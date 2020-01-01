Відстежити посилку Canada Post

Canada Post — це державна пошта Канади, до функціоналу якої входить доставка та прийом кореспонденції, бандеролей, рекламних буклетів та інших відправлень. Відстежити посилку з Канади та дізнатися її точне місце розташування в конкретний момент, можна на веб-порталі Posylka.net, де зібрані майже всі транспортні компанії з усього світу, такі як Aliexpress, China Post, Нова пошта.
Серед переваг «Пошти Канади» — інноваційний підхід до роботи, високий рівень обслуговування клієнтів, чесність, повага та професіоналізм. Середня тривалість доставки становить 15–40 робочих днів. Однак статистика показує, що відправлення часто доходять і в межах двох тижнів. Працівники компанії прагнуть побудувати довірливі відносини з клієнтами та партнерами.
Канадська пошта має високий рейтинг та позитивні відгуки про роботу співробітників, оперативність системи та збереження посилок. Високо оцінюється діяльність канадської пошти також і в міжнародних рейтингах.
«Пошта Канади» робить відстеження поштового відправлення доступним для всіх клієнтів за умови наявності спеціального трек-коду. Цей унікальний буквенно-циферний номер присвоюється кожній посилці або бандеролі.
Формат поштових відправлень має такий вигляд: LM123456789CA.
Під час оформлення замовлення онлайн його надає продавець в особистому кабінеті або в супровідному листі. Якщо ви самі є відправником, то трек-код можна подивитися у квитанції, яку вам видасть працівник пошти. Відстеження посилок Canada Post відбувається через офіційний сайт пошти або через сервіс Posylka.net.
Державна служба Canada Post дозволяє відстежити відправлення вже через 2–5 днів після відправки. Термін залежить від того, наскільки швидко буде оброблене замовлення та внесена інформація про відправлення в базу даних. Це необхідно, щоб бандероль або кореспонденція були зареєстровані та могли показуватися в системі.
Щоб відстежити вантаж із Канади, необхідно скопіювати унікальний трек-код і вставити його в поле для перевірки. Система проаналізує дані, покаже весь шлях, який уже встигла подолати бандероль, а також місце розташування в цю хвилину.
Завдяки такій системі одержувач може не тільки побачити історію відстежень, а й розрахувати приблизну дату прибуття відправлення. Також є можливість перевіряти вагу посилки в кожному з пунктів прийому, щоб уникнути заміни.
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