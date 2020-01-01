Отследить посылку India Post (Speed post)

India Post

Заказ товаров из Индии не так распространен, как, допустим, из Китая или Европы. Тем не менее, сейчас огромное количество интернет-магазинов предлагает качественные и недорогие товары, доставкой которых занимается India Post. Отслеживание почтовых отправлений происходит по трек-номерам на сайте почты или через специальные службы.

Отслеживание посылок India Post

Служба имеет удобный сайт, который поддерживает версии как для ПК, так и для мобильных устройств. Чтобы через интернет-ресурс India Post отследить посылку по номеру, достаточно просто ввести трек-код в специальное окно.

Выглядит идентификационный номер следующим образом: сначала идут две заглавные латинские буквы, соответствующие типу отправления, затем девять цифр и еще две буквы — IN, означающие, что заказ отправила India Post почта. Единственный минус — весь контент сайта доступен только на английском языке, поэтому у русскоязычных клиентов могут возникнуть проблемы.

Есть более простое решение – специальные сайты для отслеживания посылок разных почтовых служб. Вы можете отследить груз India Post с помощью нашего сервиса, при этом настроив автоматическое оповещение об изменениях местоположения вашего заказа. Для этого достаточно пройти несложную процедуру регистрации и правильно написать идентификационный номер. Система автоматически сохраняет все треки, поэтому вам не нужно каждый раз заново вводить один и тот же код.

После прохождения таможни товаром india post, трек номер может измениться, поэтому, если ваш заказ не отслеживается, следует уточнить информацию на сайте почтовой службы или по телефону горячей линии.

Зачем нужно отслеживать посылку india post

В случае, если ваша посылка будет утеряна в пути или доставлена по другому адресу, вы сможете вернуть потраченные деньги. При открытии спора с продавцом, главным доказательством всегда служат скриншоты с сайта отслеживания посылок. Руководство любой торговой онлайн-площадки в такой ситуации будет на стороне покупателя.

Через систему india post отследить заказ может каждый, это намного удобнее, чем ждать уведомление с почты. Также это гарантия того, что товар будет доставлен вовремя, а в случае каких-либо проблем покупатель всегда сможет вернуть деньги. Как правило, время доставки варьируется от 10 до 45 дней, скорость зависит от местной транспортной службы, которая будет заниматься доставкой заказа после прибытия товара в страну.

Почта Индии работает достаточно эффективно – из страны грузы отправляются в течение 3-4 дней после оплаты заказа, задержки происходят, обычно, по вине таможни и местных курьерских компаний, поэтому при заказе обратите внимание на то, какая фирма будет заниматься доставкой в вашей стране.

