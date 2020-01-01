Відстежити посилку Canada Post

Canada Post — це державна пошта Канади, до функціоналу якої входить доставка та прийом кореспонденції, бандеролей, рекламних буклетів та інших відправлень. Відстежити посилку з Канади та дізнатися її точне місце розташування в конкретний момент, можна на веб-порталі Posylka.net, де зібрані майже всі транспортні компанії з усього світу, такі як Aliexpress, China Post, Нова пошта.

Canada Post: відстеження поштових відправлень

Серед переваг «Пошти Канади» — інноваційний підхід до роботи, високий рівень обслуговування клієнтів, чесність, повага та професіоналізм. Середня тривалість доставки становить 15–40 робочих днів. Однак статистика показує, що відправлення часто доходять і в межах двох тижнів. Працівники компанії прагнуть побудувати довірливі відносини з клієнтами та партнерами.

Канадська пошта має високий рейтинг та позитивні відгуки про роботу співробітників, оперативність системи та збереження посилок. Високо оцінюється діяльність канадської пошти також і в міжнародних рейтингах.

«Пошта Канади» робить відстеження поштового відправлення доступним для всіх клієнтів за умови наявності спеціального трек-коду. Цей унікальний буквенно-циферний номер присвоюється кожній посилці або бандеролі.

Формат поштових відправлень має такий вигляд: LM123456789CA.

Під час оформлення замовлення онлайн його надає продавець в особистому кабінеті або в супровідному листі. Якщо ви самі є відправником, то трек-код можна подивитися у квитанції, яку вам видасть працівник пошти. Відстеження посилок Canada Post відбувається через офіційний сайт пошти або через сервіс Posylka.net.

Canada Post: як відстежити посилку з Канади

Державна служба Canada Post дозволяє відстежити відправлення вже через 2–5 днів після відправки. Термін залежить від того, наскільки швидко буде оброблене замовлення та внесена інформація про відправлення в базу даних. Це необхідно, щоб бандероль або кореспонденція були зареєстровані та могли показуватися в системі.

Щоб відстежити вантаж із Канади, необхідно скопіювати унікальний трек-код і вставити його в поле для перевірки. Система проаналізує дані, покаже весь шлях, який уже встигла подолати бандероль, а також місце розташування в цю хвилину.

Завдяки такій системі одержувач може не тільки побачити історію відстежень, а й розрахувати приблизну дату прибуття відправлення. Також є можливість перевіряти вагу посилки в кожному з пунктів прийому, щоб уникнути заміни.