать посылку в течение этого времени, необходимо подать заявление о продлении сроков хранения посылки. Подавать его необходимо именно в том отделении почты, куда придет ваша посылка. В заявлении указываются паспортные данные. Если у вас нет возможности самостоятельно подать заявление, это может сделать доверенное лицо.

Чтобы избежать проблем, связанных с доставкой посылки, необходимо самостоятельно проводить отслеживание почтовых отправлений с Алиэкспресс. На нашем сайте вы можете сделать это бесплатно. Сервис особенно выгоден тем, кто делает заказы в разных интернет-магазинах и пользуется услугами нескольких служб доставки – больше нет необходимости посещать десятки сайтов разных компаний, все посылки можно отследить на Posylka.net.