Canada Post

Canada Post — это государственная почта Канады, которая занимается доставкой и приемом корреспонденции, бандеролей, рекламных буклетов и других отправлений. На нашем сайте вы можете отследить посылку Canada Post, чтобы узнать ее точное месторасположение в данный момент.

Canada Post — почта Канады

Своими главными ценностями Почта Канады называет инновационный подход к работе, высокий уровень обслуживания клиентов, честность, уважение и профессионализм. Работники почты стремятся построить доверительные отношения между работниками, клиентами и партнерами. Именно поэтому деятельность канадской почты так высоко оценивается в международных рейтингах.

Средняя длительность доставки — 15-40 рабочих дней, но статистика показывает, что отправления часто доходят и в пределах двух недель. Отслеживание посылок Canada Post происходит через официальный сайт или через данный сервис. Канадская почта имеет высокий рейтинг и преимущественно положительные отзывы по части работы сотрудников, оперативности системы и сохранности посылок.Canada Post трек-код: формат и где взять Организация Canada Post отслеживание почтовых отправлений делает доступным для всех клиентов при условии наличия специального-трек-кода. Это уникальный буквенно-циферный номер, который присваивается каждой посылке или бандероли.

Формат почтовых отправлений имеет вид LM123456789CA. При заказе онлайн его предоставляет продавец в личном кабинете либо в сопроводительном письме. Если вы сами являетесь отправителем, то трек-код можно посмотреть в квитанции, которую выдает работник почты.

Canada Post: отследить посылку по номеру

Государственная служба Canada Post отследить заказ позволяет через 2-5 дней после отправки. Срок зависит от того, насколько быстро обработают заказ и внесут информацию об отправлении в базу данных. Это необходимо, чтобы бандероль или корреспонденция были зарегистрированы и могли отображаться в системе.

Чтобы отследить груз Canada Post, необходимо скопировать уникальный трек-код и вставить его в поле для проверки. Система проанализирует данные, и покажет весь путь, который уже успела преодолеть бандероль, а также нынешнее месторасположение.

Благодаря такой системе получатель может не только увидеть историю отслеживаний, но и рассчитать примерную дату прибытия отправления. Также существует возможность проверять вес посылки в каждом из пунктов приема, чтобы избежать замены.

