4PX Express

Компания 4PX – это одна из ведущих логистических фирм по доставке грузов из Китая с представительствами в более чем 50 странах. Сотрудничает с Почтой Китая и Почтой Сингапура и является одной из самых популярных компаний по доставке заказов с торговых онлайн-аукционов.

Служба доставки 4PX

Средняя длительность ожидания посылки – 15-45 дней. Компания занимается логистикой, консалтинговыми услугами и программным обеспечением. Вариации названий компании:

• 4PX;

• 4PX Express;

• 4px Singapore post;

• 4px Singapore post OM;

• 4px Singapore post OM pro.

Также известна своим партнерством с ведущими мировыми фирмами: Ebay, Aliexpress, Amazon и другими.4px трек номер Каждая посылка имеет свой уникальный трек-номер, по которому ее можно отследить. Возможность отслеживания зависит от продавца. Если он предоставляет заказчику код, то можно посмотреть, где в данный момент находится покупка. Некоторые поставщики предоставляют трек-номера только за дополнительную плату, но чаще всего это бесплатная услуга. Почтовые отправления имеют три основных формата:

• 004594P444931 – данный формат содержит неизменную букву P и индивидуальный набор цифр для каждой посылки;

• LME4445608 – неизменное сочетание LME и уникальный семизначный номер для каждого отправления;

• S000004565852 – последний формат, который уже активно применяется. В начале S и затем индивидуальный циферный код.

Для посылок, обработанных компанией 4PX Express, отслеживание возможно через официальный сайт или русскоязычный сервис Posylka.net.

Отслеживание посылок 4PX

Отследить посылку 4PX можно в режиме онлайн. Для этого понадобится узнать уникальный трек-код заказа. Обычно он указывается в отдельном сопроводительном письме на электронную почту или в поле оплаченного товара в личном кабинете на сайте.

Отслеживание 4px обычно становится доступным на 3-6 день после оплаты заказа. Эти дни даются компании на обработку заказа и отправку его получателю. В период первых 3-6 дней отслеживание невозможно, так как заказ не будет отображаться на карте.

Чтобы посмотреть, где в данный момент находится заказ, достаточно скопировать трек-номер и вставить его в соответствующее поле. Сервис выдаст все стадии обработки посылки и населенные пункты, в которых она уже побывала.

Однако 4PX отслеживание можно проводить только в тот период, пока посылка находится на территории Китая. Когда заказ отправляется на экспорт, в статусе появляется строка «Прибыл в страну назначения», и дальнейшее отслеживание становится невозможным.