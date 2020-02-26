Отследить посылку Joom

Joom

Joom — это международный интернет-магазин товаров различного назначения. Открывшийся в 2016 году, он быстро стал известным всему миру, частично благодаря одноименному приложению для Andorid и IOS, которое стало самым популярным приложением для покупок товаров из Китая по версии Google сразу же в год создания.

В ассортименте маркет плейса:

Мужская, женская и детская одежда, аксессуары;

Товары для дома;

Электроника;

Товары для красоты и здоровья;

Детские товары;

Канцелярия;

Автомобили, мотоциклы и многое другое.

Как отследить посылку на Joom

Заказы на Joom отправляются разными почтовыми и транспортными компаниями — это зависит от продавца и вашего выбора. Вы можете остановиться на бесплатной доставке либо платной, выбрать среди нескольких компаний — SF-Express, YunExpress, Почта Китая, FlytExpress и так далее.

Отследить товар Joom можно по трек-номеру, выданному после оформления и отправления заказа продавцом. Он представляет собой набор из 16 цифр и букв зачастую английского, но иногда и русского алфавита и присуждается индивидуально каждому отправлению почтовой службой. Трекирование — совершенно бесплатный и автоматический процесс.

Вы можете отследить свою посылку непосредственно на сайте Joom, но, так как отслеживание не является главной задачей сайта, данные об отправлении товара продавцом в базу зачастую заносятся с опозданием, поэтому покупатель получает устаревшую информацию.

Чтобы отследить груз Joom на сайте самого магазина, нужно зайти на страницу заказа через «Мои заказы» — под номер вашего заказа в графе «Отслеживание» будет написан номер и почтовая либо транспортная служба, отправляющая посылку, чуть ниже — примерная дата доставки. Щелкайте левой кнопкой мыши по «Отслеживанию», чтобы увидеть статус заказа: «Отправлен», «В дороге», «Пересек границу».

Как можно заметить, особенной конкретики данная информация не несет — обозначение «в дороге» может соответствовать очень многим точкам на карте. А после пересечения границы груз меняет трек-код, так как местная почтовая служба устанавливает ему новый.

Если при этом произошла привязка — то вы сможете отследить путь посылки по другой стране с помощью нового номера, в ином случае на сайте Joom сделать это невозможно, придется воспользоваться сторонними сервисами. Например, если вы живете в России, то далее следует перейти на сервис Почты России.

Помните также, что:

Если посылка летит с одного конца света на другой, то новых кодов будет несколько, и вам нужно будет переходить от сайта к сайту;

Отследить посылку Joom можно только по трек-номеру. Номер заказа нужен только системе сайта для обработки вашей покупки занесения её в базу;

На сайтах могут быть задержки, связанные с прохождением товаром таможни;

Когда посылка придет в отделение почты вашего города, вместе с почтовым уведомлением вы получите смс-сообщение.

Преимущества работы с Posylka.net

Чтобы не переходить с сайта одной почтовой службы на сайт другой лучше воспользоваться сервисом posylka.net — у нас есть доступ к базам данных почтовых и транспортных служб со всего мира, поэтому привязка трекеров происходит автоматически. Вы сможете найти всю недоступную на сайте Joom информацию — дата присвоения кода, время отправления, где конкретно товар сейчас находится и т.д.

Чтобы отследить заказ Joom на нашем сайте, зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь и введите трекер в строку под логотипом компании, после чего нажмите на Enter. Рядом с названием интернет-магазина расположена информация о примерных сроках доставки, основывающаяся на данных других пользователей.