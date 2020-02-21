Компания была основана еще в 1993 году в китайском городе Шунде. Сейчас S.F. Express - это крупная международная почтовая служба, специализирующаяся на экспресс-доставке почтовых отправлений в любую точку мира. Это не просто служба, успешно функционирующая во многих странах и обладающая широкой сетью по отправке и доставке почты - компания стремится использовать все доступные новейшие технологии, максимально поднять уровень автоматизации и повысить качество оказываемых услуг. Именно поэтому отслеживание посылок sf express такое удобное и быстрое.

Как отследить посылку sf express

В 2015 году компания насчитывала 16 тысяч транспортных средств, 18 собственных грузовых самолетов и обеспечивала трудоустройство 340 тысячам сотрудников. За 24 года работы почтовая служба открыла 10500 тыс. филиалов в Китае и 260 – в других странах. Непрерывно осваивая новые рынки и возможности совершенствования собственного сервиса, sf express разработала одну из лучших технологий отслеживания почтовых отправлений. Качественное и быстрое sf express отслеживание теперь доступно каждому – достаточно просто знать трек-номер посылки. На сайте sf express есть удобная навигация, а также можно использовать sf express отслеживание в странах СНГ через специальный сервис по отслеживанию почтовых отправлений разными компаниями. Важно учитывать, что таких сайтов не очень много – трек-номера sf экспресс имеют не международный формат, поэтому не все сайты могут совершать успешное отслеживание sf express.

Компания сотрудничает с огромным количеством интернет-магазинов, в том числе такой торговой площадкой, как AliExpress. На али доставка с помощью sf express называется SF eParcel и пользуется большой популярностью среди покупателей. Отслеживание sf e parcel происходит с момента отправки и до подтверждения получения посылки. Примечательно, что на официальном сайте sf express есть отдельная страница на русском языке для отслеживания посылок через sf eparcel. Стоит отметить, что, согласно многочисленным отзывам покупателей, через sf express отслеживание почтовых отправлений всегда быстрое и точное. Обычно этим сервисом пользуются продавцы для отправки небольших по размеру товаров, доставка длится примерно месяц-полтора. Бывали и случаи задержки доставки, но все они были связаны с плохой работой национальных почтовых служб.

Удобное отслеживание посылок

Возможность через сайт sf express отследить посылку теперь есть и у тех, кто не владеет английским. Большая часть информации переведена на русский язык, все детали перемещений вашей посылки вы можете узнать с помощью данного сервиса. Привлекательно и то, что, в отличие от многих других ресурсов, сф экспресс отслеживание подразумевается не только на территории страны-отправителя, но и страны-получателя. То есть, заказывая товар из Китая в СНГ, вы можете одинаково успешно получать подробную информацию об отслеживании на каждом этапе доставки. За годы успешной деятельности на мировом рынке компания S.F. Express успела заработать репутацию по-настоящему надежной почтовой службы.