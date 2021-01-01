Отследить посылку Pos Malaysia - Pos Laju

Pos Malaysia - Pos Laju

Европейский покупатель пока не очень хорошо освоил интернет-рынок Малайзии, но все чаще можно встретить трек коды с загадочным окончанием «MY». Дело в том, что малазийскую службу сейчас использует такая торговая площадка, как Алиэкспресс, поскольку китайская почта уже не способна справиться с таким количеством заказов. Одновременно с этим, магазины Малайзии стали предлагать свои товары на али, так что теперь миллионы покупателей по всему миру получают посылки Malaysia Post.

Как отследить груз Pos Malaysia

Почта Малайзии предоставляет клиентам бесплатную возможность отслеживания отправлений, но есть некоторые особенности. Например, если вы привыкли отслеживать посылки через сайт международного почтового союза — найти посылку Почты Малайзии таким образом не получится, поскольку номера таких отправлений отличаются.

Как выглядят трек-номера Pos Laju

Первое, что нужно знать — малазийские идентификационные номера отличаются тем, что в них первыми идут не две буквы, а три, поэтому не всем сервисам доступно отслеживание посылок Malaysia Post. Также могут изменяться окончания: чаще всего можно увидеть в конце кода буквы MY, но встречаются варианты с QF и BL. Сам код по-прежнему остается тринадцатизначным.

Как отследить посылку Pos Malaysia

Можно сделать это на сайте Pos Laju почты, где для отслеживания номер нужно ввести в специальное окно. Там же можно найти информацию об услугах почты и их стоимости, что пригодится, если вы хотите приобрести товары не с али, а с другого магазина этой страны. Контент полностью на английском.

Другой вариант — воспользоваться нашим сервисом, который имеет доступ ко всем крупным компаниям-перевозчикам, в том числе и с Pos Malaysia отслеживание почтовых отправлений не станет проблемой. После регистрации можно сохранять трек-номера и настроить автоматические оповещения на электронную почту. Так вы всегда сможете через malaysia post отследить посылку по номеру и будете знать, где находится ваш заказ в данный момент.

Что еще нужно знать о Почте Малайзии

Данная служба имеет ряд ограничений, например, вы не сможете заказать товар, который весит больше 10 кг. - почта просто откажется отправлять его в другую страну.

Через Malaysia Post отследить заказ получается не всегда — мелкие пакеты часто идут экспресс-доставкой и не отслеживаются либо совсем, либо после прибытия в вашу страну.

На сегодняшний день посылки данной службы приходят быстрее, чем китайские — загруженность почты пока не настолько большая, товары отправляются очень быстро. Если продавец поставил статус «отправлено», но трек не отслеживается — стоит подождать пару дней, поскольку не всегда посылка на самом деле покидает сортировочный пункт одновременно с изменением статуса заказа.