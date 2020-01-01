Відстежити посилку Казпочта (Kazpost)

Казпочта (Kazpost)
Казпочта (Kazpost)
post.kz
7 7172 61-16-99
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Терміни доставки посилок Казпочта (Kazpost):
  • 0-14 днів
  • 15-45 днів
  • 46-90 днів
  • 90+ днів

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