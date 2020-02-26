Отследить посылку Joom

Посылка RV318601264CN нет посылки верните деньги уже 49 дней прошдо
Оценка:
Алена Молдавская
25.02.2019
Делала заказ еще в сентябре 2018 года, так и ничего не получила, пошла на почту спросила, сказали "Будет посылка, прийдет смс". СМС пришла, когда посылку отправили в Гайсын, писала письмо о возврате посылки. Тишина. Отследить тоже не могу, как не было номера заказа. Сколько можно ждать посылку или возврат денег????????????????????
Оценка:
Joom
Joom — это международный интернет-магазин товаров различного назначения. Открывшийся в 2016 году, он быстро стал известным всему миру, частично благодаря одноименному приложению для Andorid и IOS, которое стало самым популярным приложением для покупок товаров из Китая по версии Google сразу же в год создания.
В ассортименте маркет плейса:
Мужская, женская и детская одежда, аксессуары;
Товары для дома;
Электроника;
Товары для красоты и здоровья;
Детские товары;
Канцелярия;
Автомобили, мотоциклы и многое другое.
Как отследить посылку на Joom
Заказы на Joom отправляются разными почтовыми и транспортными компаниями — это зависит от продавца и вашего выбора. Вы можете остановиться на бесплатной доставке либо платной, выбрать среди нескольких компаний — SF-Express, YunExpress, Почта Китая, FlytExpress и так далее.
Отследить товар Joom можно по трек-номеру, выданному после оформления и отправления заказа продавцом. Он представляет собой набор из 16 цифр и букв зачастую английского, но иногда и русского алфавита и присуждается индивидуально каждому отправлению почтовой службой. Трекирование — совершенно бесплатный и автоматический процесс.
Вы можете отследить свою посылку непосредственно на сайте Joom, но, так как отслеживание не является главной задачей сайта, данные об отправлении товара продавцом в базу зачастую заносятся с опозданием, поэтому покупатель получает устаревшую информацию.
Чтобы отследить груз Joom на сайте самого магазина, нужно зайти на страницу заказа через «Мои заказы» — под номер вашего заказа в графе «Отслеживание» будет написан номер и почтовая либо транспортная служба, отправляющая посылку, чуть ниже — примерная дата доставки. Щелкайте левой кнопкой мыши по «Отслеживанию», чтобы увидеть статус заказа: «Отправлен», «В дороге», «Пересек границу».
Как можно заметить, особенной конкретики данная информация не несет — обозначение «в дороге» может соответствовать очень многим точкам на карте. А после пересечения границы груз меняет трек-код, так как местная почтовая служба устанавливает ему новый.
Если при этом произошла привязка — то вы сможете отследить путь посылки по другой стране с помощью нового номера, в ином случае на сайте Joom сделать это невозможно, придется воспользоваться сторонними сервисами. Например, если вы живете в России, то далее следует перейти на сервис Почты России.
Помните также, что:
Если посылка летит с одного конца света на другой, то новых кодов будет несколько, и вам нужно будет переходить от сайта к сайту;
Отследить посылку Joom можно только по трек-номеру. Номер заказа нужен только системе сайта для обработки вашей покупки занесения её в базу;
На сайтах могут быть задержки, связанные с прохождением товаром таможни;
Когда посылка придет в отделение почты вашего города, вместе с почтовым уведомлением вы получите смс-сообщение.
Преимущества работы с Posylka.net
Чтобы не переходить с сайта одной почтовой службы на сайт другой лучше воспользоваться сервисом posylka.net — у нас есть доступ к базам данных почтовых и транспортных служб со всего мира, поэтому привязка трекеров происходит автоматически. Вы сможете найти всю недоступную на сайте Joom информацию — дата присвоения кода, время отправления, где конкретно товар сейчас находится и т.д.
Чтобы отследить заказ Joom на нашем сайте, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь и введите трекер в строку под логотипом компании, после чего нажмите на Enter. Рядом с названием интернет-магазина расположена информация о примерных сроках доставки, основывающаяся на данных других пользователей.
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